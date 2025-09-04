Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира

Третий раз в карьере и второй год подряд Вероника проиграла в полуфинале парного «Шлема» в Нью-Йорке.

В женском парном разряде на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» сложилась довольно редкая ситуация, когда до полуфинальной стадии добрались исключительно представительницы топ-4 посева. Среди них оказался и российско-бельгийский дуэт в составе Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс. Посеянные в Нью-Йорке под четвёртым номером россиянка и бельгийка в четвертьфинальном поединке нанесли поражение Мирре Андреевой и Диане Шнайдер (6:4, 6:2), завоевав путёвку в следующий круг.

Чемпионки последнего Уимблдона одержали 10-ю подряд победу на ТБШ, продлив свою роскошную серию на главных соревнованиях года. Примечательно, что Кудерметова-старшая за свою карьеру прошла уже в третий полуфинал US Open в парном разряде. Ранее она пробивалась в аналогичную стадию турнира в 2020 (в паре с Анной Блинковой) и 2024 (в паре с Чань Хаочин) годах. Теперь же Вероника впервые вышла в 1/2 финала американского «Шлема» в дуэте с Элисе, вместе с которой они воссоединили пару лишь в нынешнем сезоне после длительной паузы.

Соперницами Кудерметовой и Мертенс по полуфинальному матчу в Нью-Йорке стали первые сеяные US Open – 2025 чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд. В подобном составе эти пары ранее друг с другом ещё не играли, хотя Кудерметова и Мертенс дважды встречались с Синяковой в 2022-м, когда та выступала в дуэте с соотечественницей Барборой Крейчиковой. В полуфинале Australian Open победили чешки, а россиянка и бельгийка взяли реванш в финале Итогового чемпионата WTA.

Синякова является обладательницей карьерного «Большого шлема» в парном разряде. В активе одной из лучших парниц за всю историю мирового тенниса 10 титулов мэйджоров, два из которых она завоевала как раз в дуэте с Таунсенд. В прошлом году чешка и американка первенствовали на Уимблдоне, а в этом они не знали себе равных на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, в сегодняшнем полуфинале победительницы Уимблдона-2025 лицом к лицу встретились с чемпионками Australian Open – 2025.

Первой на подачу вышла недавняя обидчица Мирры в одиночном разряде американского «Шлема». В гейме на подаче Таунсенд у чешско-американского дуэта сразу же возникли большие проблемы. Вероника и Элисе быстро заработали двойной брейк-пойнт, который Тэйлор ликвидировала убойными подачами. Однако два следующих розыгрыша стали бенефисом Кудерметовой. Сначала наша теннисистка переиграла американку в перестрелке на задней линии, а затем Вероника исполнила роскошный обратный кросс с форхенда, принёсший ей с Элисе первый в матче брейк – 1:0.

Впрочем, подтвердить заработанное преимущество россиянка и бельгийка не смогли. Уже в следующем гейме Синякова и Таунсенд совершили обратный брейк, забрав подачу Вероники. На брейк-пойнте Кудерметова допустила обидную двойную ошибку, вследствие которой счёт сравнялся – 1:1. После восстановления равновесия в партии Катержина и Тэйлор заметно приободрились, тогда как Вероника и Элисе, в свою очередь, резко просели.

В четвёртом гейме Мертенс допустила аж две двойные ошибки, упустив свою подачу под ноль – 1:3. В этой части сета лучшая пара мира совершила стремительный рывок, выдав мощнейшую серию из 10 (!) выигранных розыгрышей, благодаря чему их преимущество стало чувствительным – 1:4.

Именно этот рывок первых сеяных во многом и определил исход сета. В середине партии чемпионки последнего Уимблдона смогли прервать свободное падение, но ликвидировать отставание у них не вышло – 3:6. Обидным получился девятый гейм, в котором Кудерметова/Мертенс заработали брейк-пойнт, который Таунсенд отыграла подачей навылет.

Если в четвертьфинале с Андреевой/Шнайдер подача Кудерметовой выглядела практически безотказным оружием, то в полуфинале её результативность заметно упала. На самом старте второго сета Синякова/Таунсенд вновь сделали брейк на подаче россиянки, сразу же завладев инициативой в партии – 0:1.

Вполне вероятно, что на качество подач Вероники на этом отрезке встречи могло влиять состояние здоровья. По крайней мере, при счёте 1:2 на корте появился врач для оказания россиянке помощи. Кудерметова пожаловалась на боль в правом плече, использовав право на медицинский тайм-аут.

Вероника Кудерметова Фото: Dylan Buell/Getty Images

Пауза в матче получилась непродолжительной и составила всего три минуты. Однако столь короткого перерыва хватило, чтобы Синякова/Таунсенд словно чуть выпали из игрового ритма. Российско-бельгийский дуэт, наоборот, резко воспрял и впервые в матче смог забрать два гейма подряд – 3:2. В середине партии завязалось напряжённое противостояние, в котором соперницы обменялись упущенными шансами.

Шестой и седьмой геймы стали самыми продолжительными во всёй встрече. Сначала Кудерметова/Мертенс упустили три брейк-пойнта, не сумев выиграть третий гейм подряд, а следом Синякова/Таунсенд не реализовали уже свой шанс на новый брейк – 4:3 в пользу Вероники и Элисе. В равной борьбе девушки в результате добрались до тай-брейка – 6:6.

Решающий гейм второго сета чешка и американка провели на более стабильном уровне, полностью подтвердив своё текущее положение в парном рейтинге, где Таунсенд располагается на первой позиции, а Синякова – на второй. Сразу же захватив преимущество в четыре очка (4:0), Тэйлор и Катержина в дальнейшем уже не позволили оппоненткам вернуться в игру – 6:3, 7:6 (7:3).

Синякова/Таунсенд вышли в финал US Open – 2025, где сыграют с победительницами встречи между Дабровски/Рутлифф – Эррани/Паолини. Кудерметова и Мертенс же завершили свой максимально достойный путь в Нью-Йорке на стадии полуфинала. Веронике по-прежнему не удаётся покорить эту стадию американского мэйджора.