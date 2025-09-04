Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025, итоги 1/4 финала: кто как сыграл, какие результаты показали Синнер, Алькарас, Джокович, Соболенко

Синнер — в полуфинале US Open. А обидчик Рублёва повторил достижение Янника и Алькараса
Александр Насонов
Синнер вышел в полуфинал US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
В женской сетке, как и в мужской, остались только сеяные. Подводим итоги 1/4 финала.

Утром 4 сентября мск на US Open завершились четвертьфинальные матчи в обоих одиночных разрядах — увы, россияне в этой стадии не участвовали. В мужской сетке несеяных теннисистов уже не было — все участники четвертьфиналов входят в топ-32. Последним по времени свой матч провёл четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под первым номером. Итальянец играл со своим соотечественником Лоренцо Музетти (10). Сенсации не произошло — Музетти даже не был близок к ней. Лоренцо упустил все семь брейк-пойнтов, шесть из которых — в третьем сете. И лидер рейтинга ATP победил — 6:1, 6:4, 6:2 за 2 часа.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Синнер одержал 26-ю победу подряд на хардовых ТБШ и сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом и Новаком Джоковичем; при этом у Новака есть ещё серия в 27 побед, а возглавляет список Роджер Федерер, который с 2005 по 2008 год выиграл 40 матчей подряд на хардовых мэйджорах. 24-летний итальянец стал вторым самым молодым теннисистом в Открытую эру, который на всех ТБШ в сезоне выходил как минимум в полуфинал (рекорд принадлежит 22-летнему Рафаэлю Надалю в сезоне-2008).

Соперником Янника в полуфинале станет Феликс Оже-Альяссим (25), который в напряжённой борьбе переиграл Алекса де Минора (8) — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) за 4 часа 13 минут. Оже-Альяссим победил на турнире, в частности, Александра Зверева и Андрея Рублёва, стал третьим рождённым не ранее 2000 года теннисистом, который на одном ТБШ оказался сильнее как минимум двух игроков из топ-10, — после Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 9 7 7 7
6 		6 7 5 6 4
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

А другую пару полуфиналистов составят Новак Джокович и Карлос Алькарас, отыгравшие в предыдущий день.

В женской сетке программу четвертьфиналов закрывали Каролина Мухова (11) и четырёхкратная победительница мэйджоров Наоми Осака (23). Первый сет Осака выиграла благодаря единственному брейку, сделанному в конце партии, — 6:4. Во втором сете Мухова дважды выходила вперёд, японка оба раза отвечала обратным брейком, а на тай-брейке додавила соперницу — 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 44 минуты.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В полуфинале Осаку ожидает Аманда Анисимова (8), отомстившая Иге Швёнтек (2) за две «баранки» в финале Уимблдона. А в другом матче 1/2 финала трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1) сразится с Джессикой Пегулой (4). Они проследовали в полуфинал ещё в предыдущий игровой день.

В мужских четвертьфиналах Синнер и Алькарас, первые два номера посева, ожидаемо выиграли свои матчи. А вот в других полуфиналах победили теннисисты (Джокович и Оже-Альяссим), имевшие более низкий номер, чем их соперники.

В женской сетке лишь один четвертьфинал из трёх (четвёртого матча не было, так как Маркета Вондроушова снялась до игры с Соболенко) завершился так, как и должен был завершиться, если исходить исключительно из посева, — Джессика Пегула (4) прошла несеяную Барбору Крейчикову (двукратную чемпионку ТБШ!).

Результаты сеяных в 1/4 финала US Open — 2025
ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоОтказ соперницы
2АлькарасПобедаШвёнтекПоражение
3
4ФрицПоражениеПегулаПобеда
5
6
7ДжоковичПобеда
8де МинорПоражениеАнисимоваПобеда
9
10МузеттиПоражение
11МуховаПоражение
12
13
14
15
16
17
18
19
20ЛегечкаПоражение
21
22
23ОсакаПобеда
24
25Оже-АльяссимПобеда
26
27
28
29
30
31
32

Джессика Пегула, победившая Барбору Крейчикову (6:3, 6:3), стала пятой американской теннисисткой за последние 20 лет, выигравшей не менее 100 матчей на турнирах в США, — после сестёр Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз. И третьей американкой, которая в возрасте не младше 30 лет дважды подряд выходила в полуфинал US Open, — после Крис Эверт и Серены Уильямс.

Карлос Алькарас, уверенно обыгравший Иржи Легечку (6:4, 6:2, 6:4), в девятый раз в карьере вышел в полуфинал ТБШ, и больше полуфиналов в таком молодом возрасте (Алькарасу 22 года 111 дней) только у Бьорна Борга, Рафаэля Надаля и Бориса Беккера — у всех по 10. Кроме того, Алькарас — самый молодой игрок с 1978 года, который как минимум в двух сезонах выходил в полуфиналы ТБШ на всех трёх покрытиях.

Арина Соболенко стала только третьей теннисисткой в Открытую эру, вышедшей в полуфинал «Шлема» на снятии соперницы (Маркеты Вондроушовой) до матча, — после Аранчи Санчес-Викарио (Australian Open — 1992) и Фабиолы Сулуаги (AO-2004). Кроме того, Соболенко стала пятой теннисисткой с 1990 года, которая в статусе первой ракетки мира доходила как минимум до полуфинала на всех четырёх «Шлемах» в одном сезоне, — после Штеффи Граф (1990 год), Моники Селеш (1992), Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (2015 и 2016).

И отдельно — об очередной россыпи рекордов Новака Джоковича. Серб, остановивший Тейлора Фрица (6:3, 7:5, 3:6, 6:4), в 14-й раз вышел в полуфинал US Open и тем самым повторил рекорд Джимми Коннорса. И одержал девятую победу над игроком из топ-5 на US Open — с 1973 года столько же побед над топ-5 здесь у Ивана Лендла, Пита Сампраса и Роджера Федерера. А счёт «гостевых» матчей Джоковича на «Шлемах» (то есть таких, в котором его соперник представляет страну — организатора турнира), — 38-1. Единственное такое поражение нанёс ему британец Энди Маррей в финале Уимблдона-2013. А ещё Новак в возрасте 38 лет 94 дней стал самым возрастным теннисистом в Открытую эру, который на всех мэйджорах в сезоне дошёл как минимум до полуфинала. Джокович в 53-й раз сыграет в полуфинале мэйджора, и это тоже рекорд для мужчин и женщин. На один полуфинал меньше у Крис Эверт, 46 — у Роджера Федерера, 44 — у Мартины Навратиловой, 40 — у Серены Уильямс.

Также интересно, что в мужской сетке в полуфинал вышли все три чемпиона ТБШ, игравшие в 1/4 финала. А у женщин в четвёрку лучших вышли только две теннисистки, ранее бравшие титулы на мэйджорах.

Результаты чемпионов ТБШ в 1/4 финала US Open — 2025
Теннисист (-ка)Титулы на ТБШИз них на US OpenРезультат
Мужчины
Новак Джокович244Победа
Карлос Алькарас51Победа
Янник Синнер41Победа
Женщины
Ига Швёнтек61Поражение
Наоми Осака42Победа
Арина Соболенко31Отказ соперницы
Барбора Крейчикова2Поражение
Маркета Вондроушова1Отказ
