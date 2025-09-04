Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула

В полуфинале американского ТБШ сразятся рекордсменки — одна не отдала ни сета на турнире, а другая выиграла 20 тай-брейков из 21 в сезоне.

В Нью-Йорке последний в сезоне турнир «Большого шлема» близится к завершению. 5 сентября мск состоятся полуфинальные матчи. Один из них — поединок лидера рейтинга белоруски Арины Соболенко и американки Джессики Пегулы. Рассказываем, чего ждать от предстоящей встречи и в какой форме к нему подошли спортсменки.

Джессика Пегула

Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула весьма уверенно начала текущий US Open. На старте она с «баранкой» обыграла представительницу Египта Маяр Шериф – 6:0, 6:4. Затем американка победила россиянку Анну Блинкову — 6:1, 6:3. В третьем круге Пегулу ждала экс первая ракетка планеты Виктория Азаренко, но и здесь Джессика справилась — в первом сете отдала всего один гейм, а второй не позволила довести до тай-брейка — 6:1, 7:5. Далее она разобралась с соотечественницей Энн Ли, располагающейся на 65-й строчке рейтинга. Пегула забрала встречу со счётом 6:1, 6:2.

В четвертьфинале американка встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой. Матч продолжался 1 час 26 минут. В его рамках Джессика один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. А на счету Крейчиковой было три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. В результате Пегула победила — 6:3, 6:3.

Своё выступление теннисистка оценила так: «Думаю, я снова провела очень крепкий матч. Я хорошо начала, поймала ритм с самого старта и смогла сохранить этот импульс, даже несмотря на пару, скажем так, переломных моментов в обоих сетах. Но мне кажется, что я не дала ей почувствовать себя слишком комфортно сегодня. Я начала агрессивно, много заставляла её двигаться и оказывала давление, когда она подавала. И, к счастью, смогла воплощать это в течение всего матча», – сказала Джессика во время послематчевой пресс-конференции.

Так, Пегула смогла повторить достижение Серены Уильямс — она стала первой женщиной, которая вышла в полуфинал US Open два года подряд, не проиграв ни одного сета. В 2024 году Джессика также играла в 1/2 финала, а затем сражалась за титул.

В сезоне-2025 американка успела взять уже три титула: на турнире категории WTA-250 в Остине и на «пятисотниках» в Чарльстоне и Бад-Хомбурге. Она выходила в финалы WTA-500 в Аделаиде и WTA-1000 в Майами, но в Австралии уступила соотечественнице Мэдисон Киз, а в США её одолела Арина Соболенко. Однако на предыдущих «Шлемах» Пегула не была столь успешна: на Australian Open она добралась только до третьего круга, на «Ролан Гаррос» проиграла в четвёртом круге на тот момент 303-й ракетке мира Лоис Буассон, а Уимблдон завершила на старте.

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка довольно серьёзно подошла к турниру, на котором ей нужно защитить титул. После Уимблдона-2025 она взяла большую паузу и сыграла только в Цинциннати, где выбыла в четвертьфинале. В этом году на её счету уже два «тысячника» — в Майами и Мадриде, а также вышеупомянутый турнир в Брисбене. Но ни одного «Большого шлема» — на них были два поражения в финалах и полуфинал.

Можно сказать, что длинный перерыв оправдал себя, ведь Соболенко вышла в полуфинал US Open пятый год подряд. В этот раз ей предстоит защищать титул, и спортсменка уверенно к этому идёт. На старте Арина разобралась со швейцаркой Ребекой Масаровой — 7:5, 6:1, а затем с россиянкой Полиной Кудерметовой — 7:6, 6:2. Матч третьего круга с представительницей Канады Лейлой Фернандес Соболенко завершила тай-брейком, в результате чего обновила свой рекорд. Теперь на её счету 20 победных тай-брейков из 21 сыгранного.

В четвёртом круге белоруска сражалась с испанкой Кристиной Букшей, но ей тоже не оставила шансов, забрав встречу со счётом 6:1, 6:4. А вот в полуфинал Арина вышла без борьбы. Её соперница — чешка Маркета Вондроушова (№60 в рейтинге) — снялась за пару часов до начала матча. Всё дело в травме, которую Маркета получила на дневной разминке. Сообщается, что по ходу тренировки она дёрнула спину, в момент розыгрыша остановилась, согнулась от боли, расплакалась и продолжить не смогла.

Таким образом, Арина Соболенко снова сыграет с Джессикой Пегулой. Им предстоит провести ремейк прошлогоднего финала. А вообще, противостояние девушек берёт начало с 2020 года — всего между ними состоялось девять очных матчей. Два из них остались за Пегулой, остальные семь — за Соболенко.

Впервые теннисистки встречались на «тысячнике» в Цинциннати в 2020-м. Тогда победила американка — 6:2, 2:6, 6:3. Но в трёх следующих поединках на грунте – на «Ролан Гаррос» — 2020, «тысячниках» в Мадриде (2021) и Риме (2022), а также на хардовом турнире WTA Finals Арина оказалась сильнее. Спустя год, на том же WTA Finals, но в 2023-м, Джессике удалось взять реванш. Однако с тех пор у Соболенко она не выигрывала.

Белоруска одержала победу в трёх последних встречах — это были финалы крупных соревнований: Цинциннати (2024), US Open (2024), Майами (2025).

Не остаётся сомнений в том, что Джессика Пегула будет бороться на пределе своих возможностей, чтобы взять реванш как за прошлогодний финал Открытого чемпионата США, так и за два других турнира WTA-1000. Теннисистка высказалась о предстоящем матче так:

«Думаю, было бы здорово взять реванш, конечно. Я даже не помнила счёт в том финале, не думала, что матч был настолько близким. Это забавно, потому что после финала я была в таком состоянии: «Ого, мы должны сейчас играть третий сет». Я была очень сосредоточена на том, что не подала хорошо, могла сыграть лучше. Но точно не думала: «О, отличный матч, счастлива, что вышла в финал». Я ушла с корта и сказала тренеру: «Моя подача была не такой хорошей, нужно её улучшать. Я не сделала это, не сделала то». У меня всегда такой менталитет — сразу думать о том, как можно стать лучше.

В этом году у меня другой взгляд. Понимаю, что тогда даже не показывала свой лучший теннис, но теперь могу по-настоящему наслаждаться моментом. У меня отличные результаты здесь, огромная поддержка, и это прекрасно. Если мне предстоит играть с Ариной, думаю, я бы вышла с другим настроем — не только с фокусом на то, что обязательно нужно делать, а с желанием больше наслаждаться матчем, публикой и самим фактом, что у меня снова есть шанс выйти в финал и сыграть против лучшей теннисистки мира. У меня было бы намного больше разных вариантов в этот раз», – сказала она на пресс-конференции после четвертьфинального матча на нынешнем US Open.

Безусловно, нас ждёт захватывающий матч. Удастся ли Джессике Пегуле лишить первую ракетку мира финала «Большого шлема» и возможности защитить прошлогодний титул? Узнаем об этом, когда девушки выйдут на корт в пятницу, 5 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».