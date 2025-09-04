Скидки
Главная Теннис Статьи

US Open — 2025: призовые российских теннисистов, сколько заработали Медведев, Рублёв, Хачанов, Мирра Андреева, Шнайдер

Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й
Александр Насонов
US Open — 2025: призовые российских теннисистов
Аудио-версия:
Возглавили список Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, дальше всех прошедшие в одиночных сетках.

На Открытом чемпионате США осталось провести решающие матчи, однако для российских теннисистов турнир уже завершился. Как и на Уимблдоне, дальше всех прошла Вероника Кудерметова, в этот раз пробившаяся в полуфинал в парном разряде. В одиночных сетках лучше всех из наших выступили Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, а чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев выбыл в первом круге. Считаем, кто какие призовые заработал на этом турнире.

Мужчины. Одиночный разряд

Карен Хачанов

Хачанов, полуфиналист US Open 2022 года, в этот раз не смог далеко пройти по сетке. Карен закончил борьбу уже во втором круге, уступив Камилю Майхшаку — 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10). За это выступление первая ракетка России получит $ 154 тыс.

Даниил Медведев

В 2021 году Медведев выиграл US Open, а в этот раз уступил в первом же матче, как и в сезоне-2017. Бенжамен Бонзи на втором ТБШ подряд выбил Даниила, причём, как и на Уимблдоне, снова в первом круге — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 не в пользу бывшей первой ракетки мира. Медведев стал единственным россиянином в мужской сетке, проигравшим в стартовом матче. Его призовые за турнир составили $ 110 тыс. Кроме того, Даниил, который в той встрече устроил скандал, получил штраф в $ 42 500. По окончании турнира спортсмен расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара.

Андрей Рублёв

Рублёв стал единственным россиянином в мужской сетке, вышедшим во вторую неделю турнира. Однако в четвертьфинал Андрей не пробился, уступив Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6, 4:6. На этом US Open он заработал $ 400 тыс., а также был оштрафован на $ 3 тыс. за нецензурную лексику.

Роман Сафиуллин

Как и Рублёв, Сафиуллин проиграл Оже-Альяссиму, только не в четвёртом круге, а во втором. Роман уступил со счётом 1:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Россиянин третий год подряд останавливается в 1/32 финала US Open. В этот раз Сафиуллин увезёт из Нью-Йорка $ 154 тыс.

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева

US Open продолжает оставаться самым неудобным мэйджором для Андреевой-младшей — только здесь она ещё не выходила во вторую неделю. 18-летняя россиянка остановилась в третьем круге турнира, проиграв Тэйлор Таунсенд — 5:7, 2:6. Призовые Мирры составили $ 237 тыс.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Екатерина Александрова

Александрова стала единственной россиянкой, вышедшей во вторую неделю в женской одиночной сетке. В 1/8 финала Екатерина ничего не смогла поделать с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек — 3:6, 1:6. Как и Андрей Рублёв, остановившийся на этой же стадии, Александрова заработала $ 400 тыс. — максимальный результат для участников от России на этом турнире.

Людмила Самсонова

Самсонова, 17-я сеяная, неожиданно рано закончила борьбу. Она уже во втором круге уступила Присцилле Хон — 6:4, 3:6, 2:6. За это выступление Людмиле причитается $ 154 тыс. призовых.

Диана Шнайдер

Год назад Шнайдер дебютировала на US Open и добралась тогда до четвёртого круга — пока это её рекорд на ТБШ. В этот раз россиянка проиграла в первом же матче — дальше прошла Лаура Зигемунд, победившая со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. За своё выступление Диана получит $ 110 тыс.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Elsa/Getty Images

Вероника Кудерметова

Кудерметова тоже не смогла выиграть хотя бы один матч, уступив 149-й ракетке мира Джаниче Чен — 4:6, 6:4, 4:6. Россиянка лишь однажды, в 2022 году, смогла выйти в 1/8 финала US Open, а в остальных шести случаях выбывала после первого же матча. Таким образом, призовые Вероники за участие в одиночном турнире составили $ 110 тыс.

Анна Калинская

Как и Александрову, Калинскую остановила Ига Швёнтек. Анна проиграла польке в третьем круге турнира — 6:7 (2:7), 4:6. Россиянка повторила личный рекорд на US Open и получит за это $ 237 тыс.

Анастасия Павлюченкова

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2021 во втором круге не справилась с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко — 3:6, 3:6. Лучшим результатом Павлюченковой на US Open остаётся четвертьфинал, в который она вышла ещё в 2011 году. А в этот раз Анастасия получит $ 154 тыс.

Анастасия Потапова

Потапова уже во втором круге вышла на Мирру Андрееву, которая победила со счётом 6:1, 6:3. Анастасия проиграла в российском дерби, и за выход в 1/32 финала ей полагается $ 154 тыс. призовых.

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

Фото: Elsa/Getty Images

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая впервые принимала участие в основной сетке US Open, и ей не повезло с жеребьёвкой. Полине во втором круге досталась первая ракетка мира Арина Соболенко, и трёхкратная чемпионка ТБШ победила со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Призовые россиянки за этот турнир составили $ 154 тыс.

Камилла Рахимова

Рахимова в первом круге прошла Каролин Гарсию, а во втором — попала на экс-россиянку, а ныне австралийку Дарью Касаткину. Камилла уступила со счётом 2:6, 6:4, 5:7. За выход во второй круг российская теннисистка заработала $ 154 тыс.

Анна Блинкова

Блинкова, дебютировавшая на US Open ещё в середине прошлого десятилетия, наконец-то смогла одержать хотя бы одну победу на этом турнире. До этого у россиянки было семь вылетов в первом круге. Однако дальше второго круга Анна не прошла, нарвавшись на Джессику Пегулу — 1:6, 3:6. За это выступление Блинкова заработала $ 154 тыс. призовых.

Анастасия Блинкова и Джессика Пегула

Анастасия Блинкова и Джессика Пегула

Фото: Al Bello/Getty Images

Анастасия Захарова

Захарова дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата США. Один матч она смогла выиграть, но не более. Лаура Зигемунд остановила россиянку в 1/32 финала — 6:4, 6:2. За выход во второй круг Анастасия получит $ 154 тыс.

Оксана Селехметьева

Селехметьева, единственная российская теннисистка, прошедшая квалификацию, впервые играла в основном турнире US Open, и по жребию ей в первом круге выпала Маркета Вондроушова. Чемпионка Уимблдона оказалась сильнее — 6:3, 7:6 (7:3). А Оксана за этот турнир заработала $ 110 тыс. призовых.

Женщины. Парный разряд

Вероника Кудерметова

В парном турнире в сетке присутствовали 10 тандемов с российскими теннисистками. Из наших участников US Open Кудерметова-старшая продержалась дольше всех. Россиянка вновь объединила усилия с Элисе Мертенс — напомним, девушки стали чемпионками Уимблдона-2025. В этот раз Вероника и Элисе закончили выступления в полуфинале, проиграв Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 3:6, 6:7 (3:7). Россиянка и бельгийка заработали $ 250 тыс., то есть по $ 125 тыс. на каждую.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Андреева и Шнайдер, которые в паре завоевали уже два титула (в этом году россиянки выиграли «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами), на US Open не смогли пройти дальше 1/4 финала. Кудерметова и Мертенс были сильнее — 6:4, 6:2. За это выступление Мирра и Диана увезут из Нью-Йорка $ 125 тыс. – по $ 62,5 тыс. каждой.

Екатерина Александрова

Александрова и её напарница Чжан Шуай дошли до третьего круга (то есть до 1/8 финала), где проиграли 45-летней Винус Уильямс и Лейле Фернандес, которая на 23 года младше, — 3:6, 4:6. Россиянка и китаянка заработали $ 75 тыс., то есть по $ 37,5 тыс. на каждую.

Чжан Шуай и Екатерина Александрова

Чжан Шуай и Екатерина Александрова

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Александра Панова, Анна Блинкова

Панова и Блинкова в своих дуэтах не смогли пройти дальше второго круга. Александра выступала в паре с китаянкой Ханьюй Го, Анна — с полькой Магдаленой Френх. Эти теннисистки заработали по $ 45 тыс. на двоих, то есть каждая из них получит $ 22,5 тыс.

Камилла Рахимова и Ирина Хромачёва, Анна Калинская, Елена Приданкина, Анастасия Потапова и Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова

А эти теннисистки покинули парную сетку после первых же своих матчей. Особенно удивительна неудача Калинской и её напарницы Сораны Кырсти — в мае россиянка и румынка, напомним, завоевали титул на «тысячнике» в Мадриде. За поражение в первом круге парного турнира всем дуэтам причитается по $ 30 тыс. Таким образом, призовые каждой из этих теннисисток составят $ 15 тыс.

Микст

Мирра Андреева и Даниил Медведев

Микст в этом году проходил в обновлённом формате и состоялся на неделе перед US Open. Андреева-младшая и Медведев смогли выиграть один матч, но в четвертьфинале их остановили первые сеяные Джессика Пегула и Джек Дрейпер – 1:4, 1:4. За своё выступление Мирра и Даниил заработали $ 100 тыс. призовых — по $ 50 тыс. на каждого.

Мирра Андреева и Даниил Медведев

Мирра Андреева и Даниил Медведев

Фото: Elsa/Getty Images

Андрей Рублёв

Рублёв, игравший в паре с Каролиной Муховой, тоже остановился на стадии 1/4 финала. Россиянин и чешка уступили Саре Эррани и Андреа Вавассори, будущим чемпионам, — 1:4, 4:5 (4:7). Соответственно, Андрей и Каролина поделят между собой $ 100 тыс. — по $ 50 тыс. каждому.

Призовые российских теннисистов на US Open — 2025

ТеннисистОдиночный разрядПарный разрядМикстШтрафИтого
1Андрей Рублёв400 00050 0003000447 000
2Екатерина Александрова400 00037 500437 500
3Мирра Андреева237 00062 50050 000349 500
4Анна Калинская237 00015 000252 000
5Вероника Кудерметова110 000125 000235 000
6Анна Блинкова154 00022 500176 500
7Диана Шнайдер110 00062 500172 500
8-11Анастасия Павлюченкова154 00015 000169 000
8-11Анастасия Потапова154 00015 000169 000
8-11Полина Кудерметова154 00015 000169 000
8-11Камилла Рахимова154 00015 000169 000
12-15Карен Хачанов154 000154 000
12-15Роман Сафиуллин154 000154 000
12-15Людмила Самсонова154 000154 000
12-15Анастасия Захарова154 000154 000
16Даниил Медведев110 00050 00042 500117 500
17Оксана Селехметьева110 000110 000
18Александра Панова22 50022 500
19-20Ирина Хромачёва15 00015 000
19-20Елена Приданкина15 00015 000

Первые два места заняли Рублёв и Александрова — Андрей обошёл Екатерину за счёт того, что в миксте заработал больше, чем Екатерина — в парном разряде. Замкнула тройку Мирра Андреева — единственная россиянка, выступившая во всех трёх разрядах. Её напарник по миксту Медведев оказался ближе к концу списка. Даниил получил ещё и крупный штраф, отбросивший его с 12-й строчки на 16-ю.

