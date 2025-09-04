Мирра на третьем месте по призовым среди россиян на US Open. А Медведев — только 16-й

На Открытом чемпионате США осталось провести решающие матчи, однако для российских теннисистов турнир уже завершился. Как и на Уимблдоне, дальше всех прошла Вероника Кудерметова, в этот раз пробившаяся в полуфинал в парном разряде. В одиночных сетках лучше всех из наших выступили Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, а чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев выбыл в первом круге. Считаем, кто какие призовые заработал на этом турнире.

Мужчины. Одиночный разряд

Карен Хачанов

Хачанов, полуфиналист US Open 2022 года, в этот раз не смог далеко пройти по сетке. Карен закончил борьбу уже во втором круге, уступив Камилю Майхшаку — 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10). За это выступление первая ракетка России получит $ 154 тыс.

Даниил Медведев

В 2021 году Медведев выиграл US Open, а в этот раз уступил в первом же матче, как и в сезоне-2017. Бенжамен Бонзи на втором ТБШ подряд выбил Даниила, причём, как и на Уимблдоне, снова в первом круге — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 не в пользу бывшей первой ракетки мира. Медведев стал единственным россиянином в мужской сетке, проигравшим в стартовом матче. Его призовые за турнир составили $ 110 тыс. Кроме того, Даниил, который в той встрече устроил скандал, получил штраф в $ 42 500. По окончании турнира спортсмен расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара.

Андрей Рублёв

Рублёв стал единственным россиянином в мужской сетке, вышедшим во вторую неделю турнира. Однако в четвертьфинал Андрей не пробился, уступив Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6, 4:6. На этом US Open он заработал $ 400 тыс., а также был оштрафован на $ 3 тыс. за нецензурную лексику.

Роман Сафиуллин

Как и Рублёв, Сафиуллин проиграл Оже-Альяссиму, только не в четвёртом круге, а во втором. Роман уступил со счётом 1:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Россиянин третий год подряд останавливается в 1/32 финала US Open. В этот раз Сафиуллин увезёт из Нью-Йорка $ 154 тыс.

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева

US Open продолжает оставаться самым неудобным мэйджором для Андреевой-младшей — только здесь она ещё не выходила во вторую неделю. 18-летняя россиянка остановилась в третьем круге турнира, проиграв Тэйлор Таунсенд — 5:7, 2:6. Призовые Мирры составили $ 237 тыс.

Мирра Андреева Фото: Mike Stobe/Getty Images

Екатерина Александрова

Александрова стала единственной россиянкой, вышедшей во вторую неделю в женской одиночной сетке. В 1/8 финала Екатерина ничего не смогла поделать с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек — 3:6, 1:6. Как и Андрей Рублёв, остановившийся на этой же стадии, Александрова заработала $ 400 тыс. — максимальный результат для участников от России на этом турнире.

Людмила Самсонова

Самсонова, 17-я сеяная, неожиданно рано закончила борьбу. Она уже во втором круге уступила Присцилле Хон — 6:4, 3:6, 2:6. За это выступление Людмиле причитается $ 154 тыс. призовых.

Диана Шнайдер

Год назад Шнайдер дебютировала на US Open и добралась тогда до четвёртого круга — пока это её рекорд на ТБШ. В этот раз россиянка проиграла в первом же матче — дальше прошла Лаура Зигемунд, победившая со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. За своё выступление Диана получит $ 110 тыс.

Диана Шнайдер Фото: Elsa/Getty Images

Вероника Кудерметова

Кудерметова тоже не смогла выиграть хотя бы один матч, уступив 149-й ракетке мира Джаниче Чен — 4:6, 6:4, 4:6. Россиянка лишь однажды, в 2022 году, смогла выйти в 1/8 финала US Open, а в остальных шести случаях выбывала после первого же матча. Таким образом, призовые Вероники за участие в одиночном турнире составили $ 110 тыс.

Анна Калинская

Как и Александрову, Калинскую остановила Ига Швёнтек. Анна проиграла польке в третьем круге турнира — 6:7 (2:7), 4:6. Россиянка повторила личный рекорд на US Open и получит за это $ 237 тыс.

Анастасия Павлюченкова

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2021 во втором круге не справилась с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко — 3:6, 3:6. Лучшим результатом Павлюченковой на US Open остаётся четвертьфинал, в который она вышла ещё в 2011 году. А в этот раз Анастасия получит $ 154 тыс.

Анастасия Потапова

Потапова уже во втором круге вышла на Мирру Андрееву, которая победила со счётом 6:1, 6:3. Анастасия проиграла в российском дерби, и за выход в 1/32 финала ей полагается $ 154 тыс. призовых.

Анастасия Потапова Фото: Elsa/Getty Images

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая впервые принимала участие в основной сетке US Open, и ей не повезло с жеребьёвкой. Полине во втором круге досталась первая ракетка мира Арина Соболенко, и трёхкратная чемпионка ТБШ победила со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Призовые россиянки за этот турнир составили $ 154 тыс.

Камилла Рахимова

Рахимова в первом круге прошла Каролин Гарсию, а во втором — попала на экс-россиянку, а ныне австралийку Дарью Касаткину. Камилла уступила со счётом 2:6, 6:4, 5:7. За выход во второй круг российская теннисистка заработала $ 154 тыс.

Анна Блинкова

Блинкова, дебютировавшая на US Open ещё в середине прошлого десятилетия, наконец-то смогла одержать хотя бы одну победу на этом турнире. До этого у россиянки было семь вылетов в первом круге. Однако дальше второго круга Анна не прошла, нарвавшись на Джессику Пегулу — 1:6, 3:6. За это выступление Блинкова заработала $ 154 тыс. призовых.

Анастасия Блинкова и Джессика Пегула Фото: Al Bello/Getty Images

Анастасия Захарова

Захарова дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата США. Один матч она смогла выиграть, но не более. Лаура Зигемунд остановила россиянку в 1/32 финала — 6:4, 6:2. За выход во второй круг Анастасия получит $ 154 тыс.

Оксана Селехметьева

Селехметьева, единственная российская теннисистка, прошедшая квалификацию, впервые играла в основном турнире US Open, и по жребию ей в первом круге выпала Маркета Вондроушова. Чемпионка Уимблдона оказалась сильнее — 6:3, 7:6 (7:3). А Оксана за этот турнир заработала $ 110 тыс. призовых.

Женщины. Парный разряд

Вероника Кудерметова

В парном турнире в сетке присутствовали 10 тандемов с российскими теннисистками. Из наших участников US Open Кудерметова-старшая продержалась дольше всех. Россиянка вновь объединила усилия с Элисе Мертенс — напомним, девушки стали чемпионками Уимблдона-2025. В этот раз Вероника и Элисе закончили выступления в полуфинале, проиграв Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд – 3:6, 6:7 (3:7). Россиянка и бельгийка заработали $ 250 тыс., то есть по $ 125 тыс. на каждую.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Андреева и Шнайдер, которые в паре завоевали уже два титула (в этом году россиянки выиграли «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами), на US Open не смогли пройти дальше 1/4 финала. Кудерметова и Мертенс были сильнее — 6:4, 6:2. За это выступление Мирра и Диана увезут из Нью-Йорка $ 125 тыс. – по $ 62,5 тыс. каждой.

Екатерина Александрова

Александрова и её напарница Чжан Шуай дошли до третьего круга (то есть до 1/8 финала), где проиграли 45-летней Винус Уильямс и Лейле Фернандес, которая на 23 года младше, — 3:6, 4:6. Россиянка и китаянка заработали $ 75 тыс., то есть по $ 37,5 тыс. на каждую.

Чжан Шуай и Екатерина Александрова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Александра Панова, Анна Блинкова

Панова и Блинкова в своих дуэтах не смогли пройти дальше второго круга. Александра выступала в паре с китаянкой Ханьюй Го, Анна — с полькой Магдаленой Френх. Эти теннисистки заработали по $ 45 тыс. на двоих, то есть каждая из них получит $ 22,5 тыс.

Камилла Рахимова и Ирина Хромачёва, Анна Калинская, Елена Приданкина, Анастасия Потапова и Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова

А эти теннисистки покинули парную сетку после первых же своих матчей. Особенно удивительна неудача Калинской и её напарницы Сораны Кырсти — в мае россиянка и румынка, напомним, завоевали титул на «тысячнике» в Мадриде. За поражение в первом круге парного турнира всем дуэтам причитается по $ 30 тыс. Таким образом, призовые каждой из этих теннисисток составят $ 15 тыс.

Микст

Мирра Андреева и Даниил Медведев

Микст в этом году проходил в обновлённом формате и состоялся на неделе перед US Open. Андреева-младшая и Медведев смогли выиграть один матч, но в четвертьфинале их остановили первые сеяные Джессика Пегула и Джек Дрейпер – 1:4, 1:4. За своё выступление Мирра и Даниил заработали $ 100 тыс. призовых — по $ 50 тыс. на каждого.

Мирра Андреева и Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

Андрей Рублёв

Рублёв, игравший в паре с Каролиной Муховой, тоже остановился на стадии 1/4 финала. Россиянин и чешка уступили Саре Эррани и Андреа Вавассори, будущим чемпионам, — 1:4, 4:5 (4:7). Соответственно, Андрей и Каролина поделят между собой $ 100 тыс. — по $ 50 тыс. каждому.

Призовые российских теннисистов на US Open — 2025

Первые два места заняли Рублёв и Александрова — Андрей обошёл Екатерину за счёт того, что в миксте заработал больше, чем Екатерина — в парном разряде. Замкнула тройку Мирра Андреева — единственная россиянка, выступившая во всех трёх разрядах. Её напарник по миксту Медведев оказался ближе к концу списка. Даниил получил ещё и крупный штраф, отбросивший его с 12-й строчки на 16-ю.