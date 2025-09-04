Джокович и Алькарас бились за трофеи Уимблдона и ОИ. Теперь они сыграют за финал US Open

Одну из полуфинальных пар US Open составили Карлос Алькарас и Новак Джокович, находящиеся в нижней половине сетки. Это противостояние двух игроков высочайшего уровня, которых разделяет даже не одно, а скорее три теннисных поколения. Серб старше на 16 (!) лет, а теннисистов с разницей в пять-шесть лет вполне можно относить к разным поколениям, так что 16 лет разницы как раз тянут на три поколения.

Если брать двух нынешних лидеров тенниса, то Джоковичу явно проще играть с Алькарасом, чем с Янником Синнером. Можно находить разные объяснения этому, включая психологию, настрой и так далее, но, пожалуй, главной причиной является «совместимость» стилей игры. Выходя на корт с Янником, Новак во многом противостоит своему отражению. Конечно, теннис итальянца и серба не полностью идентичен, но в том, как методично Синнер ведёт розыгрыши, как держит мяч на задней линии, мало ошибается и постоянно создаёт давление на соперников, чувствуется влияние Джоковича. Проблема для Новака здесь в том, что Янник, вероятно, не сильнее пиковой версии серба – вот только быть пиковой версией самого себя в 38 лет, тем более на протяжении нескольких часов подряд, почти нереально. Так что неудивительно, что Джокович вёл у Синнера 4-1 по личным встречам, а сейчас уже уступает 4-6.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Противостояние с Алькарасом – совсем иное дело. Творческая натура Карлоса не даёт ему играть в скучный теннис, устраивать лишь монотонные перестрелки на задней линии. Хотя Алькарас является соотечественником Рафаэля Надаля, из Биг-3 по стилю он больше напоминает Роджера Федерера. Конечно, есть много различий в технике, отсутствует одноручный бэкхенд и многое другое – но именно по желанию творить на корте, придумывать и выполнять удары, которых не ждёт никто, пускать мяч по нереальным траекториям Карлос отчасти напоминает Роджера. Он обожает укорачивать, он нередко выходит к сетке и в целом действует нестандартно.

И если многих соперников такой стиль ставит в тупик, то для Джоковича это давно изученная территория. Противостоять «самому себе», играющему при этом на таком уровне, как Синнер, ему прежде не доводилось, а вот на борьбе с Федерером серб, можно сказать, собаку съел. Их великое противостояние завершилось со счётом 27-23 в пользу Новака, причём из семи последних матчей, начиная с финала Итогового чемпионата ATP 2015 года, серб взял шесть.

Роджер Федерер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

С Алькарасом Джокович впервые сыграл через два с лишним года после заключительного официального поединка с Федерером – в полуфинале мадридского «Мастерса» весной 2022 года. То был турнир, на котором Карлос впервые всерьёз заявил о своих претензиях на теннисное величие. Юный парень, по ходу турнира отпраздновавший 19-й день рождения, ранее в том сезоне уже победил на «Мастерсе» в Майами, но там не встретил на своём пути топовых оппонентов. Здесь же Алькарас последовательно справился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем в четвертьфинале и полуфинале, а затем разгромил посеянного вторым Александра Зверева в финале. А битва с сербом получилась на славу – Карлос победил на тай-брейке решающей партии за 3,5 часа.

Через год Джокович взял реванш в полуфинале «Ролан Гаррос». Тот матч разделился на две части – в первой была борьба за каждый мяч, теннисисты обменялись выигранными партиями, а при счёте 1:1 в третьем сете у испанца начались судороги в правой ноге, и, хотя он не снялся, но бегать толком не мог и взял после этого всего один гейм. Зато через месяц с небольшим Карлос одолел Новака в ещё одном эпичном поединке – теперь уже в финале Уимблдона, который продлился без малого пять часов. Тем же летом теннисисты устроили ещё невероятную битву за титул в Цинциннати (Джокович выиграл на решающем тай-брейке за 3:49, что стало рекордным временем для финалов «Мастерсов»), а вот на харде в зале на Итоговом турнире Алькарас провалился и ничего не смог противопоставить великому сербу.

Летом прошлого года они встретились ещё дважды. Финал Уимблдона на этот раз достался Карлосу без особой борьбы – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4), зато на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» Новак использовал, скорее всего, свой последний шанс стать олимпийским чемпионом. 37-летний Джокович выдал и выдержал невероятный финал парижской Олимпиады с 21-летним Алькарасом, в котором два сета с тай-брейками продолжались без нескольких минут три часа! Страшно подумать, сколько они могли бы играть три партии – наверняка переплюнули бы свой же финал Цинциннати. А главное – Новак покорил свой Эверест и, можно сказать, полностью прошёл игру «теннис», поскольку с победой на Олимпиаде не осталось ни одного сколько-нибудь значимого соревнования в этом виде спорта, на котором Джокович хоть раз не победил бы.

Кстати, на ОИ он завоевал свой 99-й титул в карьере, а в мае этого года взял ATP-250 в Женеве перед «Ролан Гаррос», став третьим теннисистом с не менее чем 100 одиночными трофеями в карьере. У Роджера Федерера их 103, а у Джимми Коннорса – 109. Рафаэль Надаль с 92 выигранными турнирами занимает пятую строчку (у Ивана Лендла – 94). Эти же пятеро теннисистов являются единственными, кому удалось выиграть больше 1000 поединков за карьеру.

Завершая историю про личные встречи Джоковича с Алькарасом – последний раз они играли в этом году в четвертьфинале Australian Open. Новак одержал там непростую победу в четырёх сетах, уступив первую партию и травмировав в начале матча бедро. Травма эта сыграла против серба уже дальше, в полуфинале – он отдал затяжной первый сет Александру Звереву и сразу снялся. После той травмы Джокович тяжело набирал форму, за несколько месяцев хорошо сыграв лишь в Майами (дошёл до финала) и потерпев четыре поражения в стартовых матчах турниров. Однако это не помешало Новаку стать полуфиналистом всех «Больших шлемов» и установить рекорд – он самый возрастной участник этой стадии на всех мэйджорах за один сезон. Кроме того, Джокович стал третьим по возрасту полуфиналистом US Open после того же Коннорса, которому исполнилось 39 по ходу турнира в 1991 году, и Кена Розуолла, дошедшего в 1974-м до финала в 39 лет, 10 месяцев и 6 дней.

Новак Джокович Фото: Sarah Stier/Getty Images

Карлос же является обладателем некоторых противоположных возрастных рекордов. Стать самым юным чемпионом US Open он не успел, выиграв его в 2022 году в 19 лет 4 месяца (Питу Сампрасу в 1990-м было ровно 19 лет), зато после той победы стал самым молодым лидером рейтинга ATP в истории. Сезон-2022 Алькарас также закончил на первой строчке, установив рекорд и как самая юная первая ракетка мира по итогам года. С тех пор на хардовых «Шлемах» Карлос в финалах не был, сыграв ещё в полуфинале US Open – 2023 и в двух подряд четвертьфиналах Australian Open (2024 и 2025 года), зато взял четыре мэйджора на «естественных» покрытиях – Уимблдон в 2023 и 2024 году, а также «Ролан Гаррос» в 2024-м и 2025-м.

Кстати, о первой строчке – Алькарас борется здесь за возвращение себе этой позиции. Карлос уже давно не был там, с сентября 2023 года – то есть с момента, когда не защитил титул в Нью-Йорке. На вершину тогда вернулся Джокович, а с июня 2024-го лидером стал Янник Синнер, серия которого длится уже 65 недель. Поскольку в прошлом году итальянец стал здесь чемпионом, а испанец вылетел уже во втором круге, Синнер защищает во много раз больше очков – и этой разницы достаточно, чтобы в лайв-рейтинге Алькарас был выше. Если Карлос сыграет на US Open хотя бы не хуже, чем Янник, то сместит его с первой строчки. При ином раскладе Синнер останется лидером, а Алькарасу придётся искать новые шансы более поздней осенью.

Словом, на кону и для Карлоса, и для Новака в этом полуфинале стоит многое. У Джоковича это, скорее всего, один из последних шансов – если не последний – сыграть в финале мэйджора и побороться за 25-й «Шлем», что позволит ему стать абсолютным рекордсменом, превзойдя результат австралийки Маргарет Корт, взявшей 24 ТБШ в одиночном разряде. Кстати, US Open Новак выигрывал «всего» четырежды – по сравнению с 10 победами на другом хардовом «Шлеме», в Австралии, это действительно скромный показатель. Алькарас же хочет вновь стать лучшим теннисистом мира, наверняка желает и сравняться с Синнером по титулам мэйджоров в этом сезоне – да и взять реванш у серба, победившего его в четырёх из пяти последних поединков.

Матч Алькараса с Джоковичем состоится в пятницу, 5 сентября. Расписания на этот день пока что нет.

Личные встречи Джоковича и Алькараса (5-3)