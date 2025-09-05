Соболенко и Анисимова сразятся за титул US Open. А Мирра останется пятой ракеткой мира

Арина в третий раз в этом сезоне выступит в финале ТБШ и в третий раз подряд сыграет в решающем матче американского мэйджора.

В ночь с 4 на 5 сентября мск на Открытом чемпионате США прошли полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первой встрече сошлись трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и американка Джессика Пегула (4). Обе теннисистки на пути к 1/2 финала не проиграли ни сета, а Соболенко ещё и сыграла на матч меньше, поскольку её соперница Маркета Вондроушова на тренировке перед четвертьфиналом получила травму и снялась.

Год назад Соболенко и Пегула тоже встретились на US Open, только в финале. Белоруска победила тогда со счётом 7:5, 7:5. А в этом году Арина обыграла Джессику в титульном матче на «тысячнике» в Майами — 7:5, 6:2. Это была уже седьмая её победа над американкой в девяти играх.

Пегула перед финалом вспомнила ту встречу и заявила, что нацелена на реванш. «Думаю, было бы здорово взять реванш, конечно. Я даже не помнила счёт в том финале, не думала, что матч был настолько близким. Это забавно, потому что после финала я была в таком состоянии: «Ого, мы должны сейчас играть третий сет». Я была очень сосредоточена на том, что я не подала хорошо, могла сыграть лучше. Но точно не думала: «О, отличный матч, я счастлива, что вышла в финал». Я ушла с корта и сказала тренеру: «Моя подача была не такой хорошей, нужно её улучшать. Я не сделала это, не сделала то». У меня всегда такой менталитет — сразу думать о том, как можно стать лучше.

В этом году у меня другой взгляд. Понимаю, что я тогда даже не показывала свой лучший теннис, но теперь могу по-настоящему наслаждаться моментом. У меня отличные результаты здесь, огромная поддержка, и это прекрасно. Если мне предстоит играть с Ариной, думаю, я бы вышла с другим настроем — не только с фокусом на то, что обязательно нужно делать, а с желанием больше наслаждаться матчем, публикой и самим фактом, что у меня снова есть шанс выйти в финал и сыграть против лучшей теннисистки мира. У меня было бы намного больше разных вариантов в этот раз», — сказала Джессика на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

В стартовом сете Соболенко первой добралась до брейк-пойнтов. В шестом гейме белоруска воспользовалась третьим шансом взять подачу соперницы и повела 4:2 с брейком. Однако дальше всё пошло не по сценарию Арины — количество ошибок в её исполнении резко увеличилось. В этой партии Соболенко больше не взяла ни одного гейма. Пегула смогла провести обратный брейк, после того как Соболенко допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. А в девятом гейме американка вновь забрала подачу соперницы. На своей подаче Джессика во второй половине сета вообще не отдавала очков и в 10-м гейме под ноль подала на партию — 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Соболенко взяла реванш за неудачу в первой партии. Белоруска повела 3:0 с брейком и удержала это преимущество до конца сета. Арина не позволила сопернице выйти на брейк-пойнты и могла заканчивать партию в восьмом гейме, но упустила сетбол на приёме. Однако уже в следующем гейме подала на сет — 6:3 за 41 минуту.

Решающую партию Соболенко начала с брейка и удержала преимущество до самого конца. Однако простой её победу не назовёшь. На приёме Арина больше не взяла ни одного очка! Во второй половине сета Пегула стала регулярно цепляться на приёме, имела брейк-пойнты, но не реализовала ни одного из четырёх шансов. В 10-м гейме белоруска подавала на матч при 5:4, упустила два матчбола, однако смогла использовать третий и вышла в финал, одержав волевую победу — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 7 минут.

«Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы одержать эту победу. Я безумно рада выиграть у Джессики. Она замечательная теннисистка и настоящий боец. С ней всегда тяжёлые матчи. Очень рада снова быть в финале. Надеюсь, что снова смогу пройти весь путь. И, конечно, спасибо вам, ребята, за потрясающую атмосферу.

Как удавалось отыгрывать брейк-пойнты в третьем сете? Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее», — сказала Арина на корте после матча.

«Это был действительно матч высокого уровня. Даже не знаю, что ещё сказать. Не понимаю, как я не сделала брейк в третьем сете», — так прокомментировала поражение Пегула, чьи слова приводит ESPN.

Так Соболенко вышла в свой восьмой финал в сезоне и 39-й в карьере. Белоруска в шаге от того, чтобы защитить титул, а её общая статистика в финалах ТБШ — 3-3. Арина одержала 99-ю победу в матчах ТБШ (при 26 поражениях), в том числе 33-ю — на US Open (при шести поражениях). Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале US Open: в 2023-м она потерпела поражение, а в 2024-м победила. Кроме того, белорусская теннисистка в третий раз в этом сезоне сыграет в финале мэйджора. И на Australian Open, и на «Ролан Гаррос» она потерпела неудачу в титульном матче.

В «нижнем» полуфинале приняли участие четырёхкратная чемпионка мэйджоров Наоми Осака (23) и финалистка Уимблдона-2025 Аманда Анисимова (8). Обе теннисистки ограничились потерей одного сета в первых пяти матчах на турнире. Осака в третьем круге одолела Дарью Касаткину (6:0, 4:6, 6:3), а потом без потери партий выбила Кори Гауфф (6:3, 6:2) и Каролину Мухову (6:4, 7:6 (7:3)). Анисимова тоже потеряла сет в 1/16 финала, в матче с Жаклин Кристиан (6:4, 4:6, 6:2), а затем разгромила Беатрис Хаддад-Майю (6:0, 6:3) и отомстила Иге Швёнтек за две «баранки» в финале Уимблдона — 6:4, 6:3.

Анисимова перед полуфиналом говорила, что никогда не сомневалась в силе Осаки. «Она выиграла четыре турнира «Большого шлема», прекрасно знает игру и очень успешна. Она действительно мощно бьёт по мячу. На харде она играет очень хорошо — это мы все знаем. И мне кажется, что она в этом году нашла свой ритм. Наоми проделала огромную работу, я это замечала, видела. И да, похоже, что она нашла свой ритм именно на US Open. Видно, что она получает удовольствие от игры. Так что да, Наоми всегда была топ-игроком и одной из лучших», — сказала Аманда на пресс-конференции.

Осака отвесила ей комплимент в ответ. «Для меня она всегда была одним из самых талантливых игроков тура. Думаю, никто не хочет видеть своё имя рядом с её, особенно учитывая, на что она способна. Она та теннисистка, у которой никогда не знаешь, куда полетит мяч. Честно говоря, я не смотрела финал Уимблдона, хотя видела счёт и понимала, как она была опечалена. Но сыграть с Игой здесь, на домашнем корте, и выиграть — это огромное достижение, и ей можно отдать должное. Думаю, полуфинальный матч будет очень тяжёлым», — говорила Наоми на пресс-конференции.

Ранее теннисистки лишь дважды встречались на корте, и оба матча прошли ещё в 2022 году, до беременности Осаки и рождения ребёнка. И обе встречи выиграла Анисимова. На Australian Open американка одержала волевую победу (4:6, 6:3, 7:6 (10:5)), а на «Ролан Гаррос» справилась в двух партиях (7:5, 6:4).

В первом сете Осака дважды выходила вперёд с брейком, однако Анисимова дважды восстанавливала равенство. Во втором случае американка не позволила японке подать на партию при 5:4. Однако на тай-брейке Наоми оказалась сильнее. Она повела 6:1 и с четвёртой попытки использовала этот пятерной сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 3 минуты.

Во второй партии роли поменялись: теперь уже Анисимова первой брала подачу соперницы, а та трижды отыгрывалась, делая обратный брейк. Как и Осака в первом сете, Анисимова не смогла закрыть партию, подавая при 5:4. В 11-м гейме Наоми ушла с двойного брейк-пойнта, а Аманда в следующем гейме спокойно удержала подачу и добилась тай-брейка — второго в этой встрече. Исход 13-го гейма оказался иным: американка всё время вела в счёте, и, реализовав второй сетбол, перевела матч в решающий сет — 7:6 (7:3) за 1 час 11 минут.

В третьей партии всё решил единственный брейк, который в четвёртом гейме оформила Анисимова. Подавая на матч при 5:3, Аманда упустила двойной матчбол, потом допустила двойную ошибку и подарила Осаке два брейк-пойнта, отыграла их и с третьего матчбола закончила матч — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 за 2 часа 58 минут.

Так Анисимова вышла в свой четвёртый финал в сезоне и восьмой в карьере. Титульный матч на Уимблдоне Аманда провалила — 0:6, 0:6 от Иги Швёнтек. Как сложится для неё второй финал ТБШ подряд? А Осака впервые проиграла полуфинал на мэйджоре — до этого у неё были четыре победы в четырёх матчах 1/2 финала на ТБШ; более того, она и финалы после этого неизменно выигрывала.

Кроме того, поражение Пегулы в полуфинале означает, что Мирра Андреева останется на пятой строчке в рейтинге WTA — если бы проиграла ещё и Анисимова, 18-летняя россиянка впервые стала бы четвёртой. Соболенко останется на вершине (это стало известно раньше), Анисимова впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира, а Пегула опустится на седьмую строчку.

5 сентября пройдут мужские полуфиналы, в которых Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом, а Янник Синнер — с Феликсом Оже-Альяссимом. Женский финал Соболенко — Анисимова (в личных встречах Аманда ведёт 6-3) состоится в субботу, 6 сентября, мужской — в воскресенье, 7 сентября. За всеми событиями US Open следите на «Чемпионате».