Что сказала Арина Соболенко после победы в матче с Пегулой и выхода в финал US Open – 2025

«Того, что случилось в Париже, здесь точно не будет». Соболенко – перед финалом US Open
Елена Кузнецова
Пресс-конференция Соболенко перед финалом US Open
Аудио-версия:
Арина продолжает защиту титула и рассказала, что будет важно сделать в решающем матче с Анисимовой.

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает защиту титула на US Open – 2025. В полуфинале она в трёх сетах обыграла Джессику Пегулу и в решающем матче встретится с Амандой Анисимовой. На пресс-конференции белоруска поделилась ожиданиями от матча, рассказала о готовящейся «Битве полов» с Ником Кирьосом, а также призналась, что повторения «Ролан Гаррос», когда она не смогла сдержать эмоций после поражения в финале, сейчас точно не будет.

«Того, что случилось в Париже, здесь точно не случится. Это была не я»

— Думаю, я показала отличный теннис и очень хорошо справилась с давлением. Очень горжусь этой победой и счастлива, что снова вышла в финал.

— Теннисистам часто приходится быстро забывать о разочарованиях, и очень впечатляет, как вы смогли перестроиться после того, как не попали по высокой подаче… О чём думали в последнем гейме и как у вас всё в итоге получилось?
— Очень много эмоций было, такая: «Боже, да не может быть! Просто закрой этот матч». Конечно, были эмоции, был ещё один лёгкий удар, где я не не попала, а не приняла верное решение. Знаете, я весь матч повторяла себе: «Идём дальше, шаг за шагом, не переживай о том, что было, просто в следующем розыгрыше постарайся сыграть лучше». Я так сильно хотела дать себе ещё одну возможность, ещё один финал. Хотела доказать себе, что выучила сложные уроки и могу лучше играть в финале.

— Когда вы попадаете в такую сложную ситуацию, пытаетесь подать на матч и не реализуете несколько матчболов, думаете о прошлых больших матчах, когда оказывались в такой же ситуации? Мне это напомнило о том, как вы пытались подать на матч в своём первом финале Australian Open. О чём думаете в такие моменты? Что уже получалось это сделать, значит, сможете и сейчас?
— Нет, в этом матче я просто старалась идти шаг за шагом. Думала: «Ничего страшного, если не закрою с первого матчбола. Я показываю отличный теннис, надо просто сделать лучше». Я не вспоминала те сложные матчи.

— Одной из сложных ситуаций было интервью на корте в Париже. Думали сейчас о том, что будете говорить, если выиграете, если проиграете?
— Нет, но то, что случилось в Париже, точно не случится здесь. Никогда. Я выучила этот урок и никогда больше так не буду себя вести. Это была не я. Тогда я не сдержала эмоции, однако на самом деле это не я, и такого больше никогда не случится.

— Что думаете о том, каково было бы поднять этот трофей ещё один раз?
— Это было бы потрясающе. Я очень рада, что дала себе ещё один шанс, ещё один финал, и, если я снова смогу поднять этот трофей, это будет очень многое для меня значить. Наверное, я буду самым счастливым человеком в мире.

— Можете рассказать о вашем матче с Кирьосом, «Битве полов», которая намечена на январь? Чья это была идея, кто кому позвонил?
— Думаю, это классная идея, будет зрелищно и весело, особенно против такого игрока, как Ник. Он в каком-то интервью сказал, что реально считает, что я выиграю (улыбается). Ну я точно постараюсь надрать ему задницу!

— А вы уже решили, где проведёте этот матч? И это хорошо для женского тенниса?
— Будет хорошо, если смогу его обыграть (смеётся). Пока с местом не определились, но если будем делать, то точно в месте, куда придёт много людей, чтобы Ник чувствовал большое давление (смеётся).

«На Уимблдоне во мне было много сомнений в матче с Амандой. Я должна верить себе»

— Поделитесь мыслями о финале и двух соперницах (на момент пресс-конференции второй полуфинал ещё не состоялся. – Прим. «Чемпионата»), с которыми давненько не играли в Северной Америке.
— Да, это было здесь, очень давно.

— Тяжёлый матч четвёртого круга, что помните о нём? Хотели бы сыграть против неё [Осаки] снова, спустя семь лет, в финале «Большого шлема»?
— Я тогда совсем ребёнком была, помню эмоции. Был очень равный матч, кажется, я вела с брейком в третьем сете. Если в финале моей соперницей будет Осака, я очень этого жду. Люблю реванши, и сейчас хорошее время, чтобы взять его.

— У вас с ней один агент. Как думаете, если финал с Осакой, то где он будет сидеть?
— Я как раз спрашивала об этом, там же пара, муж с женой. Может, они разделятся (смеётся). Но нет, на матче их не будет.

— Если финал с Амандой, что запомнилось с вашей последней встречи? И что будет ключевым моментом для вас?
— Я должна верить себе и исполнять свои удары. В предыдущем матче, на Уимблдоне, во мне было много сомнений по поводу решений, это приводило к многочисленным невынужденным ошибкам. Я давала ей много возможностей, но и она, конечно, показывала невероятный теннис. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Мне нужно просто выйти и бороться, доверять своим решениям и исполнять свои удары.

Комментарии
