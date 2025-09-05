Ради Джоковича в США свезли все кубки ТБШ. Но Медведев сорвал церемонию на US Open — 2021

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович готовится к полуфиналу US Open с испанцем Карлосом Алькарасом. Новак является рекордсменом Открытой эры по количеству выигранных мэйджоров, но всё ещё делит первое место с австралийкой Маргарет Корт по их количеству за всю историю тенниса.

Джоковичу для бесспорного закрепления статуса величайшего игрока всех времён очень хочется наконец-то взять 25-й «Шлем», в идеале прямо сейчас в Нью-Йорке. Именно здесь ровно два года назад Джокович в последний раз поднимал над головой кубок ТБШ, хотя не всегда приезд в данный город оборачивался для него счастьем.

В сезоне-2021 Джокович упустил уникальный шанс завоевать календарный «Шлем», уступив в финале US Open Даниилу Медведеву. А ведь тогда, по данным Associated Press, ради Новака организаторы собирались устроить особенную церемонию. Они собрали в Нью-Йорке кубки всех мэйджоров, что было очень непростой задачей в разгар пандемии коронавируса.

Джокович тотально доминировал в туре четыре года назад. Он поочерёдно выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, обыгрывая в решающих матчах Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Маттео Берреттини соответственно. Причина превосходства Новака была очевидной. Роджер Федерер прервал выступления, хоть на тот момент официально не завершил карьеру. Рафаэль Надаль переживал некоторый спад. Даже на любимом «Ролан Гаррос», который покорялся Рафе феноменальные 14 раз, он в полуфинале 2021 года в четырёх сетах уступил Джоковичу. «Большая тройка» начала рассыпаться, а представители младшего поколения во главе с Медведевым, Циципасом, Александром Зверевым всё-таки не были готовы стабильно на равных конкурировать с опытнейшим Джоковичем.

Новак Джокович пытался сотворить историю на US Open – 2021 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Это создало для Новака редчайшую возможность стать первым теннисистом с календарным «Шлемом» после легендарного австралийца Рода Лэйвера в 1969 году.

«Мы понимали, что просто презентовать Новаку кубок Открытого чемпионата США недостаточно. Должно было быть что-то более масштабное. И тогда встал очевидный вопрос: как доставить остальные три трофея ТБШ в Нью-Йорк?» — сказал в интервью Associated Press директор US Open Крис Видмайер.

Джокович без особых проблем вышел в финал US Open, где его соперником стал Даниил Медведев. Серб ранее в трёх сетах победил россиянина в решающем матче AO. Мало кто сомневался, что в Нью-Йорке он тоже одолеет Даниила. Особенно с учётом перспективы оформить календарный «Шлем».

Оказалось, что Новак тоже является человеком, который подвержен давлению. Джокович плакал прямо на корте, без особой борьбы уступив Даниилу – 4:6, 4:6, 4:6. Вся торжественная церемония в честь серба сорвалась, а громадные усилия организаторов US Open по её проведению оказались бесполезными.

Даниил Медведев – чемпион US Open – 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Руководство американского «Шлема» собрало все четыре оригинала кубков ТБШ в Нью-Йорке, потратив на доставку трёх «выездных» титулов около $ 50 тыс. Из-за пандемии сложнее всего оказалось привезти трофей Australian Open из Мельбурна. Логистика не позволила сделать это к старту финала. Повезло, что Род Лэйвер сейчас проживает в Калифорнии. Легендарного австралийца попросили предоставить точную копию, хранящуюся у него дома.

С другими кубками тоже было не всё гладко. Трофей Мушкетёров, вручаемый за победу на «Ролан Гаррос», отправляли через компанию по доставке грузов, и он был задержан таможней в аэропорту Нью-Йорка на 48 часов, но в итоге всё-таки оказался на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в пятницу вечером за два дня до финала. Позолоченный кубок, вручаемый чемпиону Уимблдона, в целях безопасности сопровождали два сотрудника музея турнира.

Три выездных трофея после доставки хранились в кабинете руководителя Теннисного центра и круглосуточно охранялись, но классная игра Медведева сделала их доставку бесполезной тратой времени и ресурсов.

Примечательно, что в сезоне-2023 Новак снова претендовал на календарный «Шлем». Он взял три из четырёх мэйджоров за год, уступив лишь Карлосу Алькарасу в финале Уимблдона. Прямо сейчас 38-летний Джокович уже ни на что подобное не рассчитывает. Его максимум – приложить сверхусилия и наконец-то выиграть 25-й ТБШ в период, когда в мужском туре доминируют Алькарас и Янник Синнер. Для этого, вероятно, придётся одолеть их обоих. Если у Новака получится прямо сейчас в Нью-Йорке, то радость наверняка будет не меньшей, чем в случае завоевания календарного «Шлема». Заодно несколько поубавится горечь от неудачи четырёхлетней давности.