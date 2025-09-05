В Нью-Йорке близок к развязке последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся сильнейшие.

Джокович и Алькарас бьются за финал US Open. Позже сыграют Синнер и Оже-Альяссим. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке у женщин впервые будет выходной перед субботним финалом, а мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25), а 24-кратный чемпион Новак Джокович (7) – с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Янник уступает по личным встречам канадцу – 1-2, а Карлос проигрывает сербу – 3-5. За всеми событиями и подробностями игрового дня следите в нашей трансляции.