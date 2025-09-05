Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция: Оже-Альяссим, Синнер, Джокович, Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Джокович и Алькарас бьются за финал US Open. Позже сыграют Синнер и Оже-Альяссим. LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович, Карлос Алькарас
В Нью-Йорке близок к развязке последний ТБШ в сезоне. На кортах появятся сильнейшие.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке у женщин впервые будет выходной перед субботним финалом, а мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25), а 24-кратный чемпион Новак Джокович (7) – с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Янник уступает по личным встречам канадцу – 1-2, а Карлос проигрывает сербу – 3-5. За всеми событиями и подробностями игрового дня следите в нашей трансляции.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Расписание пятницы
Live Арина Полуянова

Кажется, что ни одно выступление Янника Синнера и Новака Джоковича не обходится без обновлённого рекорда или уникального достижения. Особенно, если речь идёт про турнир «Большого Шлема».

21:14 Арина Полуянова

Из Нью-Йорка, тем временем, приходят первые важные результаты. Третьи сеяные Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф в финале женского парного турнира переиграли лидеров посева Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд — 6:4, 6:4. Для Габриэль и Эрин это второй титул на US Open — первый они взяли в 2023 году.

US Open — парный разряд (ж). Финал
05 сентября 2025, пятница. 19:15 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
21:04 Арина Полуянова

Расписание пятницы

Добрый вечер! Уже в 22:00 по московскому времени мы начнём следить за главным матчем 13-го игрового дня на US Open. А пока изучим короткое, но яркое расписание на ближайшие несколько часов.

