«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open

В Нью-Йорке завершается четвёртый в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. В субботу, 6 сентября, состоится финальный матч. В этот день на корте сразятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 24-летняя Аманда Анисимова, которая уже успела сотворить несколько сенсаций на нынешнем Открытом чемпионате США. Всего два месяца назад Аманда боролась за титул на Уимблдоне. Тогда она уступила польке Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6. Несмотря на провал, спортсменка сумела собраться и снова дойти до финала на следующем «Шлеме», что не осталось без внимания экспертов и теннисистов. Рассказываем, что они говорят о феноменальном прорыве американки и её восстановлении после обидного поражения в Лондоне.

Анисимова — абсолютное открытие текущего сезона. В конце 2024 года она занимала 36-ю строчку рейтинга, а сейчас гарантированно войдёт уже в топ-4. На US Open — 2025 Аманда в четвертьфинале взяла реванш у своей недавней обидчицы Иги Швёнтек со счётом 6:4, 6:3, а в полуфинале оказалась сильнее представительницы Японии Наоми Осаки — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Так она стала самой молодой спортсменкой, победившей теннисистку, которая была первой ракеткой мира, и в 1/4 финала, и 1/2 финала женского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» со времён Жюстин Энен на Открытом чемпионате Австралии в 2006 году.

Помимо этого, американка — седьмая спортсменка с 2000 года, которая вышла в свои первые два финала ТБШ на двух турнирах подряд:

Многие представители мира тенниса восхитились силой воли Аманды Анисимовой после её победы над шестикратной чемпионкой ТБШ, второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Вот так оценила игру теннисистки экс первая ракетка планеты, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен: «Два года назад я перестала верить в неё. Когда мы все видели, как ей тяжело, то не думали, что она сможет вернуться в таком состоянии. Это урок мужества и упорного труда. Она вовремя позаботилась о себе, когда взяла паузу от тенниса. Когда ты можешь вот так вернуться после того, что пережила на Уимблдоне, это впечатляет. У неё невероятные внутренние ресурсы, и она знает, как использовать трудные моменты, через которые ей пришлось пройти, в своих интересах», — приводит слова Энен TNT Sports.

Так же считает и российская теннисистка Светлана Кузнецова, победительница двух турниров «Большого шлема»: «Очень достойный и красивый ответ всем, кто осуждал её неудачный финал. Своей победой она доказала, что порой у спортсменов просто бывают плохие дни. Молодчина, поздравляю!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

А шведский теннисист и эксперт, семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер после поединка заявил, что спортсменка и вовсе сейчас находится на пике своей карьеры: «Это был невероятный матч по сравнению с тем, что получился на Уимблдоне. Анисимова вернулась. Перед ней открывались многие перспективы, когда ей было 17 или 18 лет, но теперь она достигла вершины игры. Она плавно бьёт по мячу с бэкхенда, и это, возможно, лучший бэкхенд, который у нас есть в игре на данный момент. Аманда играет агрессивно и ничего не боится. Факт, что она смогла доминировать над Игой Швёнтек, был потрясающим. Ига мало что могла сделать, когда Анисимова играет так», — сказал он.

Коллеги Анисимовой в туре также не остались в стороне. Наоми Осака — победительница четырёх ТБШ, соперница Аманды в 1/2 финала текущего Открытого чемпионата США, похвалила американку за проявленный характер после поражения на Уимблдоне: «Для меня она всегда была одной из самых талантливых теннисисток тура. Думаю, мало кто хочет видеть её имя в сетке рядом со своим. Она очень способная теннисистка. С ней никогда не знаешь, куда полетит мяч. Честно говоря, я не смотрела финал Уимблдона, но видела счёт и понимаю, насколько ей было тяжело. Круто, что после этого она обыграла Игу на домашнем турнире. Нужно отдать ей должное за проявленный характер».

Аманда Анисимова и Наоми Осака в 1/2 финала US Open — 2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сама Аманда признаётся, что за её психологическим восстановлением стоит огромная работа: «Я много работала над собой, чтобы уметь справляться с такими моментами и верить в себя, даже когда кажется, что верить не во что, например, когда играешь не очень хорошо. Думаю, я действительно стала лучше в этом аспекте, особенно после финала Уимблдона. Я сильно изменила свой настрой», — рассказала она изданию Punto de Break.

Вера в себя теннисистке, безусловно, понадобится в финале с Ариной Соболенко. Нас ждёт завораживающий поединок. В этом сезоне Арина и Аманда уже встречались в полуфинале Уимблдона. Анисимова выбила первую ракетку планеты со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Удастся ли Соболенко защитить титул и взять реванш или американка заберёт свой первый «Шлем»? Узнаем, когда девушки выйдут на корт 6 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».