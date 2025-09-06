Алькарас — в финале US Open! Он впервые прошёл Джоковича на харде, не отдав сербу ни сета

В прошлом месяце итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вписали свои имена в историю тенниса, став лишь пятой парой в Открытой эре, которая успела провести не менее четырёх финалов турниров ATP в одном сезоне до достижения 25 лет обоими игроками. Ранее подобного результата добивались только легенды мирового тенниса: Джон Макинрой и Иван Лендл в 1983 году, Стефан Эдберг и Борис Беккер – в 1990-м, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль – в 2006-м, а также дуэт Надаля и Новака Джоковича – в 2011-м. Несколько недель назад к этому списку добавились Синнер и Алькарас.

В нынешнем сезоне Янник и Карлос уже дважды выясняли отношения в решающих встречах турниров «Большого шлема». В Париже в роскошном пятисетовом матче-марафоне преуспел испанец, в Лондоне итальянец взял реванш в четырёх сетах. На заключительном в сезоне ТБШ Синнер и Алькарас без особых затруднений добрались до полуфинала US Open – 2025, оказавшись в шаге от повторения классического финала современной эпохи тенниса. Для прохода в титульный поединок посеянному под вторым номером Алькарасу необходимо было в полуфинале справляться с легендарным Новаком Джоковичем.

«Нет даже смысла тратить слова на то, чтобы говорить о них. Мы и так знаем, что это два лучших игрока в мире. Вероятно, все ждут их в финале – а я постараюсь испортить планы большинства людей. Но они, конечно, играют здесь лучше, чем кто-либо. Оба доминируют с начала турнира», – сказал Джокович на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

Благодаря победе над американцем Тейлором Фрицем 38-летний серб в 53-й раз пробился в полуфинал турниров «Большого шлема», сумев обновить собственный рекорд. 14 из 53 выходов в 1/2 финала ТБШ состоялись на Открытом чемпионате США. Тем самым Джокович повторил рекорд по количеству выходов в полуфинал US Open за карьеру, принадлежавший американцу Джимми Коннорсу.

В нынешнем сезоне Новак выступал в полуфиналах на всех четырёх мэйджорах. Однако преодолеть эту стадию ТБШ в 2025 году Джоковичу никак не удавалось. На Открытом чемпионате Австралии после поражения в первом сете из-за травмы он был вынужден отказаться от продолжения борьбы в матче с Александром Зверевым. На «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне он без вариантов проигрывал Синнеру, не сумев взять в общей сложности ни одного сета.

В Нью-Йорке ему предстояло встретиться с Алькарасом, в противостоянии с которым серб лидировал 5-3 (3-0 – на харде) по личным встречам. Новак был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а прошлым летом выиграл у испанца свой главный матч сезона — финал Олимпиады в Париже, взяв последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же одолел его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона — 2023 и 2024 годов.

Стартовый же гейм встречи принёс Алькарасу важнейший брейк – со второго шанса испанский теннисист забрал чужую подачу, моментально захватив преимущество в сете. Сам Карлос подошёл к сегодняшнему полуфиналу с поистине сумасшедшим показателем на своей подаче – на ней он удержал 68 геймов из последних 69. Поэтому столь неудачное начало поединка не сулило Джоковичу ничего хорошего в первом сете.

В принципе, так и получилось. Победитель пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде из Испании довёл партию до победы, не позволив сербу заработать в ней ни одного брейк-пойнта. Лишь однажды у Новака было 40:40 на приёме, однако два следующих розыгрыша он отдал сопернику, допустив невынужденные ошибки. Алькарас контролировал игру и оформил 6:4 в первой партии.

Карлос Алькарас Фото: Al Bello/Getty Images

По схожему сценарию мог начать развиваться и второй сет, в первом гейме которого Карлос сразу же оказался всего в двух очках от ещё одного брейка. Однако именно в этот момент Новак стал действовать на полную катушку и выдал шикарный 10-минутный отрезок, включивший в себя три выигранных гейма подряд. Удержав подачу с 0:30, Новак в следующем гейме впервые брейканул Карлоса, а затем и подтвердил преимущество в сете – 3:0.

Интересно, что испанец всего второй раз на турнире потерял гейм на своей подаче. Впервые с ним это произошло в поединке третьего круга с итальянцем Лучано Дардери. Тогда 22-летний Алькарас упустил подачу в середине второго сета, после чего психанул и забрал восемь геймов из девяти, учинив сопернику форменный погром – 6:2, 6:4, 6:0.

Вот и на сей раз Алькарас молниеносно совершил ответный брейк, оперативно восстановив равновесие в сете – 3:3. Следом серб и испанец обменялись взятыми подачами, после чего Карлос каким-то чудом не заработал скрытый сетбол. При счёте 0:30 на подаче серба завязалась напряжённая перестрелка на задней линии длиной в 27 ударов, в которой Карлос в итоге допустил ошибку. Буквально на сверхусилии выигранный розыгрыш вдохновил серба, и он второй раз за партию удержал подачу с 0:30 – 5:4.

Новак Джокович Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В результате судьба равного сета решилась на тай-брейке, где соперники неожиданно устроили настоящий парад мини-брейков: семь розыгрышей из 11 остались за принимающим теннисистом. Сильнее в этом обмене оказался Алькарас, в отчаянной борьбе сумевший забрать и второй сет – 6:7 (4:7). В ключевой момент сета сербского рекордсмена сильно подвела подача. Новаку категорически не хватило парочки быстро выигранных розыгрышей, которые вполне могли изменить ход гейма.

В перерыве на корте появился врач, чтобы помассировать Джоковичу шею и правое плечо. Скорее всего, в этот момент и сам серб уже прекрасно осознавал, что в 38 лет совершить камбэк с 0:2 по сетам в поединке с таким Алькарасом не представляется возможным. В четвёртом гейме третьей партии Джокович проиграл свою подачу, допустив две двойные ошибки, в том числе и на брейк-пойнте – 1:3.

В такой ситуации довести матч до победы для Карлоса уже было делом техники – 6:4, 7:6, 6:2. Испанский теннисист впервые в карьере переиграл сербского феномена на хардовом покрытии, одержав шестую кряду трёхсетовую победу на US Open – 2025. Таким образом, Алькарас пробился в третий подряд финал на турнире «Большого шлема».

В двух предыдущих он неизменно, но с разным успехом встречался с Синнером. Для повторения уже привычной вывески лидирующему в мировом рейтинге Яннику в своём полуфинале нужно сломить сопротивление канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Если это произойдёт, Янник выйдет в пятый (!) подряд финал ТБШ. В последний раз итальянец не добирался до решающей стадии мэйджора на Уимблдоне-2024, где первенствовал как раз Алькарас.