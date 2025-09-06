Синнер потерял сет, но дожал канадца на US Open. Янник — в пятый раз подряд в финале ТБШ

Итальянец и Алькарас сразятся не только за титул, но и за звание первой ракетки мира. Подводим итоги полуфиналов.

Ранним утром 6 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершились полуфинальные матчи. В верхней половине мужской сетки до стадии 1/2 финала дошли четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под первым номером, и Феликс Оже-Альяссим (25).

Синнер был явным фаворитом встречи, несмотря на то что Оже-Альяссим вёл в личном противостоянии со счётом 2-1. Обе свои победы канадец одержал ещё в 2022 году, а в сезоне-2025 в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати итальянец разгромил соперника — 6:0, 6:2. В этот раз Янник тоже оказался сильнее.

В первом сете казалось, что у Синнера не будет проблем. Итальянец играл чисто, избегая невынужденных ошибок (всего четыре за партию), и забрал сет с двумя брейками. Оже-Альяссим упирался, но Янник дожимал его с нескольких брейк-пойнтов, а в седьмом гейме подал под ноль — 6:1 за 43 минуты.

Во второй партии Оже-Альяссим отыгрался. В пяти геймах на подаче канадец отдал всего-навсего одно очко! У Синнера же подача не шла: процент попадания первой опустился ниже 50% (а именно 45%; в первом сете было 52%), и если во втором гейме он отыграл тройной брейк-пойнт, то в восьмом всё же отдал подачу. Следом Феликс закрыл партию — 6:3 за 40 минут. За весь сет Янник собрал всего три виннера (против 11 у соперника).

Перед третьим сетом Синнер взял медицинский перерыв. В этой партии первая подача проходила у него лишь в 40% случаев; несмотря на это, итальянец добился победы. Невынужденных ошибок в его исполнении было всего четыре, и Оже-Альяссим так и не добрался до брейк-пойнтов. Янник единственный брейк сделал в шестом гейме, в восьмом мог заканчивать сет, но упустил сетбол на приёме, а в девятом подал под ноль — 6:3 за 47 минут.

Четвёртая партия оказалась последней, хотя поначалу лучше смотрелся Оже-Альяссим. Однако он упустил все пять брейк-пойнтов, имевшихся у него в двух геймах на приёме, и Синнер в пятом гейме обеспечил себе решающий перевес — 3:2 с брейком. В дальнейшем он чётко держал подачу и добился победы — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 за 3 часа 19 минут.

Синнер стал четвёртым игроком в Открытую эру (и самым молодым — 24 года 8 дней), который в одном сезоне вышел в финалы всех ТБШ, — после Рода Лэйвера, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Итальянец стал четвёртым теннисистом в Открытую эру (и снова самым молодым), который не менее пяти раз подряд выходил в финалы мэйджоров, после Федерера, Надаля и Джоковича.

В другом полуфинале, состоявшемся ранее в тот же день, Карлос Алькарас победил Новака Джоковича — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытую эру (22 года 111 дней), который вышел в семь финалов ТБШ, после Рафаэля Надаля и Бьорна Борга (оба — по 22 года и 20 дней). Также он стал вторым самым молодым теннисистом (с 1978 года), который в одном сезоне выходил в финалы мэйджоров на всех трёх покрытиях, — после Бьорна Борга (22 года 84 дня) в сезоне-1978. И стал пятым игроком, который на уровне ATP побеждал Новака Джоковича на всех трёх покрытиях, — после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Янника Синнера. Кроме того, Алькарас стал четвёртым теннисистом с 2000 года, который вышел в финал US Open, не проиграв ни сета, — после Ллейтона Хьюитта (2004), Рафаэля Надаля (2010) и Роджера Федерера (2015). А нынешний сезон стал первым с 2002-го, в котором никто из «Большой тройки» Федерер — Надаль — Джокович не смог выйти в финал ТБШ.

Таким образом, Синнер и Алькарас в третий раз подряд сыграют в финале ТБШ друг с другом. На «Ролан Гаррос» сильнее оказался испанец, на Уимблдоне победил итальянец. А в финале US Open они разыграют не только титул, но и звание первой ракетки мира по итогам турнира.

Женские полуфиналы состоялись в предыдущий игровой день: Арина Соболенко одержала волевую победу над Джессикой Пегулой, а Аманда Анисимова тоже успешно отыгралась в битве с Наоми Осакой. Об этих встречах читайте в отдельном материале.

Соболенко стала лишь третьей теннисисткой с 1988 года, которая в трёх сезонах подряд выходит в финалы Australian Open и US Open. С 1988 по 1990 год это делала Штеффи Граф, с 1997 по 1999-й — Мартина Хингис. Также Арина стала шестой теннисисткой — первой ракеткой мира, которая как минимум на трёх «Шлемах» в одном сезоне выходила в финал. Мартина Навратилова делала это четырежды (в 1983, 1984, 1986 и 1987 годах), Штеффи Граф — трижды (1988, 1990 и 1996), Моника Селеш и Мартина Хингис — по разу (1992 и 1997 соответственно), Серена Уильямс — дважды (2015 и 2016). А по проценту побед над топ-10 на «Шлемах» (минимум 10 матчей) белоруска обошла Уильямс-младшую — 69,2% против 68,9%. Впереди только Штеффи Граф (76,5%). Кроме того, начиная с сезона-2020 Соболенко — единственная теннисистка, которая в матчах ТБШ, отдав первый сет, выиграла больше встреч, чем проиграла, — 13 и 9 соответственно.

Анисимова же стала самой молодой теннисисткой (23 года 358 дней), которая в одном сезоне вышла в финалы Уимблдона и US Open, со времён Серены и Винус Уильямс (2002 год). Также она стала самой молодой теннисисткой, которая в четвертьфинале и полуфинале «Шлема» победила действующих/бывших первых ракеток мира, со времён Жюстин Энен на Australian Open — 2006.

В итоге в мужской сетке в финал вышли теннисисты, которые и должны были это сделать, если исходить из номеров посева. В женских полуфиналах тоже победили более высоко сеяные теннисистки.

Результаты сеяных в 1/2 финала US Open — 2025

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Алькарас Победа 3 4 Пегула Поражение 5 6 7 Джокович Поражение 8 Анисимова Победа 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Осака Поражение 24 25 Оже-Альяссим Поражение 26 27 28 29 30 31 32

По итогам мужского финала либо Синнер станет пятикратным чемпионом ТБШ, либо Алькарас — шестикратным. Для каждого из них возможный титул станет вторым на US Open. А в женском решающем матче Аманда Анисимова попробует сделать то, что не удалось ей на Уимблдоне, — стать чемпионкой мэйджора.

Результаты чемпионов ТБШ в 1/2 финала US Open — 2025

Теннисист (-ка) Титулы на ТБШ Из них на US Open Результат Мужчины Новак Джокович 24 4 Поражение Карлос Алькарас 5 1 Победа Янник Синнер 4 1 Победа Женщины Наоми Осака 4 2 Поражение Арина Соболенко 3 1 Победа

Женский финал Арина Соболенко — Аманда Анисимова состоится в субботу, 6 сентября, а мужской, в котором сойдутся Янник Синнер и Карлос Алькарас, — в воскресенье, 7 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».