«Перед вами сидит чемпионка US Open». Шарапова блистательно покорила Нью-Йорк 19 лет назад

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова пару недель назад была включена в Международный зал славы тенниса.

Церемония получилась очень трогательной, особенно с учётом присутствия на ней Серены Уильямс — принципиальной соперницы легендарной российской теннисистки.

На этом приятные моменты для Марии не закончились. Шарапова посетила US Open — 2025 и получила награду. После первого вечернего матча турнира между Винус Уильямс и Каролиной Муховой в позапрошлый понедельник на центральном корте провели церемонию в честь россиянки. Экс первая ракетка мира Ким Клейстерс вручила Шараповой кольцо Зала теннисной славы.

US Open не случайно был выбран в качестве места для дополнительного награждения Марии. В 2006 году Шарапова стала чемпионкой турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке, одолев в решающем поединке тогдашнюю вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн (6:4, 6:4).

Мария предстала перед публикой в платье Nike Atelier – обновлённой версии наряда со стразами, в котором она 19 лет назад взяла здесь титул.

«Нью-Йорк – особенное место и особенный корт. Вы так повлияли на мой путь и мою карьеру. На этом корте я пережила как самые прекрасные, так и самые тяжёлые моменты карьеры. Вы наблюдали, как я расту из девочки во вдохновлённом Одри Хепберн платье до той чести, которой я удостоилась 19 лет спустя», – сказала Мария в речи на корте.

Марию Шарапову чествовали на US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Успех Марии на US Open — 2006 нельзя назвать сенсационным, но мало кто прогнозировал ей завоевание титула. Тогда казалось, что карьера юной россиянки несколько застопорилась. На Уимблдоне-2004 Мария в 17 лет выиграла свой первый «Шлем», после чего в течение пары сезонов оставалась без престижных трофеев данной категории. Даже до финалов мэйджоров в этот период ей добраться не удавалось.

Шарапова получила третий номер посева на US Open – 2006. Выше котировались француженка Амели Моресмо и бельгийка Жюстин Энен, которых называли главными претендентками на титул. На решающих стадиях Марии противостояли именно эти соперницы. Серена Уильямс только возвращалась на корт после травмы и личных проблем, поэтому пребывала в плохой форме и вылетела в четвёртом круге.

В полуфинале Шарапова с редким для тенниса счётом одолела Моресмо (6:0, 4:6, 6:0), повесив ей две «баранки», но при этом отдав одну партию. Затем Марии предстояло сразиться за титул с Жюстин Энен-Арденн (после развода с Пьером Арденном в 2007-м теннисистка убрала фамилию мужа).

Энен на тот момент являлась пятикратной чемпионкой ТБШ. Она хотела пополнить коллекцию престижных наград, сломив менее опытную и титулованную Шарапову. Предпосылки для этого были более чем весомые. Жюстин выходила в финал всех «Шлемов» сезона-2006. Победить вышло только Светлану Кузнецову на «Ролан Гаррос», а на Australian Open и Уимблдоне в решающих матчах бельгийку останавливала Моресмо. Последние четыре из пяти личных встреч конкретно с Шараповой остались за бельгийкой.

Энен надеялась добиться баланса 2-2 в финалах ТБШ по итогам встречи с Марией, однако не смогла. Хотя начиналось всё для Жюстин неплохо. Во втором гейме на своей подаче Шарапова допустила две двойные ошибки, что позволило бельгийке сделать брейк. Мария отыгралась в четвёртом гейме, после чего начала оказывать на Энен всё более сильное давление. В девятом гейме Мария сделала брейк и закрыла сет со счётом 6:4.

Жюстин не собиралась сдаваться. На старте второй партии она навязывала борьбу в геймах на подачах соперницы, но Шарапова держалась. В седьмом гейме Мария наказала оппонентку за расточительность, сделав брейк, уступая 15:40. После этого Шарапова на своей подаче не позволяла Энен цепляться и довела второй сет и матч до победы – 6:4, 6:4.

Шарапова в момент триумфа упала на колени и закрыла лицо руками. Затем поднялась и запрыгала от радости. На церемонии Марии преподнесли огромный кубок. Шарапова не стала сразу же его поднимать, а просто радовалась рядом с ним. Даже случайно задела крышку, которая слетела с кубка. Это лишь рассмешило россиянку. Крышку поставили на место, после чего Мария всё-таки подняла трофей над головой.

Мария Шарапова после победы на US Open — 2006 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Жюстин Энен было обидно проигрывать третий из четырёх финалов ТБШ за сезон, однако она нашла в себе силы признать закономерность успеха Шараповой.

«Сегодня Мария проявила себя настоящим бойцом. Победила сильнейшая», — резюмировала Энен.

«Я подсчитала, что проиграла Жюстин последние четыре матча, поэтому решила, что на этот раз всё будет с точностью до наоборот. Безумно счастлива, что победила, так как исполнилась моя давнишняя мечта. Вдвойне счастлива тем, что удалось выиграть в своём любимом городе на планете — Нью-Йорке. Радость я, конечно, чувствую огромную, но разница с первым титулом есть. Я бы её охарактеризовала так: Уимблдон-2004 – это торт, а Нью-Йорк-2006 – вишенка на нём. Однако вишенок этих хочется добавить как можно больше, поэтому бороться за победы в будущем собираюсь с таким же огромным желанием», — заявила Шарапова.

Триумф Марии несколько омрачил инцидент на пресс-конференции. Журналисты обвиняли Шарапову в нечестной игре. Тренер теннисистки Майкл Джойс во время встречи поднял четыре пальца вверх, Мария в ответ сделала такое же движение. В перерывах между геймами её отец Юрий пил воду, а дочь делала то же самое. Когда он ел банан — Мария тоже ела банан. Тогда к правилу коучинга относились куда жёстче, чем сейчас.

По правилам, во время игры тренер мог находиться у корта, но не пытаться влиять на ход матча. Обмен жестами подопечных с тренером во время игры могли счесть нарушением с последующим наказанием. Из-за этого Шараповой устроили нечто вроде допроса в конференц-зале и продолжили донимать по поводу других тем после довольно резкого ответа теннисистки.

«Я только что выиграла турнир «Большого шлема» и не собираюсь с вами говорить ни о пальцах, ни о бананах. Перед вами сидит чемпионка US Open, и вас не должно беспокоить, ни что я ем, ни во что одеваюсь, ни с кем дружу. Моя карьера – это победа в теннисном матче. Давайте отбросим все правила и книжки. Вы серьёзно думаете, что, последовав совету съесть банан, можно выиграть? Давайте скажем всем игрокам: банан – это путь к победе. Всё, тема закрыта. Как буду праздновать победу? Всё вам скажи: когда, где, с кем… Буду праздновать, а как – пока не знаю.

$ 1,7 млн призовых за титул для меня ничего не значат, если учитывать заработки вне корта? Я могу сказать, что чемпионское звание ни за какие деньги не купишь. В мире есть люди-миллиардеры, однако победить на турнире «Большого шлема» они не могут. Они могут нанять супертренеров, купить дорогущие ракетки, но для того, чтобы стать чемпионом, этого недостаточно. Николай Давыденко сказал, что я — типичная американка, только с российским паспортом? Я приехала в США только ради теннисной карьеры. И отрицать того, что, проведя бо́льшую часть жизни в этой стране, я привыкла к американскому образу жизни, не могу. Но, поверьте, я чувствую себя русской и планов получить американский паспорт и выступать за сборную США у меня нет», — сказала Шарапова.

Мария говорила с журналистами жёстко, однако при этом оставалась в рамках приличия, хотя её явно пытались вывести из себя. Провокация с последующими скандальными заголовками в СМИ не удалась, поскольку тогда момент триумфа Шараповой ничто не могло испортить.