Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе

Финал US Open в мужском одиночном разряде получился максимально ожидаемым по составу – но это не означает, что будет неинтересно. Матчи между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером (а участниками решающего поединка стали именно они) – лучшее, что сейчас есть в ATP с точки зрения уровня тенниса и борьбы на равных. Пока что никто, кроме них двоих, не выглядит достойным наследником Биг-3 в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, и именно они задают высочайшую планку, являясь локомотивами развития тенниса.

Даже удивительно, что на «Ролан Гаррос» в этом году Синнер и Алькарас впервые встретились друг с другом в финале турнира «Большого шлема». С тех пор они пошли быстро «набивать» статистику противостояний в поединках такого уровня – заключительный матч US Open станет уже третьим подряд, в котором они сыграют между собой. В этих поединках у испанца и итальянца пока что установлено равновесие – Карлос выиграл на «РГ», одержав там сумасшедшую волевую победу, а Янник победил в финале Уимблдона, впервые в карьере став чемпионом этого турнира.

Что касается их теннисного пути в целом, то Алькарас заявил о себе раньше, хотя он почти на два года младше Синнера. Уже в 2022-м (5 мая того года Карлосу исполнилось 19 лет) испанец вышел на очень высокий уровень. Весной он взял два титула на «Мастерсах», выиграв Майами на харде и Мадрид на грунте – причём на домашних кортах последовательно, начиная с четвертьфинальной стадии, победил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева! Вишенкой на торте стал триумф на US Open, позволивший Карлосу сместить с первой строчки рейтинга Даниила Медведева и стать самым юным теннисистом, когда-либо поднимавшимся на эту позицию. Через несколько месяцев Алькарас стал и самым молодым игроком, завершившим сезон в качестве первой ракетки мира – ранее оба рекорда принадлежали австралийцу Ллейтону Хьюитту, установившему их на финише сезона-2001, в 20 лет 8 месяцев.

Кстати, как раз на том US Open был сыгран первый по-настоящему значимый и по-настоящему эпичный матч между Карлосом и Янником. Они встретились в четвертьфинале, где Синнер повёл 2:1 по сетам, взяв вторую и третью партии на тай-брейке, а в четвёртой подавал на матч. Алькарас отыграл матчбол на приёме, сделал брейк, в итоге взял четыре гейма подряд на финише того сета, а в решающем дожал итальянца, победив со счётом 6:3. После этого Карлос также в пяти партиях одолел Фрэнсиса Тиафо, а в финале в четырёх сетах справился с Каспером Руудом.

Интересно, что до нынешнего US Open то был единственный финал Алькараса на хардовых «Шлемах». Защищая титул в Нью-Йорке в 2023-м, он уступил в полуфинале Даниилу Медведеву, а в прошлом году и вовсе вылетел уже во втором круге – да и в целом посредственно по своим меркам провёл концовку сезона после поражения от Новака Джоковича в финале парижской Олимпиады. На Australian Open же лучшим результатом Карлоса до сих пор остаётся четвертьфинал. При этом он завоевал уже по два титула на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне плюс был в финале травяного мэйджора в этом году. И у финала US Open – 2025 есть кое-что общее с решающим матчем трёхлетней давности – чемпион получит не только трофей турнира, но и звание первой ракетки мира.

Расклад в этом плане простой – Синнеру изначально нужно было выступить в Нью-Йорке лучше Алькараса, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Перед турниром их разделяло 1890 очков, однако итальянец защищал здесь 2000 очков, а испанец – всего 50. Даже в случае победы Янника разрыв прилично сократится и составит 640 очков, ну а если чемпионом станет Карлос, он окажется впереди на 760 рейтинговых баллов. При этом в Чемпионской гонке, где считаются только очки нынешнего сезона, Алькарас прилично оторвался от Синнера – если итальянец завоюет на US Open титул, то всё равно будет отставать на 1190 очков. Так что у Карлоса при любом исходе финала отличные шансы на первую строчку рейтинга, ведь к концу сезона Чемпионская гонка и рейтинг 52 недель синхронизируются.

Карлос Алькарас Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Безусловно, противостояние Алькараса и Синнера – это в том числе противоборство стилей игры. Карлос действует в более атакующей, творческой манере, чаще «сочиняет» невероятные комбинации на корте, рискует и больше ошибается. Янник же более методично давит темпом и глубиной ударов, умеет попадать по выверенным траекториям в самые линии и всегда внешне невозмутим. Можно назвать их битвы противостоянием пламени и льда. Сомневаться в том, что они выдадут прекрасный уровень тенниса, точно не приходится, где бы они ни играли. Исключением стал только недавний финал «Мастерса» в Цинциннати, но по объективным причинам – итальянцу изначально было плохо, он попытался сыграть, однако не смог показать практически ничего и снялся при 0:5 в первой партии.

Нельзя не отметить и невероятную стабильность Синнера. За последние два года, в которые он вышел на свой нынешний уровень – через некоторое время после начала работы с тренером Дарреном Кэхиллом – Янник потерпел всего 10 поражений, из которых шесть пришлись на матчи с Карлосом! С одной стороны, Алькарас стал доминировать в их противостоянии, взяв за это время все очные встречи, кроме одной. С другой – за полтора года Синнер лишь четыре раза уступал кому-то, кроме Алькараса! В полуфинале Монте-Карло-2024 он проиграл Стефаносу Циципасу, в четвертьфинале Уимблдона-2024 уступил Даниилу Медведеву, в четвертьфинале Цинциннати-2024 – Андрею Рублёву, а во втором круге Галле-2025 – Александру Бублику. При этом лишь 1 из 10 матчей Янник проиграл не в решающей партии – 6:7 (5:7), 1:6 Карлосу в финале Рима-2025, на своём первом турнире после трёхмесячной дисквалификации из-за клостебола.

Янник Синнер Фото: Sarah Stier/Getty Images

У Алькараса с этим дела обстоят похуже. Он только в нынешнем сезоне потерпел уже шесть поражений (соответственно, всего одно из них было от Синнера), а в 2024-м вообще уступил 13 раз! Половина из них, шесть, пришлась на концовку года, после Олимпиады в Париже, но и до этого случались проигрыши теннисистам, которых Карлос явно должен проходить – причём проигрыши зачастую в двух сетах, опять же в отличие от Янника, борющегося до конца. Впрочем, со старта грунтового сезона в этом году Алькарас заиграл гораздо лучше и стабильнее и с тех пор уступил лишь дважды – Хольгеру Руне в финале «пятисотника» в Барселоне и Синнеру – в финале Уимблдона.

И в любом случае к очным поединкам Карлоса и Янника подобные поражения не относятся. Там испанец никогда не позволяет себе играть спустя рукава, выкладываясь по полной – и, безусловно, то же самое делает итальянец. Они каждый раз доводят друг друга до предела, заставляя показывать свой лучший теннис и находить какие-то решения, пути к спасению. Синнер не раз одерживал волевые победы над Алькарасом, уступая по партиям, Карлос вообще дважды выиграл с матчболов – причём оба раза на «Шлемах». Можно не сомневаться, что и сейчас нас ждёт зрелищный и очень напряжённый матч.

Личные встречи Алькараса и Синнера (10-5)