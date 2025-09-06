Анисимова и Соболенко сражаются за титул US Open! Кому улыбнётся удача? LIVE!

В Нью-Йорке подходит к концу заключительный ТБШ в сезоне. В субботу главный трофей разыгрывают женщины.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершаются финальные матчи. В субботу определится чемпионка в женском одиночном разряде. За титул сразятся действующая победительница турнира Арина Соболенко (первый номер посева) и финалистка двух последних ТБШ (Уимблдон и US Open) Аманда Анисимова (8). Это будет 10-я по счёту встреча соперниц, и пока счёт 6-3 в пользу американки. И последняя из них – в рамках полуфинала Уимблдона – осталась как раз за Амандой. За всеми подробностями следите в нашем лайве.