Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция финала: Арина Соболенко, Аманда Анисимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть, статистика

Анисимова и Соболенко сражаются за титул US Open! Кому улыбнётся удача? LIVE!
Арина Полуянова
US Open — 2025, онлайн-трансляция женского финала
Комментарии
В Нью-Йорке подходит к концу заключительный ТБШ в сезоне. В субботу главный трофей разыгрывают женщины.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке завершаются финальные матчи. В субботу определится чемпионка в женском одиночном разряде. За титул сразятся действующая победительница турнира Арина Соболенко (первый номер посева) и финалистка двух последних ТБШ (Уимблдон и US Open) Аманда Анисимова (8). Это будет 10-я по счёту встреча соперниц, и пока счёт 6-3 в пользу американки. И последняя из них – в рамках полуфинала Уимблдона – осталась как раз за Амандой. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

US Open – 2025. Женщины. Сетка
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Live Арина Полуянова

Добрый, волнительный вечер! Уже через час, в 23:00 по московскому времени, Арина Соболенко и Аманда Анисимова разыграют титул US Open — 2025. Будем следить за всем в нашем лайве, а пока предлагаем изучить большое превью этого поединка:

Материалы по теме
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
«Это урок мужества и упорного труда». Анисимова затмила Соболенко перед финалом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android