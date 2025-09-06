Тренером Медведева стал чемпион AO, победивший Сафина. Юханссон обыгрывал и Кафельникова

Место тренера Даниила Медведева пустовало недолго. После очередного провала на турнире «Большого шлема» — поражения в первом круге Открытого чемпионата США — лучший российский теннисист последних лет принял решение прекратить сотрудничество с Жилем Сервара. Французский специалист с 2017 года работал тренером Медведева и, значит, причастен ко всем без исключения успехам Даниила на высшем уровне.

По информации «Больше!», Медведев определился с тренером на ближайший период. Точнее, с тренерами: в его команду войдут Томас Юханссон и Рохан Гётцке. Сообщается, что пока сотрудничество рассчитано на азиатскую серию турниров, которая начнётся вскоре после US Open. В начале второй половины сентября в Китае пройдут два турнира категории ATP-250 — в Ханчжоу и Чэнду. После этого в Токио и Пекине состоятся «пятисотники», а самое ответственное соревнование на этом отрезке — «Мастерс» в Шанхае, который пройдёт с 1 по 12 октября.

Томас Юханссон прекрасно известен болельщикам со стажем. Швед, в марте этого года отпраздновавший 50-летний юбилей, в 2002 году выиграл Australian Open, одержав в финале волевую победу над Маратом Сафиным, который — вот уж совпадение! — сейчас входит в команду Андрея Рублёва. В середине того сезона Юханссон добрался до седьмой строчки в рейтинге — это его личный рекорд. Как и Медведев, Томас лучше всего выступал на харде. На «Ролан Гаррос», к примеру, он не проходил дальше второго круга. За карьеру Юханссон завоевал девять титулов: четыре на харде, два на траве и три на ковре — последнее покрытие уже не используется в профессиональном теннисе.

За карьеру Юханссон не раз и не два играл с россиянами. К примеру, Евгения Кафельникова он побеждал целых девять раз — при пяти поражениях.

Статистика матчей Томаса Юханссона с россиянами

Теннисист Счёт в пользу/не в пользу Юханссона Евгений Кафельников 9-5 Марат Сафин 3-3 Михаил Южный 2-3 Николай Давыденко 2-3 Игорь Андреев 2-1 Александр Волков 2-0 Андрей Столяров 2-0 Дмитрий Турсунов 2-0 Игорь Куницын 2-0 Андрей Ольховский 1-1 Андрей Чесноков 1-0 Теймураз Габашвили 0-1

По окончании карьеры Юханссон стал тренером. Он работал с такими игроками, как чемпионка Australian Open бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, Борна Чорич, Мария Саккари, Филип Краинович, Давид Гоффен, Сорана Кырстя, а в последнее время — с Кеем Нисикори. Японский теннисист с уважением отзывался о работе с Юханссоном. «Хочу поблагодарить Томаса не только за его прекрасные знания в области тенниса, но и за то, что он прекрасный человек и член команды», — писал он в соцсети X в августе.

Рохан Гётцке не столь известен. Он начал карьеру игрока в родной Австралии в раннем возрасте. Во время обучения на инженера Гётцке продолжал заниматься теннисом и в конце концов бросил университет, чтобы участвовать в профессиональных турнирах в Австралии и Европе. В начале 1980-х годов он получил возможность работать тренером в частной теннисной школе в Бельгии и сотрудничать с местной федерацией на региональном уровне.

В 1989 году Рохан принял предложение голландской федерации. С 1992 по 2003 год он работал с Рихардом Крайчеком, который под его руководством поднялся на четвёртое место в мировом рейтинге, а главное — сенсационно выиграл Уимблдон в 1996 году. На том турнире Крайчек, 17-й сеяный, в четвертьфинале в трёх сетах закрыл самого Пита Сампраса!

Рихард Крайчек на Уимблдоне-1996 Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Позже Гётцке работал с Марио Анчичем, который при нём поднялся на 17-е место в рейтинге ATP (со 107-го). В октябре 2005 года Рохан вновь присоединился к голландской федерации (KNLTB), теперь уже в качестве главного тренера сборной. В 2007 году перешёл на должность технического директора KNLTB, где отвечал за разработку и реализацию национальной теннисной программы от юниорского до профессионального уровня.

С 2012 по 2019 год Рохан занимал должность директора по теннису в IMG Academy (знаменитая академия Ника Боллетьери), курируя все аспекты и обеспечивая подготовку и развитие теннисистов на всех уровнях. А в 2020-м присоединился к CourtSense, базирующейся там же, во Флориде.

Вот такой интересный тандем тренеров будет у Медведева. С нетерпением ждём азиатской серии!