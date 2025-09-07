Трамп снова посетит US Open. А ведь 10 лет назад его здесь нещадно освистывали

Президент США Дональд Трамп планирует прийти на мужской финал US Open между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, сообщает The Athletic со ссылкой на источник в Белом доме.

Последний раз Трамп посещал турнир в 2015 году. Тогда его освистали болельщики по ходу четвертьфинала между Сереной и Винус Уильямс. До этого Дональд регулярно приходил на матчи – у него даже была собственная ложа на стадионе Артура Эша, от которой он отказался в 2017-м после вступления в должность президента США во время своего первого срока.

Почему 10 лет назад у Дональда Трампа вдруг пропало желание ходить на теннис? Всё дело в том, что Трамп объявил об участии в выборах президента США ещё в июне 2015 года. Одним из ключевых пунктов его программы было ужесточение миграционного законодательства. Это не нравилось многим жителям Нью-Йорка, значительную часть населения которого составляют выходцы из других стран.

Трамп отказывался вживую наблюдать за встречами US Open во время первого президентского срока и продолжил делать это, когда на должности его сменил Джо Байден. После недавнего повторного избрания Дональд изменил своё отношение к турниру «Большого шлема» в Нью-Йорке.

Дональд Трамп с женой Меланией на US Open – 2015 Фото: Al Bello/Getty Images

Трамп посетит финал между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером не по приглашению самого турнира, а в качестве гостя Rolex — производителя часов класса люкс из Швейцарии, у которого есть большая трибуна для важных гостей стадиона Артура Эша. Этот бренд спонсирует тех же Синнера и Алькараса, Кори Гауфф и Игу Швёнтек. Очевидно, Rolex есть что предложить Трампу в плане коммерческой составляющей. Для действующего президента США это, вероятно, важнее интереса непосредственно к спорту. Компания в ответ может попросить Трампа пересмотреть высокие пошлины в размере 39% на импорт товаров из Швейцарии. Не факт, что Дональд смягчит позицию, но лоббизм или его попытки в США в любом случае допустимы.

Финалисты US Open Карлос Алькарас и Янник Синнер довольно шаблонно ответили на вопрос о визите Трампа на стадион Артура Эша.

«Президенты, поддерживающие теннис, событие или матч, это привилегия для турнира. Постараюсь на этом не зацикливаться и не нервничать. Думаю, что присутствие президента на финале – это здорово для тенниса», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Присутствие президента США на финале US Open хорошо отражает важность тенниса», — заявил Синнер.

Впервые Трампа заметили на US Open в 1989 году. В тот период предпринимателю приписывали роман с аргентинской теннисисткой Габриэлой Сабатини. В конце сезона WTA пригласила Дональда вручить награду лучшей теннисистке года Штеффи Граф.

В 1991 году в СМИ появилась информация, что 17-летняя Моника Селеш живёт в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

«Трамп просто думает, что Моника — хорошая девушка, и он восхищается её навыками игры в теннис», — сказал источник The New York Post, опровергая любые неприличные домыслы.

Дональд Трамп помогал Монике Селеш на старте карьеры Фото: Bob Martin/Getty Images

Будущая девятикратная чемпионка ТБШ Селеш благодарила Трампа за поддержку.

«Дональд был, на самом деле, единственным человеком, который все две недели постоянно говорил, что я могу выиграть US Open – 1991. И я это сделала», — сказала Селеш.

В 1999-м Трамп стал менеджером очень популярной 14-летней теннисистки Моник Виель, хотя большой звезды из неё не получилось. Как бы то ни было, вовлечённость Трампа в теннис долгое время оставалась высокой. Он считаные разы пропускал US Open в период в 1989 по 2015 год, однако затем случилось то самое освистывание на стадионе имени Артура Эша. Кроме того, Трамп делал резкие высказывания в адрес бывшего президента США Барака Обамы, которого поддерживала легендарная 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Разногласия с величайшей теннисисткой страны не помогали Дональду вновь поладить с теннисом.

Серена уже завершила карьеру, а после освистывания Трампа прошло много времени. Спасёт ли это Дональда от очередного холодного приёма в Нью-Йорке? Далеко не факт. Население города стало ещё более расово разнообразным с момента его последнего визита на турнир, а политика Дональда в отношении мигрантов в период второго срока заметно ужесточилась.