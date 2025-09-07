Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ

В ночь с 6 на 7 сентября мск на Открытом чемпионате США состоялся финал в женском одиночном разряде. За престижный титул сражались первая ракетка мира Арина Соболенко и восьмая сеяная Аманда Анисимова. Соболенко в полуфинале одержала волевую победу над Джессикой Пегулой (4:6, 6:3, 6:4), а Анисимова в ещё более напряжённом поединке одолела Наоми Осаку — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Соболенко проводила матч в статусе трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Один из этих трофеев был завоёван ею на US Open — 2024, так что Арина защищала здесь титул. При этом в 2025-м Арина дважды останавливалась в шаге от чемпионства — на Australian Open и «Ролан Гаррос». А для Анисимовой этот финал ТБШ был лишь вторым в её карьере — на Уимблдоне Аманда получила 0:6, 0:6 от Иги Швёнтек и наверняка намеревалась сегодня выиграть побольше геймов.

Опыта решающих встреч у Соболенко, конечно, больше. А вот в личном противостоянии Арина уступала русской американке со счётом 3-6, в том числе 1-2 на харде. За последние два сезона они дважды обменялись победами: белоруска выиграла на харде Australian Open — 2024 и на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Анисимова была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).

Перед финалом Соболенко вспомнила, как уступила Анисимовой в полуфинале Уимблдона два месяца назад. «Я должна верить в себя и исполнять свои удары. В предыдущем матче, на Уимблдоне, во мне было много сомнений по поводу решений, это приводило к многочисленным невынужденным ошибкам. Я давала ей много возможностей, но и она, конечно, показывала невероятный теннис. У меня были возможности, однако я ими не воспользовалась. Мне нужно просто выйти и бороться, доверять своим решениям и исполнять свои удары», — сказала Арина на пресс-конференции.

Аманда тоже упомянула ту встречу. «Она первая ракетка мира, у неё невероятный теннис. Будет битва, я в предвкушении. Каждый раз, когда мы играли, было интересно. У нас были очень, очень тяжёлые матчи. Многие из них проходили на турнирах «Большого шлема», особенно в начале моей карьеры. Но, пожалуй, самым запоминающимся был Уимблдон. Был очень равный матч, как и почти каждый раз, когда я играю против неё. Думаю, тот был самым особенным для меня», — говорила американка.

А чемпион US Open 2003 года Энди Роддик дал прогноз на финал. «В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров «Большого шлема», возможно, потакая своим внутренним демонам, и теперь у неё появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона.

Анисимова упорная. Она крепка. Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира. Она стабильный номер один в мире. Будет большой матч», — сказал он в своём подкасте Served with Andy Roddick.

Теннисистки с первых минут предложили друг другу агрессивный теннис. Анисимова стремилась попадать по углам, и получалось у неё это с переменным успехом. Все три брейк-пойнта, которые были у американки, Соболенко отыграла. А во втором гейме уже Арина заработала брейк-пойнт — и сразу же воспользовалась им, после того как Аманда сорвала удар в розыгрыше.

Анисимову не смутила эта локальная неудача, и она смогла ответить обратным брейком, хотя Соболенко начала гейм с 30:0. Американка даже на приёме старалась действовать с позиции силы, и её тактика в эти минуты оправдывала себя. На брейк-пойнте Аманда перетерпела в обмене Арину, которая пару раз едва не упала во время розыгрыша. После третьего гейма в трансляцию вывели текущую статистику по активно выигранным очкам — 7-1 в пользу Анисимовой. Подавая в следующем гейме, Аманда сравняла счёт — 2:2.

В пятом гейме Анисимова сделала второй брейк подряд, но закрепить успех не смогла. Форхенд у неё работал далеко не так здорово, как бэкхенд, и Соболенко добилась брейка под ноль — 3:3. И после этого геймы брала уже только Арина. В восьмом гейме белоруска сделала третий свой брейк, после того как американка допустила две двойные ошибки, а на брейк-пойнте едва ли не впервые в матче её подвёл бэкхенд. После этого Соболенко, подавая на сет при 5:3, не оставила Анисимовой шансов — 6:3 за 39 минут. Во второй половине партии Арина взяла четыре гейма подряд, а Аманда на этом отрезке выиграла всего четыре очка. Виннеров у неё было больше (13 против трёх у Соболенко), но и невынужденных ошибок накопилось очень много (15 против четырёх).

Оказавшись в сете от титула, Соболенко и не подумала притормаживать. На старте партии теннисистки обменялись своими геймами, и если Анисимова удержала подачу лишь после нескольких «ровно», то Арина не проиграла ни очка. А в третьем гейме она добилась решающего брейка. В одном из красивейших розыгрышей Соболенко, отвечая на укороченный, сама укоротила — соперница не успела к мячу; на брейк-пойнте же белоруска обвела неосмотрительно вышедшую к сетке американку и подтвердила преимущество — 3:1.

Но это был не конец. В шестом гейме Соболенко неожиданно под ноль отдала подачу — последнее очко Анисимова выиграла, разумеется, бэкхендом, — и счёт сравнялся, 3:3. Следующий гейм мог стать ключевым: американка сделала ещё одну двойную, уже пятую в матче, не избежала ещё двух неточностей, и белоруска снова вышла вперёд с брейком — 4:3. Это позволило ей подавать на титул при 5:4. Но тут Арина сплоховала: в концовке гейма она, пребывая в двух очках от титула (30:30), залепила смэшем в сетку, и вместо матчбола получился брейк-пойнт у Аманды. Своего шанса она не упустила и вновь сравняла счёт — 5:5.

До тай-брейка теннисистки дошли без приключений. А там Соболенко довольно быстро закончила дело: 0:1 — 6:1 (пятерной матчбол!) — 7:3 (Анисимова на приёме пробила в коридор). И победила — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 36 минут.

Так Соболенко завоевала четвёртый титул в сезоне и 21-й в карьере. Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ. Сегодняшняя победа стала для белоруски 50-й в матчах с теннисистками из топ-10. Арина в третий раз в карьере защитила титул — после Уханя (2018 и 2019 годы) и Australian Open (2023 и 2024). Кроме того, Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул на US Open, со времён Серены Уильямс (2012—2014). И теперь у Арины ровно 100 побед в матчах на мэйджорах (при 26 поражениях).

В ближайший понедельник WTA опубликует обновлённый рейтинг, и Соболенко останется на первой строчке, а Анисимова впервые станет четвёртой ракеткой мира — это было известно ещё до финала. Соболенко как чемпионка заработала $ 5 млн — это новый рекорд по призовым в мужском и женском турах за отдельно взятый турнир. В воскресенье столько же заработает чемпион мужского US Open — либо Янник Синнер, либо Карлос Алькарас. А Анисимова как финалистка получит в два раза меньше — $ 2,5 млн.

Мужской финал Янник Синнер — Карлос Алькарас состоится в воскресенье, 7 сентября, и начнётся не ранее 21:00 мск. За всеми событиями последнего матча US Open следите на «Чемпионате».