Теннис Статьи

Что сказала Арина Соболенко после победы в финале US Open — 2025: защита титула, уроки поражений, книга о мозге

«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла». Соболенко — после US Open
Елена Кузнецова
Арина Соболенко
Арина вынесла уроки из тяжёлых поражений на ТБШ ранее в этом году.

Арина Соболенко после двух проигранных финалов «Большого шлема» (и одного полуфинала) в этом году защитила титул на американском мэйджоре, в решающем матче одолев Аманду Анисимову. На пресс-конференции белорусская теннисистка рассказала, какие уроки вынесла из прошлых поражений и какая книга помогла ей лучше контролировать эмоции.

«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла»

— Каково это — снова выиграть US Open?
— Потрясающие ощущения. Я выучила несколько тяжёлых уроков в этом сезоне, проиграв пару финалов «Большого шлема». Выиграть этот, защитить титул многое значит. Не могу объяснить ощущения, просто нет слов!

— Расскажите об этих уроках? И вы из тех, кто старается забывать разочарования или размышляет о том, что к ним привело и как выиграть следующий титул?
— После АО я думала, что правильно будет просто забыть об этом и двигаться дальше. Но потом то же самое случилось на «Ролан Гаррос», после этого я подумала, что, наверное, пришло время посидеть, посмотреть на эти финалы и вынести какой-то урок. Я не хотела, чтобы это повторялось ещё и ещё. Я была на Миконосе, читала книгу, наслаждалась видами и думала — зачем я позволила эмоциям взять верх в этих финалах? Было ощущение, что если уж я дошла до финала, значит, я его выиграю. Я как бы не ожидала, что соперницы будут бороться. Думала, всё будет легко, а это был совершенно неверный настрой.

В этом финале я решила, что буду контролировать эмоции, не позволю им взять верх. И неважно, как будет складываться матч – пусть даже она сделает обратный брейк, будет показывать невероятный теннис, это финал, и соперница станет бороться. Особенно после своего недавнего финала, я знала, что она захочет показать результат ещё лучше. Я настроилась на борьбу за каждое очко в любой ситуации. Фокусировалась на себе и на том, что мне надо сделать для победы. Думаю, я выучила урок, и надеюсь, что такого больше не повторится. Что если я ещё буду играть в финале, то буду лучше контролировать себя.

— После победы вы упали на колени. Вы до этого уже выиграли три титула «Большого шлема», этот по ощущениям был другим?
— Думаю, этот ощущался иначе из-за других финалов в этом сезоне. Было ощущение, что мне пришлось многое преодолеть, чтобы его выиграть. Я знала, что заслужила завоевать титул «Большого шлема» в этом сезоне, потому что мы много работаем. Так что после победы было много эмоций. Для меня многое значит защитить титул и показать такой отличный теннис, борьбу, суметь контролировать эмоции. Я сейчас очень собой горжусь.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— А что за книгу вы читали и как она на всё повлияла?
— «Компас сердца», она о мозге и о том, как контролировать… Она очень интересно написана, это реальная история о человеке, который научился контролировать себя. Она легко читается, но из неё я многое поняла, она помогла мне держать концентрацию и фокусироваться на важных вещах.

— Как вы о ней узнали?
— Много кто из друзей её читал и рекомендовал, они говорили, что мне надо её прочитать, что это потрясающая книга о том, как работает мозг. Ну я и решила, что самое время прочитать её.

«Сказала себе — нет, я не потеряю контроль. Этого не будет»

— Когда Аманда сравняла счёт, сделала 5:5, это было вызовом для вашей психологической устойчивости?
— И в первом сете, когда она сделала обратный брейк, и в конце второго, когда она снова сделала обратный брейк, было два момента, когда я была близка к тому, чтобы потерять контроль. Но в этот момент я себе сказала – нет, этого не будет. Всё совершенно нормально, в финале именно этого и ждёшь, что соперница будет биться и делать всё возможное, чтобы победить. Я просто старалась фокусироваться на следующем розыгрыше.

— Вы сегодня много оборонялись, а Аманда вела розыгрыши, у неё было больше виннеров, а у вас — невынужденных ошибок, что вам несвойственно. Обычно вы более доминирующая. Насколько необычно было так играть? И сколько шампанского вы уже выпили?
— Да не особо много, мы больше брызгались из бутылок. Будем! (делает глоток шампанского). Ну вот, я сейчас не могу быть серьёзной (смеётся). Но я знала, чего ожидать от этого матча. Она агрессивный игрок, на Уимблдоне я слишком зацикливалась, сомневалась в своих решениях, сдерживала свои руки, делала много ошибок или просто замедляла скорость, а она делала виннеры. Знала, что сегодня будет очень быстрая агрессивная игра, я старалась просто возвращать ей это давление и скорость.

— Вы раньше часто говорили о своём отце и о том, как вам важно, чтобы ваша фамилия была на главных трофеях в теннисе. В этом плане каково выиграть ещё один?
— Это многое значит. Когда он скончался, я была в депрессии, это был тяжёлый момент. Но тогда я решила, что это будет моей мотивацией, чтобы наша фамилия осталась в истории. Хочется верить, и я чувствую, что он меня оберегает с небес. Он стал моей силой, так что это многое значит.

— Поначалу, когда у вас были проблемы, вы работали с психологом или ментальным коучем, однако потом решили, что сами разберётесь в этом. И вот вы выучили эти уроки поражений. Можно сказать, что триумф ментальной стороны игры принёс больше удовлетворения, чем совершенствование ударов?
— Психологическое здоровье очень важно, я работала с психологом четыре-пять лет, и поначалу она мне сильно помогла понять, что всё возможно, когда ты много работаешь и посвящаешь жизнь своей мечте. Она сильно мне помогла, но в какой-то момент я поняла, что слишком сильно полагаюсь на неё, на то, что она должна меня «исправить», дать мне ответы. То есть я на самом деле не принимала ответственность за свои действия и продолжала делать одни и те же ошибки. Расстраивалась, что это не помогает. Так что в какой-то момент решила, что надо принять ответственность и самой разобраться в себе, чтобы лучше себя понимать. Думаю, всё получилось очень хорошо, это был правильный ход. Однако кто знает, может, однажды я снова пойму, что мне надо с кем-то поговорить, что мне нужна помощь. Но я горжусь, что приняла ответственность за свои действия, это помогло мне лучше понимать себя. Поэтому сейчас под давлением я лучше контролирую эмоции, потому что лучше понимаю, кто я.

«Не думаю, что отсутствие Трампа на женском финале — неуважение. У него свой график»

— В первом сете был момент, когда вы не могли подать, всё время попадали в сетку. Что это было?
— Думаю, это больше техническая ошибка, желание побыстрее и посильнее сыграть, чтобы не дать ей времени. Я немножко спешила с движением, что привело к нестабильности на подаче. Но потом я перезагрузилась, перестала форсировать подачу и нашла свой ритм. То есть это не были моменты по поводу публики или ещё чего-то.

— Трамп собирается прийти на мужской финал, хотя там не будет американского игрока, в отличие от вашего финала. Видите в этом какой-то жест в отношении женского тенниса?
— Не думаю. Он же президент, наверное, у него есть какой-то свой график, и всё-таки Алькарас и Синнер… После двух невероятных финалов в Париже и Лондоне думаю, что это будет очень зрелищный матч. Не думаю, что это какое-то неуважение к женскому теннису. Я знаю, что он следит за женским теннисом, поддерживает его. 100% у него просто свой график, напряжённый.

— Я был на всех ваших финалах ТБШ, однако сегодня вы показали реально зрелую игру. Какой была подготовка и можно ли сказать, что влияние Макса Мирного сыграло роль?
— Да, конечно. Макс – новый голос в нашей команде, он много анализирует, даёт свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, которые постоянно тебя прессуют глубокой, плоской, быстрой игрой, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннером с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами. Это была командная работа. После Уимблдона я взяла небольшую паузу, а потом мы вернулись и много работали над ошибками, над теннисом, чтобы подойти в лучшей форме. Взять Макса было одним из правильных решений.

