Синнер и Алькарас бьются за титул US Open — 2025! Кто сорвёт большой куш? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке стали известны победители почти во всех разрядах, кроме мужского одиночного. Воскресным вечером лидеры мирового тенниса, спортсмены, которые забрали на двоих все предыдущие «Шлемы» сезона, оспорят и последний – Открытый чемпионат США. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Янник уступает по личным встречам – 5-10 с учётом единственного матча между ними на «челленджере» в Аликанте-2019. Но следом были только поединки уровня ATP, а последние шесть из них и вовсе приходятся исключительно на финалы.
Из-за дополнительных мер безопасности, в связи с приездом президента США Дональда Трампа, начало матча Янник Синнер — Карлос Алькарас переносится на 21:30 по московскому времени.
US Open ещё не закончился, а уже Даниил Медведев определился с новым тренером. Им стал шведский специалист Томас Юханссон. Подробности читайте в нашем материале.
У Янника Синнера и Карлоса Алькараса богатая история встреч. Читайте подробности в нашем превью.
Белоруска Арина Соболенко сумела защитить титул на US Open, победив в финале-2025 американку Аманду Анисимову. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Заканчивается US Open — 2025. Вот какое расписание нас ожидает в воскресенье, 7 сентября.