Главная Теннис Статьи

US Open 2025, онлайн-трансляция финала: Янник Синнер, Карлос Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть, статистика

Синнер и Алькарас бьются за титул US Open — 2025! Кто сорвёт большой куш? LIVE!
Даниил Сальников
Синнер и Алькарас бьются за титул US Open — 2025
В Нью-Йорке настала развязка последнего ТБШ в сезоне. На корте появятся сильнейшие.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке стали известны победители почти во всех разрядах, кроме мужского одиночного. Воскресным вечером лидеры мирового тенниса, спортсмены, которые забрали на двоих все предыдущие «Шлемы» сезона, оспорят и последний – Открытый чемпионат США. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Янник уступает по личным встречам – 5-10 с учётом единственного матча между ними на «челленджере» в Аликанте-2019. Но следом были только поединки уровня ATP, а последние шесть из них и вовсе приходятся исключительно на финалы.

US Open – 2025. Мужчины. Сетка
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Из-за дополнительных мер безопасности, в связи с приездом президента США Дональда Трампа, начало матча Янник СиннерКарлос Алькарас переносится на 21:30 по московскому времени.

20:51 Даниил Сальников

US Open ещё не закончился, а уже Даниил Медведев определился с новым тренером. Им стал шведский специалист Томас Юханссон. Подробности читайте в нашем материале.

20:41 Даниил Сальников

У Янника Синнера и Карлоса Алькараса богатая история встреч. Читайте подробности в нашем превью.

20:31 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.

20:21 Даниил Сальников

Белоруска Арина Соболенко сумела защитить титул на US Open, победив в финале-2025 американку Аманду Анисимову. Читайте подробности в нашем обзоре.

20:11 Даниил Сальников

О том, как развивались события в субботу на US Open — 2025, читайте в нашем прошлом лайве дня.

20:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Заканчивается US Open — 2025. Вот какое расписание нас ожидает в воскресенье, 7 сентября.

