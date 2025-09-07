В Нью-Йорке настала развязка последнего ТБШ в сезоне. На корте появятся сильнейшие.

Синнер и Алькарас бьются за титул US Open — 2025! Кто сорвёт большой куш? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на US Open. В Нью-Йорке стали известны победители почти во всех разрядах, кроме мужского одиночного. Воскресным вечером лидеры мирового тенниса, спортсмены, которые забрали на двоих все предыдущие «Шлемы» сезона, оспорят и последний – Открытый чемпионат США. Действующий чемпион Янник Синнер из Италии (первый номер посева) сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Янник уступает по личным встречам – 5-10 с учётом единственного матча между ними на «челленджере» в Аликанте-2019. Но следом были только поединки уровня ATP, а последние шесть из них и вовсе приходятся исключительно на финалы.