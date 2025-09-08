Алькарас снова чемпион US Open! Получил рекордные $ 5 млн и вернулся на 1-е место рейтинга

Янник Синнер не справился с Карлосом. Тот стал четвёртым игроком в истории с двумя и более титулами ТБШ на каждом из трёх покрытий.

В воскресенье, 7 сентября, в Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США. Как обычно, последним поединком турнира был финал в мужском одиночном разряде, участниками которого стали 24-летний итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, который на два года младше.

Синнер и Алькарас, считавшиеся главными фаворитами US Open, не подвели своих болельщиков и прошли полную дистанцию турнира. Итальянец за шесть матчей проиграл всего два сета — в третьем круге Денису Шаповалову (5:7, 6:4, 6:3, 6:3) и в полуфинале Феликсу Оже-Альяссиму (6:1, 3:6, 6:3, 6:4). Испанец ещё более уверенно шёл по сетке и за шесть встреч не отдал ни партии — даже Новаку Джоковичу в 1/2 финала (6:4, 7:6 (7:4), 6:2).

Расклад перед финалом был вот какой. Янник защищал титул и в случае победы становился пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», догоняя Карлоса. Тот, в свою очередь, шёл на повторение успеха 2022 года (6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в финале с Каспером Руудом) и мог стать шестикратным победителем мэйджоров. Кроме того, Синнер в случае титула оставлял за собой первую строчку в рейтинге ATP, а Алькарас при условии победы обходил соперника и возвращался на вершину, на которую впервые забрался опять-таки после того триумфа на US Open — 2022.

В личных встречах на уровне не ниже ATP Алькарас был впереди — 9-5. Из последних семи матчей на этом отрезке он выиграл шесть, в том числе безумный финал «Ролан Гаррос», в котором Синнер упустил тройной матчбол и уступил, хотя вёл 2:0 по сетам, — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу испанца. В решающем поединке Уимблдона Синнер взял реванш — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. В официальную статистику пошёл и фактически сорванный финал «Мастерса» в Цинциннати, на который Янник вышел не совсем здоровым и, проиграв пять геймов, снялся.

Что говорили перед финалом

Синнер ответил на вопрос, хотел бы он себе соперников полегче. «И да, и нет. Так говорил Роджер [Федерер]. Мы все думаем одинаково, но мне нравятся эти вызовы, нравится ставить себя в такое положение. Карлос всегда доводит меня до предела. В последнее время мы довольно часто играем друг с другом. Однако иногда приятно и не играть против него. Это нормально, но, как я всегда говорил, для спорта здорово, когда есть такое соперничество и важные матчи. Я из тех, кто любит такие вызовы. Мне нравится быть в таких ситуациях.

На корте нам нравится видеть друг друга. Если учитывать наш рейтинг, это значит, что у нас хорошо складывается турнир. Вне корта мы временами пересекаемся. Не знаю, довольны мы этим или нет. Да нет, это здорово, у нас отличные отношения вне корта. Знаете, мы просто много работаем, однако в то же время мы обычные люди», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Симоне Ваньоцци, тренер Синнера, высказал мнение, что Алькарас на фоне поражения в финале Уимблдона попробует что-то изменить. «Финал выйдет очень сложным, как всегда. Я уверен, что Карлос попробует что-то сделать иначе по сравнению с финалом на Уимблдоне. Поэтому нужно быть готовыми. Важно, чтобы были некоторые тактические идеи. А затем выходить на корт спокойно, чтобы получать удовольствие и наслаждаться игрой», — цитирует Ваньоцци Punto de Break.

Взгляд со стороны

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, четырежды выигрывавший US Open, охарактеризовал участников финала и под конец дал небольшой совет соотечественнику. «Янник задаёт такой ритм форхенда, за которым очень трудно следовать. Он очень быстро успевает подготовиться к мячу и мгновенно переключается от обороны к атаке.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карлос более волшебен, он непредсказуем, способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник. Однако при этом он делает больше ошибок — может сыграть лучше, а может сыграть хуже, и важно найти баланс. У Карлоса есть все удары. Иногда он ошибается, но он идёт на риск и исполняет впечатляющие комбинации. Смотреть на его игру интересно, потому что всё происходит неожиданно и непредсказуемо. Мне это нравится, это очень увлекательно: он способен творить удивительные вещи и при этом ошибаться. Это по-человечески.

Думаю, Карлос может немного улучшить тактический подход к некоторым встречам. Иногда кажется, что он старается исполнить каждый важный удар, а на самом деле не всегда нужно делать так много», — приводит слова Надаля The Athletic.

Легендарная Мартина Навратилова назвала сильные стороны теннисистов. «У Алькараса гораздо больше разнообразия, чем у Синнера, однако Синнер более стабилен. Карлосу необходимо этим пользоваться. Нужно делать эффектные удары, но не в геймах на своей подаче. Свои геймы надо проводить стабильно. А если удастся сделать брейк, можно играть интереснее. Здесь он этого не делает. Он гораздо более дисциплинирован в этом плане. Если он делает шоу, то это одно-два очка, а не два-три гейма. Поэтому он не проиграл ни сета, показывая пока что самый стабильный теннис из всех», — цитирует её Sportskeeda.

А трёхкратная чемпионка ТБШ Линдсей Дэвенпорт заявила, что титул, по её мнению, достанется Алькарасу. «И Карлос, и Янник показывают лучший теннис на планете, и именно такой финал идеально завершает сезон турниров «Большого шлема» 2025 года. Это лучший Алькарас, которого я видела, начиная с первого круга на любом из его прошлых выступлений на мэйджорах. Думаю, импульс, полученный им по ходу турнира, и его способность играть динамично — как «север-юг» за пределами задней линии, так и «восток-запад» по ширине корта — помогут ему завоевать этот титул. Он также сможет использовать резаные удары и разнообразную траекторию, чтобы сбивать Синнера с ритма. Синнер тоже провёл отличный турнир, но этот титул достанется Алькараcу», — цитирует её Tennis.com.

Карлос Алькарас Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Финал должен был стартовать примерно в 21:00 мск — как правило, игра начинается минут на 10-15 позже изначально заявленного времени. Однако в реальности теннисисты вступили в борьбу лишь в 21:50 — из-за повышенных мер безопасности, связанных с приездом президента США Дональда Трампа. А жеребьёвку, которую выиграл Алькарас и выбрал приём, провёл Марат Сафин, чемпион US Open — 2000.

Синнер в первом же гейме заставил Алькараса обороняться, однако тот был хорош и вскоре добрался до брейк-пойнтов, второй из которых после нескольких «ровно» ему удалось реализовать. Стало очень интересно, что же будет дальше, ведь один только этот первый гейм длился почти 10 минут! Подтвердил брейк испанец, в принципе, без проблем, несмотря на отсутствие нормальной первой подачи (40%) во втором гейме, — 2:0. Янник, очутившись в положении отстающего, часто бегал к сетке и старался атаковать не только на подаче, но и на приёме, если соперник давал ему такую возможность.

При этом итальянец далеко не всегда действовал точно, собирая невынужденные ошибки. В седьмом гейме это вылилось во второй брейк в исполнении Алькараса. Синнер на брейк-пойнте в который уже раз пошёл к сетке — и попал в неё же. После этого испанец под ноль подал на партию — 6:2 за 38 минут. Чистейший сет в исполнении Карлоса: 11 активно выигранных очков и всего две невынужденные ошибки. Яннику на этом фоне похвастаться нечем: шесть виннеров и девять невынужденных. На приёме он выиграл всего три очка за четыре гейма.

В начале второго сета ничего не изменилось: Синнер в первом гейме ушёл с брейк-пойнта, а во втором Алькарас вновь отподавал под ноль — 1:1. А вот затем соперники словно бы поменялись ролями: Карлос принялся ошибаться — Янник, соответственно, стал забирать геймы. В четвёртом гейме итальянец, существенно прибавивший в игре на задней линии, добился брейка под ноль, чего никак нельзя было предположить, исходя из всего предыдущего. И этого оказалось достаточно для победы в партии. Синнер сосредоточился на удержании подачи и преуспел в этом. Сет, продолжавшийся 43 минуты, Янник выиграл со счётом 6:3. Карлос в этой партии взял всего 33% очков на второй подаче — три из девяти, если быть точным.

«Баранка» — это, наверное, последнее, чего можно ожидать в битве столь крутых теннисистов. Но заход на неё был. В третьем сете Алькарас воспрянул духом и принялся делать то, что здорово ему удавалось в первой партии; да ещё и подача пошла (пять эйсов за партию). Один гейм Синнер всё же взял, когда счёт был 0:5 не в его пользу. Однако после этого испанец на подаче закрыл партию — 6:1 всего за 29 минут — и оказался в одном сете от титула.

Четвёртая партия мало чем напоминала предыдущие — хотя бы потому, что ни у кого не было явного перевеса. Чуть лучше всё-таки был Алькарас, который, в отличие от Синнера, выходил на брейк-пойнты. В затяжном первом гейме испанец упустил оба шанса на брейк, а вот в пятом гейме воспользовался ошибкой соперника на брейк-пойнте (а перед этим Янник ещё и двойную допустил) — 3:2 с брейком.

Ответа на это у Синнера не оказалось; да ещё и на подаче совсем беда у него была (36% попадания первой в этом сете и две двойные ошибки). 10-й гейм стал последним. Алькарас, подавая на титул, упустил двойной матчбол (на втором Янник шикарно принял навылет), а вот третий реализовал эйсом — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 44 минуты.

Так Алькарас завоевал седьмой титул в сезоне и 23-й — в карьере. Отныне он шестикратный чемпион ТБШ. Испанец во второй раз выиграл US Open — после 2022 года. Карлос обошёл Синнера в рейтинге и вновь стал первой ракеткой мира — впервые после сентября 2023 года. У него уже 10 побед в матчах с Янником на уровне ATP (при пяти поражениях).

Эта победа стала для Алькараса 13-й подряд — до US Open он завоевал титул на «Мастерсе» в Цинциннати. Синнер же впервые за 28 поединков проиграл на хардовом ТБШ. Также Карлос в возрасте 22 года 125 дней оказался вторым самым молодым теннисистом в Открытую эру, взявшим шесть ТБШ; младше был только Бьорн Борг на Уимблдоне-1978 (22 года 32 дня). А ещё испанец стал четвёртым игроком в истории, у которого не менее двух титулов ТБШ на каждом из трёх покрытий; в его случае это «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open. Подобным достижением могут похвастаться только Новак Джокович (14 — хард, семь — трава, три — грунт), Рафаэль Надаль (14 — грунт, шесть — хард, два — трава) и Матс Виландер (три — грунт, два — трава, два — хард). Наконец, Алькарас одержал 28-ю победу на харде в сезоне-2025. Он догнал Алекса де Минора.

В понедельник, когда ATP обновит рейтинги, Алькарас вернёт себе звание первой ракетки мира, а Синнер опустится на вторую строчку. Карлос как чемпион US Open заработал $ 5 млн — это рекордный показатель в истории тенниса по призовым за отдельно взятый турнир. Столько же получила вчера Арина Соболенко, защитившая женский одиночный титул. Синнер за победу на Six Kings Slam год назад заработал $ 6 млн, однако это выставочный турнир, и потому он не в счёт. А на этом US Open призовые Янника составили $ 2,5 млн.

Женский финал US Open состоялся днём ранее, и выиграла его Арина Соболенко, победившая Аманду Анисимову — 6:3, 7:6 (7:3).

На неделе с 8 по 14 сентября турниров ATP не будет, зато пройдут матчи Кубка Дэвиса. А в женском туре состоится «пятисотник» в Гвадалахаре, где выступят Вероника Кудерметова, её сестра Полина и Камилла Рахимова, и турнир WTA-250 в Сан-Паулу — там сыграет Виталия Дьяченко.