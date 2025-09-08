Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open

А Карлос Алькарас заработал уже больше $ 50 млн.

Открытый чемпионат США 2025 года завершён, и настало время подвести его итоги. О том, что на US Open будет побит рекорд по призовым за отдельно взятый турнир, было известно ещё до его начала. Счастливыми обладателями одиночных титулов стали Карлос Алькарас и Арина Соболенко, которые увезли из Нью-Йорка по $ 5 млн. А на каких местах они располагаются в исторических таблицах?

Алькарас закрепился на шестой строчке, которая в скором времени превратится в пятую — Александр Зверев не блещет результатами. В следующем сезоне у испанца есть все шансы догнать и перегнать Энди Маррея, идущего четвёртым. А вот настигнет ли Карлос «Большую тройку», её в этом списке замыкает Роджер Федерер, станет известно не ранее чем через несколько лет. Судя по тому, какой темп набрал Алькарас, а также принимая во внимание постоянный рост призовых, можно предположить, что догонит.

Янник Синнер, за выход в финал US Open заработавший $ 2,5 млн, по окончании соревнований обошёл Даниила Медведева и стал седьмым — россиянин, выигравший турнир четыре года назад, уступил в первом круге и опустился на восьмое место.

Призовые за карьеру в ATP, $

Новак Джокович — 190 194 053 Рафаэль Надаль — 134 946 100 Роджер Федерер — 130 594 339 Энди Маррей — 64 687 542 Александр Зверев — 54 692 659 Карлос Алькарас — 53 486 628 Янник Синнер — 48 779 987 Даниил Медведев — 47 046 309 Пит Сампрас — 43 280 489 Стэн Вавринка — 37 645 388.

В женском топе Соболенко, которая до турнира пребывала на восьмой строчке, разом отыграла четыре места и вплотную приблизилась к первой тройке, которую возглавляют сёстры Уильямс. Арина, в частности, оставила позади Марию Шарапову, опустившуюся на две строчки, и стала седьмой — россиянку обошла ещё и Виктория Азаренко. 45-летняя Винус Уильямс, ещё не завершившая карьеру, в ближайшее время, очевидно, всё же опустится со второго места на четвёртое — белорусская чемпионка US Open и её извечная соперница Ига Швёнтек не собираются останавливаться на достигнутом.

Призовые за карьеру в WTA, $

Серена Уильямс — 94 816 730 Винус Уильямс — 42 867 364 Ига Швёнтек — 42 595 015 Арина Соболенко — 42 300 521 Симона Халеп — 40 236 618 Виктория Азаренко — 38 890 473 Мария Шарапова — 38 777 962 Петра Квитова — 37 653 615 Каролина Возняцки — 36 479 231 Анжелика Кербер — 32 545 460.

Среди прочей статистики отдельный интерес представляет собой такой показатель, как соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок. Он позволяет отследить, насколько вырастает качество тенниса от стадии к стадии — по мере отсева более слабых игроков. В мужском турнире, правда, эта тенденция не всегда соблюдается, однако наивысший показатель достигнут именно в финале. А в женской сетке низкий показатель в решающем матче спишем на отсутствие выборки — матч-то всего один.

US Open — 2025. Виннерсы и невынужденные ошибки

Стадия Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Женщины Виннерсы 2476 1238 677 347 118 146 35 Невынужденные 3462 1585 822 381 105 114 44 Соотношение 0,72 0,78 0,82 0,91 1,12 1,28 0,80 Мужчины Виннерсы 4278 2595 1104 409 243 115 63 Невынужденные 4620 2583 972 427 254 123 52 Соотношение 0,93 1,00 1,14 0,96 0,96 0,93 1,21

Другой интересный показатель — соотношение эйсов и двойных ошибок. Здесь также наблюдается рост параметра, а единственное по-настоящему существенное исключение — женские полуфиналы и финал. Это тоже спишем на недостаточную выборку.

US Open — 2025. Эйсы и двойные ошибки

Стадия Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Женщины Эйсы 404 196 113 58 18 33 5 Двойные 555 259 156 55 18 15 9 Соотношение 0,73 0,76 0,72 1,05 1,00 2,20 0,56 Мужчины Эйсы 1206 686 296 125 73 31 12 Двойные 709 376 149 73 42 16 4 Соотношение 1,70 1,82 1,99 1,71 1,74 1,94 3,00

Помимо этого, служба статистики US Open подготовила перечень фактов, касающихся не только завершившегося турнира.

1 — Карлос Алькарас вернулся на первое место в рейтинге ATP, прервав 65-недельное доминирование Янника Синнера.

2 — Арина Соболенко выиграла второй US Open подряд.

3 — Алькарас и Синнер стали первой парой теннисистов в Открытую эру, которые в одном сезоне трижды играли в финалах ТБШ друг с другом.

4 — Соболенко выиграла четвёртый ТБШ и сравнялась с Наоми Осакой.

Арина Соболенко Фото: Maddie Meyer/Getty Images

5 — в последних пяти финалах ТБШ играли американки, выигравшие два матча.

6 — Алькарас стал шестикратным чемпионом ТБШ.

7 — Алькарас сыграл в седьмом финале ТБШ и догнал Джима Курье и Матса Виландера.

8 — Синнер и Алькарас выиграли последние восемь ТБШ.

9 — Соболенко стала первой теннисисткой, которая в одном сезоне трижды играла в финалах ТБШ, за девять лет, со времён Серены Уильямс в 2016 году.

10 — столько сетов проиграл Новак Джокович в полуфиналах ТБШ в этом сезоне. Он не выиграл ни одной партии (на Australian Open Новак снялся после поражения в первом сете).

11 — столько лет прошло с тех пор, как действующая чемпионка US Open в последний раз смогла защитить титул. В 2014 году это сделала Серена Уильямс.

12 — столько лет прошло с тех пор, как чемпион и чемпионка ТБШ синхронно смогли защитить титулы. В последний раз это удалось Новаку Джоковичу и Виктории Азаренко на Australian Open — 2013.

13 — столько матчей сейчас составляет победная серия Арины Соболенко на US Open.

14 — столько было мужских финалов US Open с участием первой и второй ракеток мира. Лидеры рейтинга выиграли шесть матчей, а проиграли – восемь.

15 — столько матчей друг с другом сыграли Синнер и Алькарас на уровне ATP. Испанец впереди — 10-5.

16 — столько американцев и американок выигрывали US Open в одиночных разрядах в Открытую эру.

17 — столько лет прошло с тех пор, как чемпион мужского US Open в последний раз защитил титул. В 2008 году это сделал Роджер Федерер.

18 — столько титулов на ТБШ у Крис Эверт, которая впервые выиграла US Open 50 лет назад.

19 — столько тай-брейков подряд выиграла Арина Соболенко.

20 — столько очков у сетки выиграл Алькарас в финале (из 27 попыток).

21 — столько сетов взял Алькарас на пути к титулу, проиграв лишь одну партию (Синнеру в финале).

22 — столько лет прошло с тех пор, как американец в последний раз выиграл US Open и вообще ТБШ. US Open — 2003 взял Энди Роддик.

23 — впервые с сезона-2002, то есть за 23 года, никто из «Большой тройки» Федерер — Надаль — Джокович не смог выйти в финал турниров «Большого шлема».

24 — столько лет Синнеру, который стал самым молодым игроком, пять раз подряд сыгравшим в финалах ТБШ.

27 — на такой отметке оборвалась победная серия Синнера на хардовых ТБШ.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

29 — столько лет прошло с тех пор, как чемпионы одиночных разрядов US Open синхронно защитили титулы. В 1996 году это сделали Пит Сампрас и Штеффи Граф.

39 побед одержала Арина Соболенко на хардовых ТБШ начиная с сезона-2023. У неё всего два поражения.

42 — столько виннерсов записал на свой счёт Алькарас в финале с Синнером.

48 американцев и американок сыграли в этом году в одиночных разрядах US Open.

53 — столько раз Джокович выходил в полуфинал на ТБШ. Новак побил рекорд Крис Эверт (52).

55 — Арина Соболенко начала 55-ю неделю лидирования в рейтинге WTA.

62 — столько решающих сетов (третьих у женщин и пятых у мужчин) было сыграно на этом US Open.

83 — столько побед Новак Джокович одержал на стадионе имени Артура Эша, главной арене US Open.

Новак Джокович Фото: Maddie Meyer/Getty Images

97% геймов на подаче выиграл Карлос Алькарас на этом US Open — 98 из 101.

100 побед в матчах ТБШ одержала Арина Соболенко.

114 — столько тай-брейков в одиночных разрядах было сыграно на US Open — 2025.

3256 — столько эйсов собрали мужчины и женщины в одиночных разрядах US Open — 2025 (2429 и 827 соответственно).