Синнер по призовым за карьеру обошёл Медведева, Соболенко — Шарапову. Статистика US Open

Открытый чемпионат США 2025 года завершён, и настало время подвести его итоги. О том, что на US Open будет побит рекорд по призовым за отдельно взятый турнир, было известно ещё до его начала. Счастливыми обладателями одиночных титулов стали Карлос Алькарас и Арина Соболенко, которые увезли из Нью-Йорка по $ 5 млн. А на каких местах они располагаются в исторических таблицах?
Алькарас закрепился на шестой строчке, которая в скором времени превратится в пятую — Александр Зверев не блещет результатами. В следующем сезоне у испанца есть все шансы догнать и перегнать Энди Маррея, идущего четвёртым. А вот настигнет ли Карлос «Большую тройку», её в этом списке замыкает Роджер Федерер, станет известно не ранее чем через несколько лет. Судя по тому, какой темп набрал Алькарас, а также принимая во внимание постоянный рост призовых, можно предположить, что догонит.
Янник Синнер, за выход в финал US Open заработавший $ 2,5 млн, по окончании соревнований обошёл Даниила Медведева и стал седьмым — россиянин, выигравший турнир четыре года назад, уступил в первом круге и опустился на восьмое место.
Призовые за карьеру в ATP, $
- Новак Джокович — 190 194 053
- Рафаэль Надаль — 134 946 100
- Роджер Федерер — 130 594 339
- Энди Маррей — 64 687 542
- Александр Зверев — 54 692 659
- Карлос Алькарас — 53 486 628
- Янник Синнер — 48 779 987
- Даниил Медведев — 47 046 309
- Пит Сампрас — 43 280 489
- Стэн Вавринка — 37 645 388.
В женском топе Соболенко, которая до турнира пребывала на восьмой строчке, разом отыграла четыре места и вплотную приблизилась к первой тройке, которую возглавляют сёстры Уильямс. Арина, в частности, оставила позади Марию Шарапову, опустившуюся на две строчки, и стала седьмой — россиянку обошла ещё и Виктория Азаренко. 45-летняя Винус Уильямс, ещё не завершившая карьеру, в ближайшее время, очевидно, всё же опустится со второго места на четвёртое — белорусская чемпионка US Open и её извечная соперница Ига Швёнтек не собираются останавливаться на достигнутом.
Призовые за карьеру в WTA, $
- Серена Уильямс — 94 816 730
- Винус Уильямс — 42 867 364
- Ига Швёнтек — 42 595 015
- Арина Соболенко — 42 300 521
- Симона Халеп — 40 236 618
- Виктория Азаренко — 38 890 473
- Мария Шарапова — 38 777 962
- Петра Квитова — 37 653 615
- Каролина Возняцки — 36 479 231
- Анжелика Кербер — 32 545 460.
Среди прочей статистики отдельный интерес представляет собой такой показатель, как соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок. Он позволяет отследить, насколько вырастает качество тенниса от стадии к стадии — по мере отсева более слабых игроков. В мужском турнире, правда, эта тенденция не всегда соблюдается, однако наивысший показатель достигнут именно в финале. А в женской сетке низкий показатель в решающем матче спишем на отсутствие выборки — матч-то всего один.
US Open — 2025. Виннерсы и невынужденные ошибки
|Стадия
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Женщины
|Виннерсы
|2476
|1238
|677
|347
|118
|146
|35
|Невынужденные
|3462
|1585
|822
|381
|105
|114
|44
|Соотношение
|0,72
|0,78
|0,82
|0,91
|1,12
|1,28
|0,80
|Мужчины
|Виннерсы
|4278
|2595
|1104
|409
|243
|115
|63
|Невынужденные
|4620
|2583
|972
|427
|254
|123
|52
|Соотношение
|0,93
|1,00
|1,14
|0,96
|0,96
|0,93
|1,21
Другой интересный показатель — соотношение эйсов и двойных ошибок. Здесь также наблюдается рост параметра, а единственное по-настоящему существенное исключение — женские полуфиналы и финал. Это тоже спишем на недостаточную выборку.
US Open — 2025. Эйсы и двойные ошибки
|Стадия
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Женщины
|Эйсы
|404
|196
|113
|58
|18
|33
|5
|Двойные
|555
|259
|156
|55
|18
|15
|9
|Соотношение
|0,73
|0,76
|0,72
|1,05
|1,00
|2,20
|0,56
|Мужчины
|Эйсы
|1206
|686
|296
|125
|73
|31
|12
|Двойные
|709
|376
|149
|73
|42
|16
|4
|Соотношение
|1,70
|1,82
|1,99
|1,71
|1,74
|1,94
|3,00
Помимо этого, служба статистики US Open подготовила перечень фактов, касающихся не только завершившегося турнира.
1 — Карлос Алькарас вернулся на первое место в рейтинге ATP, прервав 65-недельное доминирование Янника Синнера.
2 — Арина Соболенко выиграла второй US Open подряд.
3 — Алькарас и Синнер стали первой парой теннисистов в Открытую эру, которые в одном сезоне трижды играли в финалах ТБШ друг с другом.
4 — Соболенко выиграла четвёртый ТБШ и сравнялась с Наоми Осакой.
Арина Соболенко
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
5 — в последних пяти финалах ТБШ играли американки, выигравшие два матча.
6 — Алькарас стал шестикратным чемпионом ТБШ.
7 — Алькарас сыграл в седьмом финале ТБШ и догнал Джима Курье и Матса Виландера.
8 — Синнер и Алькарас выиграли последние восемь ТБШ.
9 — Соболенко стала первой теннисисткой, которая в одном сезоне трижды играла в финалах ТБШ, за девять лет, со времён Серены Уильямс в 2016 году.
10 — столько сетов проиграл Новак Джокович в полуфиналах ТБШ в этом сезоне. Он не выиграл ни одной партии (на Australian Open Новак снялся после поражения в первом сете).
11 — столько лет прошло с тех пор, как действующая чемпионка US Open в последний раз смогла защитить титул. В 2014 году это сделала Серена Уильямс.
12 — столько лет прошло с тех пор, как чемпион и чемпионка ТБШ синхронно смогли защитить титулы. В последний раз это удалось Новаку Джоковичу и Виктории Азаренко на Australian Open — 2013.
13 — столько матчей сейчас составляет победная серия Арины Соболенко на US Open.
14 — столько было мужских финалов US Open с участием первой и второй ракеток мира. Лидеры рейтинга выиграли шесть матчей, а проиграли – восемь.
15 — столько матчей друг с другом сыграли Синнер и Алькарас на уровне ATP. Испанец впереди — 10-5.
16 — столько американцев и американок выигрывали US Open в одиночных разрядах в Открытую эру.
17 — столько лет прошло с тех пор, как чемпион мужского US Open в последний раз защитил титул. В 2008 году это сделал Роджер Федерер.
18 — столько титулов на ТБШ у Крис Эверт, которая впервые выиграла US Open 50 лет назад.
19 — столько тай-брейков подряд выиграла Арина Соболенко.
20 — столько очков у сетки выиграл Алькарас в финале (из 27 попыток).
21 — столько сетов взял Алькарас на пути к титулу, проиграв лишь одну партию (Синнеру в финале).
22 — столько лет прошло с тех пор, как американец в последний раз выиграл US Open и вообще ТБШ. US Open — 2003 взял Энди Роддик.
23 — впервые с сезона-2002, то есть за 23 года, никто из «Большой тройки» Федерер — Надаль — Джокович не смог выйти в финал турниров «Большого шлема».
24 — столько лет Синнеру, который стал самым молодым игроком, пять раз подряд сыгравшим в финалах ТБШ.
27 — на такой отметке оборвалась победная серия Синнера на хардовых ТБШ.
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
29 — столько лет прошло с тех пор, как чемпионы одиночных разрядов US Open синхронно защитили титулы. В 1996 году это сделали Пит Сампрас и Штеффи Граф.
39 побед одержала Арина Соболенко на хардовых ТБШ начиная с сезона-2023. У неё всего два поражения.
42 — столько виннерсов записал на свой счёт Алькарас в финале с Синнером.
48 американцев и американок сыграли в этом году в одиночных разрядах US Open.
53 — столько раз Джокович выходил в полуфинал на ТБШ. Новак побил рекорд Крис Эверт (52).
55 — Арина Соболенко начала 55-ю неделю лидирования в рейтинге WTA.
62 — столько решающих сетов (третьих у женщин и пятых у мужчин) было сыграно на этом US Open.
83 — столько побед Новак Джокович одержал на стадионе имени Артура Эша, главной арене US Open.
Новак Джокович
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
97% геймов на подаче выиграл Карлос Алькарас на этом US Open — 98 из 101.
100 побед в матчах ТБШ одержала Арина Соболенко.
114 — столько тай-брейков в одиночных разрядах было сыграно на US Open — 2025.
3256 — столько эйсов собрали мужчины и женщины в одиночных разрядах US Open — 2025 (2429 и 827 соответственно).