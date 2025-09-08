«Первая цель сейчас – собрать карьерный «Шлем». Алькарас – о триумфе на US Open

Карлос Алькарас взял реванш у Янника Синнера за поражение в финале Уимблдона, одержав победу в титульном матче на US Open – 2025. Испанец выиграл свой шестой мэйджор, а заодно вернул себе звание первой ракетки мира. Как он признался на пресс-конференции, следующая цель – собрать карьерный «Шлем». Он сможет сделать это уже в январе в случае победы на Аustralian Open.

«Вернуть первую строчку – мечта, ставшая явью»

— Великолепные ощущения! Это здорово, я так много работал, чтобы поднять этот трофей. Он у меня второй, но это всё равно мечта, которая стала явью. Наверное, отпраздную лимонадом (смеётся).

— Вы чемпион, а теперь ещё и первая ракетка мира. Насколько приятно выиграть турнир и сместить Янника с первого места? Ведь вы и в том году часто его обыгрывали, но всё равно оставались позади в рейтинге.

— Это здорово. Классно, когда достигаешь целей, которые поставил себе в начале года. С тех пор как я получил шанс вернуть себе первую строчку, одной из главных целей на сезон стало как можно быстрее это сделать и закончить год на первом месте. Так что сделать это – ещё одна мечта, которая стала явью. А сделать это в день победы на ещё одном «Шлеме» вдвойне приятнее. Я ради этого работаю и очень счастлив.

— Янник сказал, что сегодня он был слишком предсказуемым, а вы – непредсказуемым. Насколько для вашего успеха важна вариативность и когда впервые поняли, что можете играть очень по-разному, ставя в тупик соперника?

— Это мой стиль, у каждого игрока он свой. Мой стиль в вариативности. Мне кажется, я на корте всё делаю – резаные, укороченные, топ-спины, плоские удары. Я полностью полагаюсь на свои физические кондиции и чувствую, что могу достать любой мяч. Это даёт мне уверенность и спокойствие, что я могу сыграть хорошо и вариативно. Так было с самого раннего возраста, я всегда чувствовал, что могу и к сетке выйти, и с линии пробить, и дроп-шотом. Просто надо работать над этим, чтобы не допускать слишком много ошибок. И я работаю, чтобы были и вариативность, и солидность в игре на линии. Чтобы я мог ставить соперников в затруднительное положение.

«Я действительно сыграл идеально. Так и надо было, чтобы победить Янника»

— Когда после Уимблдона поняли, что надо что-то менять и делать иначе?

— Сразу после матча. Подумал, что надо улучшить некоторые вещи, если хочу его обыграть. Сразу после финала не тренировался, взял неделю паузы, вообще ничего не делал. Но сразу решил, что когда вернусь к тренировкам, то надо будет работать над этим, этим и тем. Перед Цинциннати две недели работал над этими вещами.

— Янник назвал себя предсказуемым, а вы чувствуете, что хорошо читаете его действия и что он становится предсказуемым?

— Я бы не сказал, что читал его игру или что он был предсказуемым. Но я знаю его, у нас столько матчей было… Он говорил, что смотрит много моих матчей, чтобы изучить мою игру, я делаю то же самое. Во-первых, мне нравится смотреть, как он играет, он невероятен. Во-вторых, потому что мне нравится изучать его, чтобы было понимание, какую игру он показывает на турнире. Не скажу, что он предсказуемый, но я знаю его стиль и что он будет делать, знаю его основной арсенал. Однако даже если он считает себя предсказуемым, очень сложно держаться с ним на одном уровне и проводить длинные розыгрыши.

— Хуан-Карлос Ферреро назвал вашу игру идеальной. Что скажете об этом?

— Здорово, когда тренер так считает! Это нелегко, у него высокие стандарты, он всегда хочет, чтобы я показывал свою лучшую игру. Не так часто он говорит, что я сыграл идеально, так что для меня это большая победа. Но он прав, думаю, я сыграл идеально. Так и есть, мне надо было играть идеально, чтобы победить Янника и взять US Open.

— В финале Уимблдона игру диктовал больше Янник, сегодня же вы смогли навязать ему свою. За счёт чего получилось это сделать?

— Я изучал финал Уимблдона, говорил с тренерами о том, что надо было сделать лучше. Мы всё подметили и поработали над этими вещами. Неважно, проиграешь или выиграешь, главное – делать правильные вещи. Если я всё делаю правильно, а он проводит невероятный матч и обыгрывает меня – что ж, ничего. Хотя бы ты сыграл правильно. Сегодня у меня всё получилось, я делал всё, о чём говорили тренеры, и это сработало.

Материалы по теме Янник Синнер высказался о том, что утратил статус первой ракетки мира после US Open

«Первая цель сейчас – собрать карьерный «Шлем»

— Вы с Янником сейчас оба находитесь в одном титуле от карьерного «Большого шлема». У вас у первого будет шанс это сделать, в Австралии. Вы ставите перед собой такую задачу?

— Это было бы здорово. Сейчас это моя первая цель, собрать карьерный «Большой шлем». Но буду я первым или вторым, кто это сделает – неважно. Просто хочу это сделать. Конечно, постараюсь уже в следующем году, однако, если не получится, надеюсь, сделаю через год-два-три. А если Яннику первому удастся, то это классное достижение, но я хочу думать только о том, чтобы самому собрать карьерный «Шлем», неважно когда.

— Вы отдали только один сет за турнир. Как считаете, это выход на новый уровень? Провели лучший турнир в карьере?

— Да, есть ощущение, что это был лучший мой турнир, с первого круга и до самого конца. Я стабильно показывал очень высокий уровень на протяжении всего турнира. Горжусь этим. Я работал над тем, чтобы быть стабильным, и этот турнир показал, что я могу это делать.

— Это ваш шестой «Шлем», у вас вообще есть время насладиться своими достижениями перед тем, как начинать готовиться к следующему турниру?

— В теннисе немного плохих вещей, но одна из них в том, что после победы на одном турнире надо сразу переключаться на другой. Иногда у тебя есть только день, чтобы насладиться победой, и бывает очень тяжело осознать, что ты выиграл. В этом году я осознал, что надо просто наслаждаться этими моментами, это очень важно. После каждого турнира теперь стараюсь так делать.