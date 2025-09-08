Где после US Open сыграет Медведев со своей новой командой? Расписание турниров в сентябре

Сезон мэйджоров завершён, но впереди ещё много турниров, и спортсменам необходимо набрать как можно больше очков, чтобы кому-то квалифицироваться на Итоговые, а кому-то просто повыше подняться в рейтинге. Посмотрим, где сыграют в ближайшее время ведущие теннисисты и теннисистки.

WTA-500. Гвадалахара (Мексика). 8-14 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Элисе Мертенс (22-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Магдалена Френх (28), Елена Остапенко (30), Вероника Кудерметова (36), Магда Линетт (40), Татьяна Мария (41), Камила Осорио (56), Полина Кудерметова (60), Камилла Рахимова (67), Елена Приданкина (Q).

Гвадалахара появилась в женском туре в ковидные времена. В 2021 году этот мексиканский город временно приютил Итоговый чемпионат WTA, права на который на 10 лет принадлежали Китаю, но при этом антиковидные правила не позволяли теннисисткам туда приезжать. В 2022-м Итоговый переехал в американский Форт-Уэрт, а Гвадалахаре достался «тысячник», который по тем же причинам не разыгрывался в Пекине с 2020-го. Первой чемпионкой WTA-1000 в Гвадалахаре в 2022-м стала Джессика Пегула, а на следующий год отличилась уже Мария Саккари. Следом в календарь вернулся второй китайский «тысячник» – в Ухане, и у Гвадалахары статус понизился до «пятисотника». Посев нынешнего года возглавили Элисе Мертенс, чемпионка-2024 Магдалена Френх, Елена Остапенко и Вероника Кудерметова. Кроме неё, из россиянок в сетке также есть Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Елена Приданкина, успешно преодолевшая квалификацию.

WTA-250. Сан-Паулу (Бразилия). 8-14 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Беатрис Хаддад-Майя (21), Александра Эала (68), Рената Сарасуа (70), Солана Сьерра (72), Франческа Джонс (85), Айла Томлянович (86), Леолия Жанжан (95), Панна Удварди (133), Виталия Дьяченко (SR).

В календаре WTA-тура это новый турнир, который занял место отменённого в Монастире, Тунис. В Бразилии до этого проходили различные состязания – в Рио, Флорианополисе, а в Сан-Паулу в последний раз крупный женский турнир состоялся 25 лет назад – в 2000-м. Сетку возглавила местная теннисистка Беатрис Хаддад-Майая, а в число участниц по замороженному рейтингу попала россиянка Виталия Дьяченко.

Виталия Дьяченко Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

WTA-500. Сеул (Южная Корея). 15-21 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (9), Екатерина Александрова (12), Клара Таусон (14), Диана Шнайдер (17), Дарья Касаткина (18), Беатрис Хаддад-Майя (22), Вероника Кудерметова (25), Анастасия Потапова.

Турнир в Сеуле появился в 2004 году и проводится в олимпийском комплексе – на одной из арен Игр-1988. Первой чемпионкой стала Мария Шарапова, потом отличились и другие россиянки – Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022). Финалистками были та же Кириленко (2007) и Анастасия Павлюченкова (2013). В прошлом году турнир поднял статус с WTA-250 до WTA-500, а титул тогда завоевала Беатрис Хаддад-Майая, обыгравшая в финале Дарью Касаткину, выступавшую в то время под российским флагом.

Кубок Лэйвера. Сан-Франциско (США). 19-21 сентября

Хард, помещение.

Топ-участники: Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Хольгер Руне (11), Каспер Рууд (12), Якуб Меншик (16), Флавио Коболли (26) (все — сборная Европы); Тейлор Фритц (4), Фрэнсис Тиафо (17), Франсиско Серундоло (19), Алекс Михельсен (32), Жоао Фонсека (45), Райлли Опелка (67) (все — сборная Мира).

Турнир появился восемь лет назад как показательный, но затем стал официальным в ATP-туре. Рейтинговые очки за него игрокам не начисляются, а вот поединки между соперниками входят в официальную историю встреч теннисистов. Регламент за эти годы остался практически неизменным. Перед восьмым по счёту розыгрышем произошла смена капитанов. В сборной Европы Бьорна Борга сменил Янник Ноа, а в сборной Мира Андре Агасси принял руководство вместо Джона Макинроя.

Матчи поочерёдно проходят в разных городах Европы и Америки. Так уже были Прага-2017, Чикаго-2018, Женева-2019, Бостон-2021, Лондон-2022, Ванкувер-2023, Берлин-2024. Сейчас будет Сан-Франциско-2025, а в 2026-м соревнования снова примет лондонская «O2 Арена». В команду попадает по шесть топовых игроков, которые проводят в течение дня три одиночных поединка и один парный. Матч длится три дня, и каждый день ценность победы возрастает. В первый день – одно очко, во второй – два, в третий – три. По сумме очков и определяется чемпион.

В первых четырёх розыгрышах неизменно побеждали европейцы, чемпионами в 2021 году стали в том числе Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А вот когда в 2022-м в Лондоне провожали из тенниса Роджера Федерера и за сборную Европы выступила в полном составе Big-4 – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей, победила сборная Мира. В 2024-м снова выиграли европейцы, хотя Даниил Медведев обе свои одиночки проиграл. В нынешнем розыгрыше россиян нет. Сборную Европы возглавил чемпион US Open Карлос Алькарас, а сборную Мира – Тейлор Фриц.

ATP-250. Ханчжоу (Китай). 17-23 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карен Хачанов (9), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (15), Александр Бублик (24), Корентен Муте (41), Камило Уго Карабельи (43), Роберто Баутиста-Агут (47), Лёнер Тьен (48).

После недельной паузы на матчи сборных в Кубке Дэвиса регулярный сезон в ATP-туре возобновляется в Китае. Турнир в Ханчжоу появился в календаре в 2024-м, унаследовав лицензию у Чжухая. Там был проведён только один розыгрыш – в 2019 году, после чего возникла трёхлетняя пауза из-за ковида. В 2023-м чемпионом стал Карен Хачанов, а в следующем – уже на новом месте – первенствовал Марин Чилич. В этом году заявились трое сильнейших россиян – Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Причём для Даниила это будет первый турнир после смены тренерского штаба.

ATP-250. Чэнду (Китай). 17-23 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Джек Дрейпер (5), Лоренцо Музетти (10), Таллон Грикспор (31), Брэндон Накашима (32), Лучано Дардери (34), Лоренцо Сонего (35), Кэмерон Норри (36), Джованни Мпетчи Перрикар (39).

Турнир появился в 2016 году, и первым чемпионом стал россиянин Карен Хачанов. Отличались тут также Денис Истомин, Бернард Томич и Пабло Карреньо-Буста. После трёхлетней паузы из-за ковида ещё первенствовали Александр Зверев и Цзюнчэн Шан. В нынешнем розыгрыше в заявочном списке оказалось два теннисиста из топ-10 – Джек Дрейпер и Лоренцо Музетти.

Карен Хачанов Фото: Sarah Stier/Getty Images

ATP-500. Токио (Япония). 24-30 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Джек Дрейпер (5), Бен Шелтон (6), Хольгер Руне (11), Каспер Рууд (12), Фрэнсис Тиафо (17), Иржи Легечка (21).

Турнир разыгрывается с 1915 года, а в Открытую эру стал неизменной частью ATP-тура. Рекордсменом по количеству титулов является швед Стефан Эдберг – четыре. Отличился тут и россиянин Даниил Медведев (2018), а до финала доходили также Михаил Южный (2009) и Аслан Карацев (2023). В нынешнем сезоне заявочный список возглавил чемпион US Open Карлос Алькарас.

ATP-500. Пекин (Китай). 25 сентября – 1 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8), Карен Хачанов (9), Лоренцо Музетти (10), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (15), Якуб Меншик (16).

Турнир в Пекине появился в ATP-туре в 1993 году в категории ATP-250, а с 2009-го поднял свой статус до ATP-500. Рекордсменом с шестью титулами является Новак Джокович. Отличался тут и россиянин Марат Сафин (2004), который обыграл в финале Михаила Южного. Финал-2023 разыграли Янник Синнер и Даниил Медведев, и итальянец оказался сильнее. А в 2024-м уже Карлос Алькарас победил в решающем матче Янника. В этом году в числе участников снова значится Синнер, а также трое россиян – Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

WTA-1000. Пекин (Китай). 24 сентября – 5 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (4), Мирра Андреева (5), Мэдисон Киз (6), Чжэн Циньвэнь (7), Жасмин Паолини (8), Екатерина Александрова (12), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (20), Вероника Кудерметова (25), Анна Калинская (29), Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова.

Женский турнир в Пекине проводится с 2004 года. Сначала он относился ко второй категории, а с 2009-го неизменно – к наивысшей. Чемпионками тут среди прочих становились и россиянки Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009), Мария Шарапова (2014). До финала доходили Кузнецова (2004, 2008), Вера Звонарёва (2010), Шарапова (2012) и Людмила Самсонова (2023). На соревнования этого года заявлены все сильнейшие, в том числе и внушительная группа россиянок во главе с пятой ракеткой мира Миррой Андреевой.