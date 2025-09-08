Алькарас точно первый до октября, а подъём Мирры в топ-4 отложился. Рейтинговые расклады

В Нью-Йорке на Flushing Meadows завершился заключительный, четвёртый турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. Конечно, мэйджоры оказывают серьёзное влияние на рейтинг, ведь за победу на них начисляется 2000 очков – наибольшее в теннисе за один турнир. Даже 1300 очков за финал являются одним из топовых показателей – вне «Шлемов» больше можно набрать лишь на Итоговом чемпионате, да и то если стать его чемпионом, выиграв при этом все матчи в группе. И один из главных итогов US Open – 2025 – смена первой ракетки мира в мужском туре. Давайте обсудим это подробнее, а также поговорим о других изменениях и перспективах.

Спустя два года Алькарас снова на вершине

Так получается, что наиболее заметные события, связанные с рейтингом, пока что происходят с Карлосом Алькарасом именно в сентябре, после US Open. Три года назад, 12 сентября 2022-го, испанец выиграл этот турнир, впервые в карьере став чемпионом мэйджора и впервые поднявшись на вершину рейтинга. Его соперник по финалу, норвежец Каспер Рууд, тогда тоже претендовал на первую строчку (во что сейчас поверить весьма непросто), так что титульный матч был не только за трофей, но и за лидерство в теннисной табели о рангах. Карлос в 19 лет, 4 месяца и 7 дней стал самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса, побив рекорд Ллейтона Хьюитта (20 лет, 8 месяцев и 25 дней). В женском туре, кстати, рекордсменкой является Мартина Хингис, и едва ли её достижение кто-то превзойдёт – швейцарка дебютировала на первой строчке в 16 лет, 6 месяцев и 1 день. Чуть позже Алькарас отобрал и схожий рекорд Хьюитта по возрасту финиша на первой строчке по итогам года, оставшись первым до конца сезона-2022.

По ходу 2023-го Карлос несколько раз менялся местами с Новаком Джоковичем, пока не уступил Даниилу Медведеву в полуфинале US Open. Серб стал там чемпионом, завоевав свой 24-й титул на «Шлемах» в карьере и третий – в сезоне, благодаря чему закрепился на первой строчке до следующего лета. Алькарас суммарно провёл на вершине 36 недель, а Джокович остановился на рекордных 428 неделях! После «Ролан Гаррос» – 2024 Новака обогнал Янник Синнер, удерживавший лидерство на протяжении следующих 65 недель. Не помешали даже три месяца дисквалификации по ходу нынешнего сезона. Однако с апреля этого года Алькарас набрал феноменальную форму и пошёл выигрывать один турнир за другим, потерпев всего два поражения – от Хольгера Руне в финале «пятисотника» в Барселоне и от Синнера в финале Уимблдона.

В Нью-Йорке Янник защищал 2000 очков, а Карлос, провалившийся в прошлом году – всего 50. Так что хотя перед стартом турнира их разделяло 1890 рейтинговых баллов (в пользу Синнера, разумеется), по факту испанцу нужно было просто показать на кортах Flushing Meadows результат не хуже, чем у итальянца, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Когда оба дошли до финала, это свелось к тому, что на кону опять, как и три года назад, стояли сразу трофей и первая строчка рейтинга. И Алькарас преуспел в этой битве, одержав убедительную победу и поднявшись на вершину, на которой не был уже два года! Теперь Карлос на 760 очков впереди Янника, а защищать Синнеру до конца сезона намного больше. В Чемпионской гонке, то есть по очкам, набранным только в этом году, Алькарас опережает его уже на 2590 очков.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

WTA. Андреевой не хватило одного сета, чтобы стать четвёртой

18-летняя Мирра рано проиграла на этом US Open, уступив американке Тэйлор Таунсенд уже в третьем круге. Впрочем, в Нью-Йорке Андреевой пока ни разу не удавалось хорошо выступить – соответственно, рейтинговых очков она здесь тоже фактически не защищала. А вот Джессика Пегула, занимавшая перед стартом турнира четвёртую строчку рейтинга (сама Мирра была пятой), год назад была здесь в финале – и ей нужно было как минимум повторить этот результат, чтобы остаться впереди Андреевой. Американка проиграла в полуфинале Арине Соболенко, хоть и взяла первую партию.

Ещё одна теннисистка из США, Мэдисон Киз, у которой были хорошие шансы оказаться впереди Мирры (с учётом итогового результата россиянки хватило бы выхода в 1/8 финала), сенсационно уступила Ренате Сарасуа уже в первом круге. Однако была ещё одна претендентка – финалистка Уимблдона Аманда Анисимова. Американке русского происхождения нужно было и здесь дойти до решающего матча, и именно этого она добилась. В полуфинале Наоми Осака могла остановить Аманду, взяв первую партию и ведя 6:5 во второй, однако в итоге Анисимова оказалась сильнее и прорвалась на четвёртую строчку, оставив Андрееву пятой.

Ну а лидером с огромным запасом остаётся Арина Соболенко. Белорусская теннисистка защитила титул, одолев в финале Анисимову в двух партиях, и сохранила статус-кво относительно ближайших преследовательниц. Игу Швёнтек она опережает на 3292 очка, а Кори Гауфф – на 3351. Обе, соответственно, проиграли на этом US Open на той же стадии, что и год назад: полька в четвертьфинале, а американка – в четвёртом круге.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 8 сентября:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 11 225 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933.

3. Кори Гауфф (США) – 7874.

4 (+5). Аманда Анисимова (США) – 5159.

5. Мирра Андреева (Россия) – 4793.

6. Мэдисон Киз (США) – 4579.

7 (-3). Джессика Пегула (США) – 4383.

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006.

9 (-2). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4003.

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833.

Помимо дебюта Аманды в топ-5, потерь позиций Пегулы (стала седьмой) и пропустившей US Open из-за последствий операции на локте Чжэн Циньвэнь (стала девятой), в первой десятке больше никаких перемен не произошло. Из других событий отметим, конечно же, новый рейтинговый рекорд Екатерины Александровой, которая после выхода в 1/8 финала US Open поднялась на 11-ю строчку, и рывок Наоми Осаки. Бывшая первая ракетка мира после полуфинала в Нью-Йорке отыграла сразу 10 позиций, став 14-й, и впервые после декрета вошла в топ-20. В предыдущий раз японка была там 30 января 2022 года, занимая ту же самую 14-ю строчку рейтинга.

Наоми Осака Фото: Elsa/Getty Images

ATP. Медведев продолжает падать, а Джокович вернулся в четвёрку лучших

О самом главном событии в мужском рейтинге мы уже поговорили максимально подробно, так что давайте теперь посмотрим, что изменилось у других теннисистов, кроме Алькараса и Синнера. Здесь в первую очередь хочется отметить подъём живой легенды, последнего из Биг-3 (и Биг-4 тоже), продолжающего выступать – Новака Джоковича. Великий серб всего второй раз с 2010 года и впервые с 2018-го не сыграл ни в одном финале мэйджора, но при этом собрал на всех четырёх главных турнирах сезона выходы в полуфинал. В 38 лет 3 месяца он стал самым возрастным игроком, сумевшим показать такой результат, а после полуфинала US Open (год назад Джокович вылетел в третьем круге) вернулся в топ-4. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке не был в четвёрке лучших с начала ноября прошлого года. Новак обогнал в том числе Тейлора Фрица, не защитившего очки за финал – причём собственноручно выбил американца в четвертьфинальном поединке.

В нижней части топ-10 местами поменялись Карен Хачанов и Лоренцо Музетти – теперь десятку лучших замыкает россиянин. Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и стал 14-м, а вот Даниил Медведев потерял ещё пять позиций, упав на 18-е место. Пытаться улучшить свою игру и вернуться на высокий уровень Даниил, как известно, будет уже с новым тренерским штабом.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 8 сентября:

1 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 11 540 очков.

2 (-1). Янник Синнер (Италия) – 10 780.

3. Александр Зверев (Германия) – 5930.

4 (+3). Новак Джокович (Сербия) – 4830.

5 (-1). Тейлор Фриц (США) – 4675.

6. Бен Шелтон (США) – 4280.

7 (-2). Джек Дрейпер (Великобритания) – 3690.

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545.

9 (+1). Лоренцо Музетти (Италия) – 3505.

10 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 3280.

Очень заметный рывок совершил Феликс Оже-Альяссим, неожиданно дошедший до полуфинала US Open и обыгравший по пути в том числе Александра Зверева и Андрея Рублёва. Бывший шестой номер рейтинга поднялся с 27-й строчки на 14-ю. Кроме того, в топ-20 вернулся Александр Бублик. Уроженец Гатчины, уже много лет выступающий за Казахстан, летом выиграл три турнира (Галле, Гштаад и Кицбюэль), пропустил оба «Мастерса» (Торонто и Цинциннати), устроив себе отпуск, а на US Open впервые в карьере дошёл до 1/8 финала. В результате Александр снова оказался в топ-20, где ранее провёл примерно 3,5 месяца с начала марта по середину июня 2024 года. Лучшим результатом Бублика в рейтинге является 17-я строчка, а сейчас он занимает 19-ю позицию.

Расклады грядущих недель

После US Open, равно как и после всех «Шлемов», кроме «Ролан Гаррос», в теннисе наступает некоторое затишье. Турниры, которые состоятся в ближайшие недели, на рейтинг практически никак не повлияют. У мужчин в выходные после US Open вообще будут матчи Кубка Дэвиса, не дающие рейтинговых очков, у женщин встречи Кубка Билли Джин Кинг состоятся неделей позже. Сейчас в WTA проходят два турнира, включая «пятисотник» в Гвадалахаре, но состав для соревнования такого ранга там откровенно слабый – первый и второй номера посева получили Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова, занимавшие 21-ю и 25-ю строчки рейтинга соответственно. Даже на турниры WTA-250, расположенные в календаре более удачно, обычно приезжают теннисистки из топ-20, а то и из топ-10, а уж про WTA-500 и говорить нечего. Понятно, что никаких изменений в первой десятке по итогам такого соревнования, как Гвадалахара-2025, случиться не может.

У мужчин многие звёзды после Кубка Дэвиса соберутся в Сан-Франциско на Кубок Лэйвера, также не дающий рейтинговых очков, поэтому что-то интересное в плане рейтинга можно ждать уже в октябре. Кстати, Алькарас заявлен и на домашний матч Кубка Дэвиса с Данией на грунте, и на Кубок Лэйвера на харде. Если чемпион US Open не снимется ни с одного из этих турниров, то за ближайшие полторы недели ему предстоит совершить два трансатлантических перелёта и дважды поменять покрытие, а затем полететь с западного побережья США в Азию.

В женском туре крупные турниры начнутся немного раньше – уже в среду, 24 сентября, стартует «тысячник» в Пекине. Следом пройдёт аналогичный турнир в Ухане, известном в последние годы как «родина» COVID-19, а дальше вплоть до Итогового чемпионата WTA в начале ноября не будет соревнований крупнее WTA-500.

Отметим, что Алькарасу предстоит защищать 500 очков за титул Пекина и 200 – за четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае. У Синнера на тех же турнирах набрано 330 очков за финал Пекина и 1000 – за титул в Шанхае, так что шанс обогнать испанца у него будет разве что в том случае, если Карлос вообще пропустит азиатскую часть сезона (либо вылетит на самых ранних стадиях обоих турниров).

В WTA Мирре Андреевой в ближайший месяц нужно защитить 215 очков в Пекине (четвертьфинал) и 65 – в Ухане (второй круг). Это неплохой расклад для того, чтобы остаться в топ-5, хотя в Чемпионской гонке Мирра уже седьмая. При этом идущую там девятой Жасмин Паолини она опережает на 663 очка, а замыкающую десятку ЧГ Екатерину Александрову – на 1318. Словом, у Андреевой более чем приличные шансы дебютировать на Итоговом чемпионате уже в этом сезоне, в 18 лет.