Алькарас, Хингис, Синнер: кому до карьерного «Шлема» не хватает одного ТБШ

Открытая эра в теннисе началась в 1968 году. С того времени 23 чемпиона в обоих одиночных разрядах выигрывали все турниры «Большого шлема», кроме одного. Самым титулованным из них является Пит Сампрас, 14-кратный победитель мэйджоров. Сравнительно недавно в этот перечень вошли ещё три чемпиона, а именно Карлос Алькарас, Янник Синнер и Ига Швёнтек. А кто из них действительно лучше всех, решаете вы. Свой выбор можете объяснить в комментариях.
В нашем списке четыре действующих игрока. Помимо вышеозначенной троицы, это Стэн Вавринка. Алькарасу и Швёнтек до карьерного «Шлема» не хватает титула на Australian Open. Следующий мэйджор в Мельбурне пройдёт во второй половине января 2026 года. Синнер ещё не побеждал на «Ролан Гаррос». Исправить это он может в конце мая — начале июня 2026-го. А 40-летний Вавринка по разу выиграл все «Шлемы», кроме Уимблдона. Следующий травяной мэйджор пройдёт в конце июня — начале июля 2026 года. Кто из этих теннисистов раньше соберёт карьерный «, Шлем» — если, конечно, получится?
Пит Сампрас (США)
Именно Сампрас долгое время удерживал рекорд по количеству титулов ТБШ в мужском одиночном разряде — 14. Это уже потом его обошли сначала Роджер Федерер (20), а потом и Рафаэль Надаль (22) с Новаком Джоковичем (24). Американец семь раз выигрывал Уимблдон, и по этому показателю его опережает только Федерер (8), также семь титулов у Джоковича. Пит пять раз брал US Open и дважды — Australian Open. А на «Ролан Гаррос» его лучший результат — полуфинал в 1996 году. Тогда его в трёх сетах обыграл Евгений Кафельников, будущий победитель турнира.
Карлос Алькарас (Испания)
Алькарас оказался в этом списке больше года назад, когда впервые выиграл «Ролан Гаррос». После этого он защитил титул на Уимблдоне (в 2024-м), три месяца назад проделал то же самое в Париже, а в первую неделю сентября во второй раз в карьере выиграл US Open. На Australian Open Карлос пока не проходил дальше четвертьфинала.
Мартина Хингис (Швейцария)
Удивительно, но Хингис, славившаяся своим универсализмом, так и не выиграла «Ролан Гаррос», хотя дважды выходила в финал. В 1997 году она проиграла хорватке Иве Майоли, а в 1999-м — легендарной Штеффи Граф. А вообще, сезон-1997 стал едва ли не лучшим в карьере швейцарки, которой по его ходу исполнилось 17 лет. В 1997-м Мартина взяла три ТБШ — таким образом, до календарного «Шлема» ей не хватило одного победного матча. Помимо этого, она ещё дважды брала Australian Open: в 1998 и 1999 годах.
Жюстин Энен (Бельгия)
Семикратная чемпионка ТБШ четыре своих титула на мэйджорах завоевала на «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Энен дважды доходила до решающего матча. Впервые это случилось в 2001 году, и тогда Винус Уильямс оказалась сильнее — 6:1, 3:6, 6:0. А сезон-2006 стал одним из лучших в карьере бельгийки. Она дошла до финала на всех четырёх ТБШ, выиграв, правда, только один («Ролан Гаррос»). На Уимблдоне в тот год Жюстин уступила Амели Моресмо — 6:2, 3:6, 4:6.
Борис Беккер (Германия)
В середине 1980-х Беккер ошеломил всех. В 18 лет немец уже стал двукратным чемпионом Уимблдона! Третий мэйджор в Лондоне он взял в 1989 году, а через пару месяцев выиграл и US Open. Australian Open покорялся Борису в 1991 и 1996 годах. А вот на «Ролан Гаррос» Беккер трижды доходил до полуфинала, но не дальше. В 1987-м и 1989-м его останавливали шведы Матс Виландер и Стефан Эдберг, а в 1991-м — Андре Агасси. Официально Борис ушёл из спорта после Уимблдона-1999, когда ему не исполнилось и 32 лет.
Моника Селеш (Югославия/США)
Восемь из девяти «Шлемов» Селеш завоевала ещё под флагом Югославии. А затем случилась та самая история с нападением, поломавшая карьеру спортсменке. Несмотря на это, Моника смогла вернуться и выиграла Australian Open — 1996, уже под американским флагом. А на Уимблдоне она лишь раз дошла до финала, в 1992 году. В битве против Штеффи Граф шансов не было – 6:2, 6:1 в пользу немки.
Стэн Вавринка (Швейцария)
Вавринка взял минимальное количество «Шлемов» (3), необходимое для попадания в наш рейтинг. Стэн по разу выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, причём строго в хронологическом порядке: в 2014-м, 2015-м и 2016-м соответственно. А вот на Уимблдоне он дважды подряд, в 2014-2015 годах, доходил до четвертьфинала. И если в 2014-м он уступил Роджеру Федереру, что вполне объяснимо, то вот Ришара Гаске в 2015-м надо было обыгрывать.
Иван Лендл (Чехословакия/США)
Восьмикратный чемпион ТБШ дважды доходил до финала Уимблдона и потерпел в них два поражения. В 1986 году Лендл позволил стать Борису Беккеру двукратным победителем турнира, а год спустя проиграл Пэту Кэшу, для которого тот титул вообще стал единственным на мэйджорах.
Стефан Эдберг (Швеция)
Эдберг по два раза выигрывал Australian Open, Уимблдон и US Open. На «Ролан Гаррос» швед, любитель тактики «подача — выход к сетке», однажды добрался до финала. В 1989 году Стефан уступил в решающем матче 17-летнему американцу Майклу Чангу — 1:6, 6:3, 6:4, 4:6, 2:6. Кроме этого, у Эдберга в Париже не было выходов даже в полуфинал.
Янник Синнер (Италия)
Синнера не было бы в этом списке, реализуй он тройной матчбол в финале «Ролан Гаррос» с Карлосом Алькарасом. С другой стороны, не факт, что Янник после этого победил бы на Уимблдоне. В сезоне-2024 итальянец взял оба хардовых «Шлема», а в этом году защитил титул на Australian Open и выиграл травяной мэйджор. Синнер вошёл в наш рейтинг последним — на день позже, чем Ига Швёнтек. Чтобы покинуть его, Яннику необходимо выиграть парижский ТБШ.
Джимми Коннорс (США)
Коннорс до сих пор удерживает три крутых рекорда в мужском одиночном разряде: 109 титулов, 1557 матчей, 1274 победы. Наибольших успехов американец добился на домашнем для себя US Open, который выиграл пять раз. Уимблдон покорился ему дважды, Australian Open — однажды. А вот на «Ролан Гаррос» Джимми четыре раза доходил до полуфинала, но ни разу не прошёл дальше.
Линдсей Дэвенпорт (США)
Дэвенпорт по разу выиграла все ТБШ, кроме «Ролан Гаррос». Сначала она взяла US Open (1998), затем – Уимблдон (1999) и Australian Open (2000). А на «Ролан Гаррос» бывшая первая ракетка мира даже до финала не добиралась. Более того, американка и в полуфинал вышла лишь раз, в 1998 году. И проиграла там Аранче Санчес, которая в итоге взяла титул. При этом Линдсей благодаря стабильности четырежды заканчивала сезон в ранге первой ракетки мира: в 1998, 2001, 2004 и 2005 годах.
Ивонн Гулагонг (Австралия)
Легенда австралийского тенниса уже к 20 годам могла похвастаться тем, что выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон. На этих турнирах она победила в сезоне-1971. А родной Australian Open Гулагонг взяла аж с восьмой попытки, после того как трижды подряд останавливалась в шаге от титула. Победив на AO в 1974-м, Ивонн ещё три раза становилась лучшей в Мельбурне. А на US Open она четырежды подряд выступала в финалах (с 1973 по 1976 год), но не выиграла ни одного из них.
Ига Швёнтек (Польша)
На «Ролан Гаррос» Швёнтек давно перевыполнила норму, выиграв четыре турнира из последних шести. На US Open она первенствовала в 2022 году, а Уимблдон взяла в текущем сезоне. 6:0, 6:0 в финале с Амандой Анисимовой — такой разгромной победы не ожидала даже она сама. Ига вошла в наш рейтинг предпоследней — на день раньше, чем Янник Синнер. На Australian Open она пока даже в финале не играла – два поражения в полуфиналах в 2022 и 2025 годах.
Матс Виландер (Швеция)
Виландер — семикратный чемпион ТБШ и при этом всего лишь трёхкратный четвертьфиналист Уимблдона. Он трижды подряд, с 1987 по 1989 год, доходил до этой стадии в Лондоне, но всякий раз терпел неудачу. Особенно обидным вышло поражение в 1988 году. Матс, будучи вторым сеяным, неожиданно без шансов уступил Милославу Мечиржу — 3:6, 1:6, 3:6.
Эшли Барти (Австралия)
Барти удивительно рано завершила карьеру — в марте 2022 года, когда ей не было и 26 лет. К тому моменту Эшли, которая в середине минувшего десятилетия не выступала почти два года (в 18 лет австралийка решила сделать паузу в карьере), успела выиграть «Ролан Гаррос» (в 2019 году), Уимблдон (в 2021-м) и домашний Australian Open — 2022. На US Open она всего дважды выходила во вторую неделю и дальше четвёртого круга не забиралась.
Артур Эш (США)
Легендарный американский теннисист, в честь которого назвали главную арену US Open, попал в список «шлемников» без «Ролан Гаррос» в 1975 году, после того как выиграл Уимблдон. Свой первый ТБШ он взял на родине в 1968 году, Australian Open выиграл в 1970-м. А вот на «Ролан Гаррос» Эш, бывшая вторая ракетка мира, дважды, в 1970 и 1971 годах, выходил в четвертьфинал, но и только. Артур умер в 1993 году от пневмонии, с которой не смог справиться организм, ослабленный СПИДом. Ему было всего 49 лет.
Кен Розуолл (Австралия)
Розуолл взял восемь «Шлемов» — не так и много, если сравнивать с другими великими чемпионами. Однако спортивное долголетие австралийца поражает. Свой первый ТБШ он выиграл в 1953 году (Australian Open), когда ему было всего 18 лет, а последний — аж в 1972-м (также AO)! На Уимблдоне Кен четырежды доходил до решающего матча, в том числе в 1974 году, когда ему было уже 39.
Анжелика Кербер (Германия)
Кербер по разу выиграла Australian Open, US Open (оба — в 2016 году) и Уимблдон (в 2018-м), а на «Ролан Гаррос» дважды выходила в четвертьфинал — в 2012-м и в 2018-м.
Гильермо Вилас (Аргентина)
Эпатажный аргентинец выиграл за карьеру 681 матч на грунте, и это абсолютный рекорд (у Рафаэля Надаля 484 победы на этом покрытии). Как ни странно, «Ролан Гаррос» при этом покорился Виласу лишь однажды, в 1977 году. Также он дважды брал Australian Open и один раз — US Open. А на Уимблдоне Гильермо дважды побывал в четвертьфинале, в 1975-м и в 1976-м. Лондонская трава ему так и не покорилась.
Джон Ньюкомб (Австралия)
Ньюкомб, семикратный чемпион ТБШ, не слишком жаловал «Ролан Гаррос» и даже не всегда приезжал на турнир. Ему дважды, в 1965 и 1969 годах, удавалось дойти до четвертьфинала. А так Джон гораздо чаще вылетал на ранних стадиях.
Гана Мандликова (Чехословакия/Австралия)
Мандликова никогда не была первой ракеткой мира (максимум третьей), но четыре «Шлема» взять смогла (Australian Open — дважды, в 1980 и 1987 годах). А на Уимблдоне она дважды доходила до финала. И если в 1981 году Гана в полуфинале обыграла Мартину Навратилову, в финале уступив Крис Эверт, то пять лет спустя порядок соперниц был обратным: победа над Эверт в полуфинале и поражение от Навратиловой в решающем матче.
Вирджиния Уэйд (Великобритания)
Уэйд, несмотря на то что по разу выиграла Australian Open (1972), Уимблдон (1977) и US Open (1968), никогда не была первой ракеткой мира в одиночном разряде — лишь второй. На «Ролан Гаррос» лучшим результатом британки, блиставшей в мировом теннисе в 1970-х, стали два выхода в четвертьфинал — в 1970 и 1972 годах. На протяжении многих лет Уэйд оставалась единственным представителем Британии — победителем ТБШ, пока Энди Маррей не взял US Open в 2012-м. Если же учитывать только женский одиночный разряд, то лишь в 2021 году Эмма Радукану повторила достижение Вирджинии, выиграв US Open.