Алькарас, Хингис, Синнер: кому до карьерного «Шлема» не хватает одного ТБШ

Открытая эра в теннисе началась в 1968 году. С того времени 23 чемпиона в обоих одиночных разрядах выигрывали все турниры «Большого шлема», кроме одного. Самым титулованным из них является Пит Сампрас, 14-кратный победитель мэйджоров. Сравнительно недавно в этот перечень вошли ещё три чемпиона, а именно Карлос Алькарас, Янник Синнер и Ига Швёнтек. А кто из них действительно лучше всех, решаете вы. Свой выбор можете объяснить в комментариях.

В нашем списке четыре действующих игрока. Помимо вышеозначенной троицы, это Стэн Вавринка. Алькарасу и Швёнтек до карьерного «Шлема» не хватает титула на Australian Open. Следующий мэйджор в Мельбурне пройдёт во второй половине января 2026 года. Синнер ещё не побеждал на «Ролан Гаррос». Исправить это он может в конце мая — начале июня 2026-го. А 40-летний Вавринка по разу выиграл все «Шлемы», кроме Уимблдона. Следующий травяной мэйджор пройдёт в конце июня — начале июля 2026 года. Кто из этих теннисистов раньше соберёт карьерный «, Шлем» — если, конечно, получится?

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

