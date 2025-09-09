Путь Соболенко – пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open

Для малопосвящённого в теннис человека женский финал US Open – 2025 мог показаться обыкновенной «колотиловкой». Предсказуемым двухсетовым матчем, в котором Арина Соболенко, первая ракетка мира, ожидаемо переиграла Аманду Анисимову, на тот момент девятый номер рейтинга. Просто «перебила», задавила физикой.

Но здесь критически важен контекст. И он поможет понять, почему история чемпионки Соболенко – это идеальный, близкий к универсальному путь к теннисному успеху.

А ещё доказать, что в WTA побеждает не агрессивный, оборонительный или какой-либо иной стиль игры. Дело в другом – в трёх составляющих, необходимых для больших и стабильных побед.

№1. Здоровый наглый настрой

Арина – личность яркая, по-хорошему неоднозначная, откровенно раздражающая ещё до выхода на корт. Она говорит что думает, делает что хочет; громко смеётся и наслаждается жизнью. А ещё почти всегда забирает своё. Сама белоруска подтверждала это по ходу текущего сезона.

«Я очень неприятный человечек на корте. Очень цепкая, с характером, стервозная», — откровенничала Соболенко в эфире «Больше!» после победы в Мадриде.

Отсутствие авторитетов, излишнего трепета и страха перед соперницами – главный козырь Арины. Вся работа команды строится только вокруг неё, а ещё в воздухе витает прозвище Тигрица, и камеры всегда направлены в её сторону.

Вот такой здоровый эгоизм, наглость, жадность до больших успехов вызывают у соперниц то страх, то нервозность, то любое другое чувство, которое заставляет до выхода на площадку против Соболенко придумывать что-то эдакое не только в техническом плане, но и в психологическом.

В общем-то, такой естественный для Арины чемпионский настрой и толкает её играть агрессивно, захватывать преимущество. Хотя, на самом деле, и с любым другим стилем, но с отвагой и голодом до побед, реально строить свой цельный, надёжный, а главное – успешный теннисный путь. Особенно в эпоху, когда женский тур постоянно пополняется опасными, претендующими на крупные победы теннисистками.

Арина Соболенко после победы Фото: Elsa/Getty Images

№2. Психологическая устойчивость

Уверенность в себе и смелость, впрочем, не рождаются из пустоты. А тем более они не прорастают из рыхлой, необработанной почвы в виде эмоциональной нестабильности. Которая, увы, очень многое определяет в этом виде спорта.

Финалистка US Open Аманда Анисимова, например, призналась, что по ходу матча с Соболенко чувствовала себя уязвимо. Как, по её словам, и во многих других решающих матчах.

«В финалах я всегда очень нервничаю, и это то, над чем пытаюсь работать. Но я хотела бы сыграть агрессивнее. Она же играла невероятно — очень агрессивно и правильно во всём», — призналась американка на пресс-конференции.

Арина же мало говорила о своём самочувствии по ходу финала, однако поделилась тем, что помогло ей однажды перекроить своё ментальное состояние.

«Психологическое здоровье очень важно, я работала с психологом четыре-пять лет, и поначалу она мне сильно помогла понять, что всё возможно, когда ты много работаешь и посвящаешь жизнь своей мечте. Она сильно мне помогла, но в какой-то момент я поняла, что слишком сильно полагаюсь на неё, на то, что она должна меня «исправить», дать мне ответы. То есть я на самом деле не принимала ответственность за свои действия и продолжала делать одни и те же ошибки. Расстраивалась, что это не помогает. Так что в какой-то момент решила, что надо принять ответственность и самой разобраться в себе, чтобы лучше себя понимать. Думаю, всё получилось очень хорошо, это был правильный ход», — открыто рассказала белоруска.

К Соболенко эта ментальная устойчивость пришла не сразу. Да, можно парировать кадрами с матчей Арины, на которых она даже по ходу этого сезона срывается на команду. Но вот нюанс: ей при этом удаётся по ходу матча собраться, продышаться, отпустить эту агрессию и не дать эмоциям завладеть ею.

Большой чемпион контролирует своё психологическое состояние, а не оно – его. И это второй необходимый кирпичик на пути к, как кажется на первый взгляд, недосягаемым высотам.

Аманда Анисимова после финала Фото: Elsa/Getty Images

№3. Гибкость

Этот пункт, конечно, тоже связан с психологией теннисиста, но в значительной степени он относится и к технической подготовке игрока.

Открытость к тому, чтобы пробовать новое и впускать в свою команду малознакомых людей – ещё один важный этап на пути к победе. Звучать это всё может легко. Но вот нарушить спортсмену уже устоявшийся, работающий изо дня в день на протяжении всего года уклад жизни – это колоссальный стресс и процесс, вызывающий отторжение.

А ведь именно это во многом отражается и на стиле игры теннисиста. Нельзя брать топ-теннисисток и критично делить их по жёсткому принципу на группы: «атакующий теннис» — «оборонительный» – «контратакующий» — «атлетичный» и прочее. Такая строгость не работает вдолгую. Да и на короткой дистанции она тоже может не принести желаемого.

Как показательный пример – слова Анисимовой после всё того же финала.

«Я чувствовала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно найти какой-либо ритм или ощущение игры. Конечно, я знала, что должна действовать агрессивнее, если хочу победить, но это было сложно. Сегодня я просто пыталась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Однако длинных розыгрышей почти не было, всё заканчивалось очень быстро, поэтому оказалось тяжело», — сказала Аманда и подсветила то, что ей не хватило вариативности.

Никак не отрицаем все те усилия, которые американка вложила в этот матч, особенно в начале первой партии. Но перевернуть игру в свою пользу ей всё же не удалось. Потому что попытка действовать исключительно через агрессию невольно приводит к невынужденным ошибкам, коих у Аманды в этом матче набралось 29 штук.

У Арины их накопилось 15. Правда, и активно выигранных розыгрышей у Соболенко оказалось меньше (13 – против 22 у Анисимовой). Но всё, во-первых, из-за перманентного давления американки. А во-вторых, из-за попыток белоруски самой в напряжённые моменты уйти в оборону, не стараясь перебить соперницу.

Вот тут-то та самая гибкость Соболенко и вышла на первый план. Однако проявилась она у Арины ещё чуть раньше – в момент, когда белоруска пригласила в свою команду нового человека, Макса Мирного.

«Макс – новый голос в нашей команде, он много анализирует, даёт свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, постоянно тебя прессующих с помощью глубокой, плоской, быстрой игры, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннером с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами», — поделилась Арина.

Антон Дубров, Макс Мирный, Джейсон Стейси на US Open Фото: Robert Prange/Getty Images

Вернёмся к отправной точке. Да, Анисимова без взвинченного темпа и своего мощного бэкхенда, который, кстати, по средней скорости оказался на этом турнире быстрее мужского (124 км/ч у неё, 122 км/ч у Синнера, 119 км/ч у Алькараса), не прорвалась бы в финал. Но как показывают этот сезон и итоги US Open, не всегда побеждает сила.

А ещё не всегда побеждают теннисный интеллект, выносливость, стабильная подача или комбинационная игра. Они дарят победы только в совокупности с теми кирпичиками, которыми себе выкладывает путь Соболенко. Они могут быть разной плотности, размера или цвета. Но как показывают результаты в крайне конкурентной среде WTA-тура, эти компоненты с высокой долей вероятности помогут добраться до больших достижений.