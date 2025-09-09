Скидки
Главная Теннис Статьи

Что помогает Арине Соболенко побеждать, разбор финала US Open — 2025, факторы успеха, результаты

Путь Соболенко – пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Арина Полуянова
Что помогает Арине Соболенко побеждать
Аудио-версия:
Комментарии
Изучаем три составляющих, которые необходимы для больших побед.

Для малопосвящённого в теннис человека женский финал US Open – 2025 мог показаться обыкновенной «колотиловкой». Предсказуемым двухсетовым матчем, в котором Арина Соболенко, первая ракетка мира, ожидаемо переиграла Аманду Анисимову, на тот момент девятый номер рейтинга. Просто «перебила», задавила физикой.

Но здесь критически важен контекст. И он поможет понять, почему история чемпионки Соболенко – это идеальный, близкий к универсальному путь к теннисному успеху.

А ещё доказать, что в WTA побеждает не агрессивный, оборонительный или какой-либо иной стиль игры. Дело в другом – в трёх составляющих, необходимых для больших и стабильных побед.

Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне
Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне

№1. Здоровый наглый настрой

Арина – личность яркая, по-хорошему неоднозначная, откровенно раздражающая ещё до выхода на корт. Она говорит что думает, делает что хочет; громко смеётся и наслаждается жизнью. А ещё почти всегда забирает своё. Сама белоруска подтверждала это по ходу текущего сезона.

«Я очень неприятный человечек на корте. Очень цепкая, с характером, стервозная», — откровенничала Соболенко в эфире «Больше!» после победы в Мадриде.

Отсутствие авторитетов, излишнего трепета и страха перед соперницами – главный козырь Арины. Вся работа команды строится только вокруг неё, а ещё в воздухе витает прозвище Тигрица, и камеры всегда направлены в её сторону.

Вот такой здоровый эгоизм, наглость, жадность до больших успехов вызывают у соперниц то страх, то нервозность, то любое другое чувство, которое заставляет до выхода на площадку против Соболенко придумывать что-то эдакое не только в техническом плане, но и в психологическом.

В общем-то, такой естественный для Арины чемпионский настрой и толкает её играть агрессивно, захватывать преимущество. Хотя, на самом деле, и с любым другим стилем, но с отвагой и голодом до побед, реально строить свой цельный, надёжный, а главное – успешный теннисный путь. Особенно в эпоху, когда женский тур постоянно пополняется опасными, претендующими на крупные победы теннисистками.

Арина Соболенко после победы

Арина Соболенко после победы

Фото: Elsa/Getty Images

№2. Психологическая устойчивость

Уверенность в себе и смелость, впрочем, не рождаются из пустоты. А тем более они не прорастают из рыхлой, необработанной почвы в виде эмоциональной нестабильности. Которая, увы, очень многое определяет в этом виде спорта.

Финалистка US Open Аманда Анисимова, например, призналась, что по ходу матча с Соболенко чувствовала себя уязвимо. Как, по её словам, и во многих других решающих матчах.

«В финалах я всегда очень нервничаю, и это то, над чем пытаюсь работать. Но я хотела бы сыграть агрессивнее. Она же играла невероятно — очень агрессивно и правильно во всём», — призналась американка на пресс-конференции.

Арина же мало говорила о своём самочувствии по ходу финала, однако поделилась тем, что помогло ей однажды перекроить своё ментальное состояние.

«Психологическое здоровье очень важно, я работала с психологом четыре-пять лет, и поначалу она мне сильно помогла понять, что всё возможно, когда ты много работаешь и посвящаешь жизнь своей мечте. Она сильно мне помогла, но в какой-то момент я поняла, что слишком сильно полагаюсь на неё, на то, что она должна меня «исправить», дать мне ответы. То есть я на самом деле не принимала ответственность за свои действия и продолжала делать одни и те же ошибки. Расстраивалась, что это не помогает. Так что в какой-то момент решила, что надо принять ответственность и самой разобраться в себе, чтобы лучше себя понимать. Думаю, всё получилось очень хорошо, это был правильный ход», — открыто рассказала белоруска.

«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла». Соболенко — после US Open
«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла». Соболенко — после US Open

К Соболенко эта ментальная устойчивость пришла не сразу. Да, можно парировать кадрами с матчей Арины, на которых она даже по ходу этого сезона срывается на команду. Но вот нюанс: ей при этом удаётся по ходу матча собраться, продышаться, отпустить эту агрессию и не дать эмоциям завладеть ею.

Большой чемпион контролирует своё психологическое состояние, а не оно – его. И это второй необходимый кирпичик на пути к, как кажется на первый взгляд, недосягаемым высотам.

Аманда Анисимова после финала

Аманда Анисимова после финала

Фото: Elsa/Getty Images

№3. Гибкость

Этот пункт, конечно, тоже связан с психологией теннисиста, но в значительной степени он относится и к технической подготовке игрока.

Открытость к тому, чтобы пробовать новое и впускать в свою команду малознакомых людей – ещё один важный этап на пути к победе. Звучать это всё может легко. Но вот нарушить спортсмену уже устоявшийся, работающий изо дня в день на протяжении всего года уклад жизни – это колоссальный стресс и процесс, вызывающий отторжение.

А ведь именно это во многом отражается и на стиле игры теннисиста. Нельзя брать топ-теннисисток и критично делить их по жёсткому принципу на группы: «атакующий теннис» — «оборонительный» – «контратакующий» — «атлетичный» и прочее. Такая строгость не работает вдолгую. Да и на короткой дистанции она тоже может не принести желаемого.

Как показательный пример – слова Анисимовой после всё того же финала.

«Я чувствовала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно найти какой-либо ритм или ощущение игры. Конечно, я знала, что должна действовать агрессивнее, если хочу победить, но это было сложно. Сегодня я просто пыталась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Однако длинных розыгрышей почти не было, всё заканчивалось очень быстро, поэтому оказалось тяжело», — сказала Аманда и подсветила то, что ей не хватило вариативности.

Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ

Никак не отрицаем все те усилия, которые американка вложила в этот матч, особенно в начале первой партии. Но перевернуть игру в свою пользу ей всё же не удалось. Потому что попытка действовать исключительно через агрессию невольно приводит к невынужденным ошибкам, коих у Аманды в этом матче набралось 29 штук.

У Арины их накопилось 15. Правда, и активно выигранных розыгрышей у Соболенко оказалось меньше (13 – против 22 у Анисимовой). Но всё, во-первых, из-за перманентного давления американки. А во-вторых, из-за попыток белоруски самой в напряжённые моменты уйти в оборону, не стараясь перебить соперницу.

Вот тут-то та самая гибкость Соболенко и вышла на первый план. Однако проявилась она у Арины ещё чуть раньше – в момент, когда белоруска пригласила в свою команду нового человека, Макса Мирного.

«Макс – новый голос в нашей команде, он много анализирует, даёт свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, постоянно тебя прессующих с помощью глубокой, плоской, быстрой игры, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннером с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами», — поделилась Арина.

Антон Дубров, Макс Мирный, Джейсон Стейси на US Open

Антон Дубров, Макс Мирный, Джейсон Стейси на US Open

Фото: Robert Prange/Getty Images

Вернёмся к отправной точке. Да, Анисимова без взвинченного темпа и своего мощного бэкхенда, который, кстати, по средней скорости оказался на этом турнире быстрее мужского (124 км/ч у неё, 122 км/ч у Синнера, 119 км/ч у Алькараса), не прорвалась бы в финал. Но как показывают этот сезон и итоги US Open, не всегда побеждает сила.

А ещё не всегда побеждают теннисный интеллект, выносливость, стабильная подача или комбинационная игра. Они дарят победы только в совокупности с теми кирпичиками, которыми себе выкладывает путь Соболенко. Они могут быть разной плотности, размера или цвета. Но как показывают результаты в крайне конкурентной среде WTA-тура, эти компоненты с высокой долей вероятности помогут добраться до больших достижений.

