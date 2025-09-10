Представительницы WTA-тура пока игнорируют все знаки внимания Хольгера, как бы тот ни старался.

Руне подкатил к теннисисткам и стал героем мемов. Ему уже отказали Калинская и Кудерметова

22-летний датский теннисист Хольгер Руне не слишком удачно выступил на US Open, уступив во втором круге немцу Ян-Леннарду Штруффу. Хольгер остался 11-й ракеткой мира, хотя у него были хорошие шансы вернуться в первую десятку.

Возможно, причина не слишком стабильных результатов Руне в последнее время кроется в личной жизни. Хольгер никак не может найти новую девушку после расставания с моделью Каролиной Донзеллой, несмотря на активные попытки очаровать многих, включая коллег из WTA-тура.

В июле чемпионка парного разряда Уимблдона Вероника Кудерметова удивила историей, как ей оказывал знаки внимания Хольгер Руне.

«Недавно написал Руне. Говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя. Если ты смотрел мою страницу в соцсетях, то видел, что у меня есть муж». Он такой: «Ой, извини». После этого он со мной не здоровался», – сказала Кудерметова в интервью Елене Весниной на канале BB Tennis.

Хольгер Руне Фото: Ishika Samant/Getty Images

Внимание к деталям у Хольгера действительно хромает. Вероника Кудерметова давно замужем за своим тренером Сергеем Демёхиным. Информацию об этом можно узнать не только по страницам теннисистки в соцсетях, но и даже просто отслеживая новости женского тенниса. Очевидно, Руне не горит желанием этим заниматься. Он просто написал понравившейся девушке после её победы на Уимблдоне. Скорее всего, Хольгера не смутил и тот факт, что Кудерметова на шесть лет старше него. Возможно, он даже не удосужился узнать возраст Вероники перед попытками заигрывания.

Ещё одна российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что Руне тоже активно и довольно неуклюже звал её на свидания.

«Часто меня теннисисты на свидания зовут? Раньше чаще. Сейчас я взрослее, они знают, что кому-то уже вообще не светит, не надо писать. Кто-то писал раз 10, сдался. Я сейчас скажу, его снова просто разнесут. Это опять Руне. Он, по-моему, всем пишет. Ну ладно, пускай, он заслуживает всего этого. Слишком много о себе думает. Может быть, это от безнадёги. Но Руне такой не один», — сказала Калинская в интервью First & Red.

Анна Калинская рассказала о попытках Хольгера Руне позвать её на свидание Фото: Elsa/Getty Images

Руне увидел заявление Калинской и начал отрицать, что звал 26-летнюю россиянку на свидание.

«Ха-ха-ха. Может быть, из-за культурных различий Анна считает, что ответ на историю – это приглашение на свидание. Но если я хочу позвать на свидание – я зову на свидание. Не волнуйся», – написал Руне в соцсетях.

В звёздном миксте на US Open Руне играл в паре с четвёртой ракеткой мира и будущей финалисткой в одиночном разряде Амандой Анисимовой. Хольгер делал американке ряд комплиментов, но и здесь у него не было шансов. Аманда состоит в отношениях со звездой австралийских реалити-шоу Тайлером Русом.

Руне наверняка оказывал знаки внимания не только Кудерметовой, Калинской и Анисимовой, однако до сих пор остаётся без пары. Видимо, остальные представительницы женского тура относятся к его ухаживаниям так же, как и Вероника, Анна и Аманда. Из-за этого датчанин, похоже, отходит от метода знакомства онлайн. Ведь Хольгер уже фактически стал героем мемов в Сети. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в своём канале разместила скрытый аккаунт матери Руне и подписала: «Если нужны контакты будущей свекрови, то обращайтесь».

«Для меня идеальное свидание – это просто пойти прогуляться или выпить где-нибудь. Полноценный ужин – иногда перебор. Если человек почти не разговаривает, это тяжело. У меня бывало, что в итоге говорю в основном я и тогда начинаю думать: а ей вообще интересно то, чем я занимаюсь? Не особо люблю знакомиться в интернете, хотя приложение у меня есть. Это непросто. Пока никого интересного там не встретил. Думаю, гораздо лучше знакомиться вживую», — сказал Руне.

Хольгеру определённо нужно что-то изменить в своей стратегии общения с девушками, иначе романтические отношения с коллегами из WTA-тура не светят ему ещё очень долго.