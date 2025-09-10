Скидки
Главная Теннис Статьи

Карлос Алькарас перекрасился в блондина после победы на US Open — не всем это понравилось

«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
Михаил Георгиев
Алькарас снова шокирующим образом сменил имидж
Аудио-версия:
Комментарии
Не всем понравилось перекрашивание Карлоса в блондина, но чемпион US Open остаётся довольным.

Испанец Карлос Алькарас в блестящем стиле выиграл US Open и вернул себе звание первой ракетки мира, сместив с лидирующей позиции поверженного в финале Янника Синнера.

По ходу турнира в Нью-Йорке Карлос удивил публику необычным образом. Алькарас вынужденно постригся налысо из-за неловких действий своего старшего брата Альваро, которому доверил сделать себе причёску.

Карлос пообещал сменить имидж в случае победы на US Open.

«Будет ещё лучше. Вот увидите. Готовлю вам сюрприз», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Слово испанец сдержал. Алькарас перекрасил волосы в белый цвет. Барбер первой ракетки мира Виктор Мартинес поделился фотографиями новой причёски, сам Карлос также опубликовал серию снимков, на которых показал процесс своего преображения.

Карлос Алькарас перекрасился в блондина

Карлос Алькарас перекрасился в блондина

Фото: Из личного архива Виктора Мартинеса

Решение Алькараса однозначно можно назвать смелым. Не всем фанатам оно понравилось, но некоторые хвалят теннисиста за отсутствие страха экспериментировать с образом.

«Карлос Алькарас официально вступил в эру блондина», — сказано в посте Tennis Letter, собравшего около 750 тысяч просмотров.

Под публикацией развернулась бурная дискуссия.

«Как Карлос умудрился сделать причёску ещё хуже, чем лысина?» — отметил противник нового имиджа теннисиста.

«Не собираюсь осуждать Карлоса. Я бы делал всё, что захочется, если бы был 22-летним чемпионом турниров «Большого шлема». Так и должно быть», — возразил сторонник Алькараса.

Каждый любитель тенниса по-своему оценивает смену имиджа Алькараса, что вполне нормально. Кому-то нравится, а кто-то категорически отвергает подобные эксперименты. Согласиться можно лишь с одним – шестикратный чемпион ТБШ сам должен решать, какой образ ему подходит. Карлос захотел стать блондином, на что имеет полное право.

Очень скоро Алькарас также должен добавить себе новую татуировку, которых у него уже немало. В прошлом году Алькарас отпраздновал дебютную победу на «Ролан Гаррос», набив на кожу изображение Эйфелевой башни. Первая победа на Открытом чемпионате США ознаменована татуировкой в виде даты матча «11.09.22» и трёх букв «С» на запястье. По словам Алькараса, эта татуировка – дань уважения его деду и расшифровывается как «cabeza», «corazon» и «cojones», что переводится как «голова, сердце и храбрость».

После дебютной победы на Уимблдоне в 2023-м Алькарас сделал татуировку клубники — ягоды, которая тесно связана с турниром и стала символом мэйджора в Лондоне. Для карьерного «Шлема» Карлосу не хватает титула Australian Open, в случае завоевания которого на его теле появится изображение кенгуру. При условии победы на Олимпиаде-2024 в Париже Карлос хотел набить тату пяти колец, но тогда его в финале остановил Новак Джокович. Этот вопрос откладывается как минимум до Лос-Анджелеса-2028. После US Open — 2025 тоже появится что-то новое, однако испанец пока точно не решил.

«Я говорил, что хочу набивать что-то после каждого дебютного титула. Но когда выиграл свой первый «Шлем» на US Open — 2022, ограничился только датой. Так что теперь нужно добавить ещё что-то. Думаю, сделаю сразу две татуировки. Ещё в начале турнира я говорил про Бруклинский мост – это хорошая идея. Ну и, конечно, Статуя Свободы. Оба символа плюс дата. Этот титул для меня особенный, поэтому хочется закрепить его именно так. Дата у меня уже выбита на предплечье. Не знаю, продолжить в том же месте или набить на ноге. Надо подумать», — сказал Алькарас.

Комментарии
