Легендарный Хьюитт оштрафован и отстранён после скандала на Кубке Дэвиса. Что он натворил?

Наказание австралийца не выглядит слишком суровым, но свидетельствует о его серьёзном конфликте с теннисными чиновниками.

Бывшая первая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт, который сейчас является капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса, попал в скандал.

Хьюитт получил двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 000 австралийских долларов (около $ 18,7 тыс.) от ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе) за то, что толкнул 60-летнего волонтёра-сопровождающего антидопинговой службы после завершения полуфинального матча Кубка Дэвиса с Италией в ноябре 2024 года.

Ллейтон отрицал свою вину и заявлял, что действовал в целях самообороны, однако независимый трибунал признал легендарного теннисиста виновным в нарушении правил. Дисквалификация Хьюитта продлится с 25 сентября по 7 октября.

13 сентября австралийцы сыграют с командой Бельгии в решающем поединке квалификации Кубка Дэвиса. В случае победы сборная выйдет в финальную часть турнира, которая стартует 18 ноября в Болонье, Италия.

Дисквалификация не помешает Хьюитту лично присутствовать на решающих матчах Австралии в Кубке Дэвиса. Штраф тоже не является каким-то заоблачным, но ситуация для Ллейтона неприятная в первую очередь с точки зрения репутации.

44-летний Хьюитт категорически не согласен с предъявленными обвинениями. Ллейтон объявил о намерении подать апелляцию и раскритиковал процесс расследования. Австралиец утверждает, что при вынесении вердикта не были учтены факты, недоволен временем вынесения вердикта ITIA и в очередной раз выразил разочарование форматом Кубка Дэвиса.

Приверженность и любовь Хьиютта к теннису не вызывают сомнений. Ллейтон завершил карьеру в одиночном разряде в сезоне-2016, а в парном играл до 2020-го, практически разменяв пятый десяток лет. Особенно поражает его преданность встречам сборных, хотя в последние годы всё больше звёзд делают откровенную ставку на турниры «Большого шлема». Хьюитт в бытность игроком привёл Австралию к двум титулам Кубка Дэвиса (1999, 2003) и многократно добирался до поздних стадий. Ллейтон провёл на этом турнире впечатляющие 80 матчей (баланс 59-21), что является абсолютным рекордом для всех австралийских теннисистов в истории.

В 2015 году Хьюитт стал играющим капитаном сборной Австралии и сохранил эту должность после завершения карьеры. Таким образом, непрерывный цикл Ллейтона в национальной команде длится с 1999-го. Он дебютировал в её форме как игрок, когда ему было 19 лет, после чего в той или иной роли помогает сборной по сей день. В 2013 году Кубок Дэвиса даже наградил Хьюитта специальной наградой за Преданность делу, поскольку столь внушительные международные заслуги нельзя игнорировать.

Хьюитт настолько хочет вернуть престиж встречам сборных, что едва ли не сильнее всех критикует обновлённый с 2019 года формат турнира, когда игрокам приходится приезжать в национальные команды буквально сразу после US Open.

«Просить игроков выступать на второй день после окончания турнира «Большого шлема» – это нелегко. В старом формате, по крайней мере, у нас было время до пятницы, прежде чем провести первый матч. Теперь надо играть во вторник – это абсурдно. Это глупая часть этого формата, не так ли? Знаете, я могу продолжать об этом говорить. Но формат такой, какой он есть, и мы сделаем всё, что необходимо, чтобы пройти дальше, и, надеюсь, поднять трофей», – сокрушался Хьюитт в прошлом году.

ITIA и ITF такие заявления легенды явно не по душе. Конфликт назревал и вылился в недавно назначенные дисквалификацию и штраф за инцидент, о котором ранее публично не сообщалось. Возможно, Ллейтон действительно поспорил с допинг-инспектором, однако вряд ли их стычка имела какие-то фатальные последствия для пострадавшего, иначе об этом трубили бы все СМИ. Выбор наказания в течение года тоже несколько удивляет, а степень его жёсткости вызывает вопросы в целесообразности самого факта необходимости данной меры. Хьюитт дал понять, что не собирается мириться даже с таким формальным вердиктом, что рискует лишь обострить конфликт легенды с теннисными чиновниками.