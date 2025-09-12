Кудерметова проиграла в Гвадалахаре. Соперница с русскими корнями повторила личный рекорд

20-летняя Виктория Хименес-Касинцева из Андорры во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA.

На этой неделе в Гвадалахаре проходит турнир категории WTA-500. Он появился в календаре лишь в 2022 году — и сразу стал «тысячником». В 2021-м в этом мексиканском городе прошёл Итоговый чемпионат, и на следующий сезон WTA решила заполнить вакантное место в календаре «тысячников» Гвадалахарой. Первой победительницей стала Джессика Пегула, в 2023-м победила Мария Саккари. Однако в сезоне-2024 в календарь вернулся Ухань, и Гвадалахару понизили до «пятисотника». Действующей чемпионкой является полька Магдалена Френх.

Состав участниц не особенно представительный, ведь соревнования проходят сразу после US Open. Ведущие теннисистки — особенно те, кто далеко прошёл по сетке в Нью-Йорке — в настоящий момент набираются сил перед более ответственными соревнованиями. А здесь первые два номера посева получили бельгийка Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова, идущие в рейтинге 22-й и 26-й соответственно.

Помимо Кудерметовой-старшей, имевшей bye в первом круге, в основную сетку попали ещё три россиянки. Однако все они закончили борьбу в стартовом раунде. 20-летняя Елена Приданкина играла с ровесницей Викторией Хименес-Касинцевой, представляющей Андорру. Обе спортсменки прошли на турнир через квалификацию.

На протяжении всей встречи у обеих участниц были проблемы в своих геймах, только Хименес-Касинцева лучше распорядилась своими шансами. Из 10 геймов, сыгранных в первом сете, семь закончились брейками. Приданкина в 10-м гейме в третий раз подряд отдала подачу, а вместе с ней и партию — 6:4 в пользу соперницы. Во втором сете теннисистка из Андорры на один брейк Приданкиной ответила двумя своими и победила — 6:4, 6:3 за 1 час 34 минуты.

Полина Кудерметова была близка к победе над Мариной Стакушич (Q). Россиянка выиграла первый сет, во второй партии вела 4:0, 5:1, после чего упустила семь геймов подряд — Стакушич выдала серию из четырёх брейков. В решающем сете Полина вела 3:1, однако во второй половине партии Стакушич была сильнее и перевернула матч — 3:6, 7:5, 6:4 за 2 часа 29 минут. Кудерметова-младшая потерпела уже 13-е поражение в последних 15 встречах. Даже ужасная статистика соперницы (35% попадания первой подачи и 14 двойных ошибок) не помогла ей.

Камилла Рахимова играла со своей почти тёзкой Камилой Осорио (8) из Колумбии. Здесь также было выиграно немало геймов на приёме. В обоих сетах Осорио делала на один брейк больше, чем Рахимова, и закончила матч в двух партиях — 7:5, 7:5 за 1 час 51 минуту.

А Вероника Кудерметова в матче второго раунда противостояла Хименес-Касинцевой, обидчице Приданкиной. Этот матч должен был быть сыгран ещё в предыдущий день, но из-за дождей прошёл только в четверг, да и то с опозданием в полтора часа — в Москве уже перевалило за полночь.

Андоррская спортсменка второй раз подряд на турнире играла с теннисисткой из России. Между тенниситками почти 100 мест в рейтинге WTA: Кудерметова занимает 26-ю строчку, Хименес-Касинцева идёт 123-й. Но это не помешало Виктории одержать сенсационную победу. В первом сете россиянка восемь раз подала навылет, однако процент попадания первой подачи лучше был у соперницы — 75% против 51%. На второй подаче Вероника взяла всего 39% очков (семь из 18), и это сыграло свою роль. Брейк-пойнты в первой партии были только у Хименес-Касинцевой. И если в четвёртом гейме она упустила оба шанса, то в 10-м добилась брейка под ноль — 6:4 за 48 минут.

Второй сет Хименес-Касинцева выиграла ещё более убедительно, притом что первая подача пропала у обеих теннисисток — 38% у Виктории, 35% у Вероники. Кудерметова в стартовом гейме впервые в матче вышла на брейк-пойнты, но упустила все четыре возможности. Сразу после этого андорсская теннисистка взяла подачу соперницы, а закончила матч ещё одним брейком — 6:4, 6:2 за 1 час 31 минуту.

Хименес-Касинцева, впервые обыгравшая теннисистку из топ-50, лишь во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. В 2022 году она добилась этого в Сеуле. В ближайший понедельник Виктория обновит личный рекорд в рейтинге (121-я строчка) — точное место станет известно ближе к концу недели.

Хименес-Касинцева родилась 9 августа 2005 года в семье бывшего андорсского теннисиста Хоана Хименеса Герры, возглавляющего свою теннисную академию, и россиянки Юлии Касинцевой, бизнес- и налогового консультанта. Родной язык Виктории — каталанский, однако она также владеет испанским, английским, французским и русским. В 2020 году Хименес-Касинцева выиграла юниорский Australian Open и стала первой ракеткой мира в соответствующей возрастной категории. А на US Open этого года она стала первым в истории теннисистом/теннисисткой из Андорры, попавшим в основную сетку турнира «Большого шлема». Тогда Виктория проиграла Майе Джойнт в первом круге.

* * *

Кроме того, на новом турнире WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) из турнирной сетки выбыла единственная россиянка. 35-летняя Виталия Дьяченко, заявившаяся по защищённому рейтингу, будучи 429-й ракеткой мира, уступила Хулии Риере из Аргентины. В первом сете Дьяченко вела 3:1, но Риера затем взяла пять геймов подряд — 6:3. Судьба второй партии, в которой теннисистки сделали по одному брейку, решилась на тай-брейке. Там Риера победила за явным преимуществом и вышла в следующий круг — 6:3, 7:6 (7:1) за 1 час 43 минуты.