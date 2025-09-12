У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире

Казалось бы, у Янника Синнера всё прекрасно. Понятно, что он совсем недавно (8 сентября, на следующий день после проигранного финала US Open) потерял первую строчку рейтинга ATP, уступив её Карлосу Алькарасу, но в остальном итальянцу жаловаться не на что. Первой ракеткой мира он был больше года, 65 недель подряд – это четвёртый лучший результат в истории мужского тенниса по длительности дебютной серии на вершине рейтинга. Дольше с первой попытки там продержались только Ллейтон Хьюитт (75 недель), Джимми Коннорс (160) и Роджер Федерер (237). При этом суммарно те же 65 недель являются 12-м результатом в истории – точнее, с момента начала подсчёта рейтинговых очков с помощью компьютера в августе 1973 года.

Также Синнер сыграл в финалах уже на пяти «Шлемах» подряд, при этом завоевав титулы на трёх из них – US Open – 2024, Australian Open – 2025 и Уимблдон-2025. Финалы «Ролан Гаррос» и US Open в нынешнем сезоне он проиграл Алькарасу, причём в Париже был в шаге от триумфа, сначала упустив тройной матчбол, а затем не подав на матч. Ещё за последние полтора года Янник взял три «Мастерса» (правда, все они были в 2024-м) и Итоговый чемпионат ATP, плюс дошёл до финала ещё на двух «Мастерсах» (в 2025-м). После первой половины августа прошлого года он лишь раз уступил не Алькарасу – Александру Бублику в 1/8 финала «пятисотника» в Галле на траве три месяца назад.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Однако есть одна важная деталь в игре Янника, по которой он заметно проседает. Если взять статистику за последние 52 недели, то Синнер занимает лишь 54-е место среди топ-игроков по проценту попадания первой подачи! Понятно, что это не всегда самый значимый показатель – ведь важно не просто попадать первым мячом, но и подавать так, чтобы инициатива в начале розыгрыша была у тебя, а не у соперника. И если посмотреть на другие цифры, то будет видно, что Янник лучший в мире по проценту выигранных геймов на подаче, а также по взятым очкам после второй подачи. По розыгрышам, взятым после первой подачи (78,9%), итальянец замыкает топ-3, уступая только Тейлору Фрицу и Джованни Мпетчи Перрикару.

Понятно, что на второй подаче очков в любом случае выигрывается намного меньше, чем на первой – у Синнера это 59,6%, а показатель выше 55% уже является гроссмейстерским. Поэтому процент попадания первого мяча, безусловно, также очень важен – даже несмотря на то, что вторая подача Янника действительно хороша: рискованная, с верхней подкруткой и глубокая. Кроме того, мало кто способен переигрывать Синнера на задней линии, так что для него обычно не является проблемой брать очки в розыгрышах, а не за счёт подачи.

Но Алькарас как раз является тем, кто может переигрывать Синнера в перестрелках, давить и забирать инициативу в свои руки, делая это на регулярной основе. В их противостоянии важна каждая деталь, мелочей там нет – и невысокий процент первой подачи здесь бьёт по Яннику и его шансам. Конечно, это вовсе не единственная причина поражений итальянца от испанца в последнее время, но нельзя не отметить, что с начала сезона-2024 Карлос выиграл семь из восьми поединков между ними – то есть с момента, когда в целом Янник вышел на свой пик.

Янник Синнер Фото: Maddie Meyer/Getty Images

По проценту первого мяча Синнер идёт наравне с Андреем Рублёвым, а из игроков топ-10 опережает только Алекса де Минора. Австралиец вообще худший по этому показателю (54,1%), но его подачу в принципе сложно назвать серьёзным оружием. При этом у Алькараса 64,1%, то есть на 3,5% лучше, чем у Синнера. У Джоковича – 66,5%, у Зверева вообще 71,2% (больше только у Себастьяна Баэса – 71,7%). Бен Шелтон может похвастать 65,1% попадания первой подачи, а Тейлор Фриц – 63,9%. Что касается россиян, то все, кроме Рублёва, опережают Янника. У Даниила Медведева 60,7%, у Романа Сафиуллина 62,5%, а у Карена Хачанова – 63,2%.

При этом необходимо отметить, что итальянец является лучшим по игре на приёме – как по условным баллам рейтинга (165,9), так и по взятым геймам на подачах соперников (31,3%). По проценту реализации брейк-пойнтов (44,3) Янник замыкает пятёрку, а лидирует по этому показателю Денис Шаповалов (47%), что достаточно неожиданно. Кстати, де Минор тут идёт вторым.

Также Синнер лидирует по показателю «игра под давлением». У него 251,6 балла, что чуть-чуть больше, чем у идущего вторым Алькараса (251,2). Этот раздел содержит четыре статистических фактора: реализация брейк-пойнтов, процент отыгранных брейк-пойнтов, процент взятых тай-брейков и выигранных решающих партий. И если по отыгранным брейк-пойнтам Янник лучший, а по реализованным брейк-пойнтам и взятым тай-брейкам идёт пятым, то решающий сет он берёт лишь в 57,1% случаев – а это 32-й показатель! С одной стороны, мало кому в принципе удаётся добраться до решающей партии в матче с Синнером, с другой – у того же Алькараса тут 78,9% выигранных сетов (лучший показатель в туре). Ещё один заслуживающий внимания момент – если посмотреть общий показатель игры под давлением не против всех соперников, а только против топ-10, то тут итальянец резко теряет лидерство, оказываясь аж 38-м! Лучшим является Бенжамен Бонзи (тот самый француз, который дважды подряд обыграл Медведева на «Шлемах»), а из топов выше всех опять же Алькарас – он идёт третьим.

Словом, если говорить о том, в чём Синнеру нужно прибавить, то это процент попадания первого мяча и игра под давлением против первой десятки. Конкретно у Янника там плохи показатели тай-брейков (взял всего 60%) и решающих партий – итальянец не выиграл ни одну у топ-10 за последний год! Правда, тут нужно ещё раз отметить, что Синнер крайне редко даёт кому-то «затащить» себя в решающий сет, а с соперниками из первой десятки за последний год он играл их всего дважды – оба раза с Алькарасом (в Пекине-2024 и на «Ролан Гаррос» – 2025). Однако не обращать на это внимания всё равно нельзя, тем более что противостояние с Карлосом очевидно является для Янника главным на нынешнем этапе карьеры.