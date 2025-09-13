В одной половине 2 россиянки, в другой — Швёнтек и ещё 3 чемпионки ТБШ: обзор сетки Сеула

Во вторую неделю сентября в мировом теннисе было не так много важных событий. Ведущие игроки восстанавливают силы после Открытого чемпионата США, и «пятисотник» в Гвадалахаре оказался таковым разве что по названию. Лидеры рейтинга WTA не приехали в Мексику, не говоря уже о новом турнире в Сан-Паулу. Однако середина месяца обещает быть гораздо интереснее.

В Сеуле пройдёт турнир категории WTA-500. Соревнования в столице Южной Кореи впервые были проведены в 2004 году, и первой чемпионкой стала 17-летняя Мария Шарапова, уже действующая победительница Уимблдона на тот момент. После этого россиянки ещё трижды добирались до титула в Южной Корее. В 2008 году победила Мария Кириленко, в 2010-м — Алиса Клейбанова, а совсем недавно, в 2022-м, успех отпраздновала Екатерина Александрова. Год назад, когда Сеул повысили до «пятисотника», лучшей стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале обыграла Дарью Касаткину, ныне выступающую под флагом Австралии, — 1:6, 6:4, 6:1.

Сетка Сеула-2025, рассчитанная на 28 участниц, получилась очень интересной. На турнир заявились четыре чемпионки турниров «Большого шлема»: Ига Швёнтек, Софья Кенин, Эмма Радукану и Барбора Крейчикова. И все они очутились в верхней половине! А в нижней половине оказались две россиянки, прошедшие в основу по рейтингу (и попавшие к тому же в посев), — Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Возможные четвертьфинальные пары приобрели вот какой вид:

Первые четыре номера посева, то есть Швёнтек, Александрова, Таусон и Касаткина, имеют bye в первом круге и вступят в борьбу со второго. Швёнтек наверняка будет намерена хотя бы частично реабилитироваться за не слишком удачное выступление на Открытом чемпионате США, где Ига уступила в четвертьфинале. Второй круг вряд ли станет проблемой для польки — в 1/8 финала она сразится либо с Чжу Линь, либо с Сораной Кырстей. А вот в четвертьфинале Швёнтек может ожидать встреча с Эммой Радукану — или с Барборой Крейчиковой, единственной чемпионкой ТБШ, которая на этом турнире не попала в посев.

Во второй четверти всё идёт к тому, что за выход в полуфинал сразятся Клара Таусон и Софья Кенин. Американке, впрочем, ещё нужно одолеть Лауру Зигемунд в первом круге. На Уимблдоне этим летом 37-летняя Зигемунд во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на мэйджоре, а на US Open трижды подряд сыграла с россиянками. Диану Шнайдер и Анастасию Захарову Лаура прошла, а вот у Екатерины Александровой смогла взять лишь один гейм. Во втором круге победительница встречи Зигемунд — Кенин может сыграть с 19-летней австралийкой Майей Джойнт, которая в этом году завоевала свои первые титулы на уровне WTA — грунтовый Рабат и травяной Истбурн.

Майя Джойнт — чемпионка Истбурна-2025 Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Диана Шнайдер, оказавшаяся в третьей четверти, начнёт турнир матчем с квалифаером. В случае прохода россиянки в 1/8 финала соперницей Шнайдер станет либо Сюзан Ламенс из Нидерландов, либо немка Татьяна Мария. А та теннисистка, которая из этого узла сетки выйдет в четвертьфинал, скорее всего, сыграет с Дарьей Касаткиной. Бывшая российская, а ныне австралийская спортсменка во втором круге встретится либо с местной теннисисткой Пак Со Юн, либо с квалифаером.

Наконец, четвёртая четверть. Екатерине Александровой необходимо победить всего в одном матче, чтобы выйти в 1/4 финала. Во втором круге Александрова сыграет либо с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» этого года Лоис Буассон, которая в четвертьфинале того турнира выбила Мирру Андрееву, либо с кореянкой Ён Ву Ку. В четвертьфинале Екатерина может пересечься с Беатрис Хаддад-Майей, защищающей титул, ну а в полуфинале надеемся на российское дерби Шнайдер — Александрова.

Соревнования в основной сетке начнутся 15 сентября, а перед этим будет закончена квалификация, по итогам которой станут известны имена шести победительниц. Отбор проходит в два круга. Анна Блинкова уступила в первом же матче, зато порадовали Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова, выбившие Чжан Гэ Юль и Варвару Грачёву соответственно. Захарова в финале квалификации сыграет с японкой Маи Хонтамой, а Прозорова — с Кэти Волынец из США.

Кроме того, с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (Китай) будет проведена финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг. Из представительниц топ-20 одиночного рейтинга там за свои сборные сыграют Джессика Пегула, Эмма Наварро (обе — США), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Элина Свитолина (Украина) и Паула Бадоса (Испания).

Что касается мужских соревнований, то с 17 по 23 сентября (то есть со среды по вторник) в Китае будут сыграны два турнира ATP-250. В Чэнду россиян не будет, а в Ханчжоу из наших выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Ну а с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско состоится розыгрыш выставочного, но при этом официального турнира под названием Кубок Лэйвера. В список участников входит и первая ракетка мира Карлос Алькарас, шестикратный чемпион ТБШ.