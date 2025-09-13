Первый для России титул WTA-125 в сезоне! Селехметьева забирает трофеи и рвётся в топ-100

Женский тур с каждым годом пополняется яркими, перспективными, молодыми теннисистками. Одной из таких звёзд в этом сезоне оказалась россиянка Оксана Селехметьева. Ей 22, сейчас она набирает форму и добирается до лучших своих результатов, а ещё приближается к дебюту в топ-100 и тренируется под взором тренера с фамилией Алькасар.

На этой неделе Селехметьева совершила настоящий прорыв и взяла крупнейший на данный момент титул в карьере: она выиграла турнир серии WTA-125 в Сан-Себастьяне, одолев в финале Анаук Куверманс (№201 в мире). А ещё Оксана стала первой россиянкой, кому удалось в текущем сезоне завоевать одиночный трофей на соревнованиях серии-125.

Оксана Селехметьева с трофеем Сан-Себастьяна Фото: Пресс-служба Open Internacional San Sebastián

А если брать во внимание и парный разряд, то для Селехметьевой этот титул оказался и вовсе вторым подряд. На турнире WTA-125 в Монтрё (1-7 сентября) россиянка в дуэте с Симоной Вальтерт взяла титул.

Но это далеко не все достижения Оксаны в текущем сезоне. Из важного:

выросла с января со 169-й строчки на 20 позиций;

а по итогам Сан-Себастьяна и вовсе обеспечила себе дебют на 126-й позиции;

добралась до финала квалификации на всех турнирах «Большого шлема», не вышла в основу только на Australian Open;

сразилась в полуфинале на трёх турнирах серии WTA-125;

в июле на грунтовых соревнованиях серии-125 в Риме сыграла финал.

Путь Селехметьевой – плавный, логичный и, что очень вероятно, ведущий к большим победам. Оксана пришла в теннис в пять лет, а родители помогли и сделали всё, чтобы их ребёнок с каждым годом становился только успешнее.

Сначала семья перебралась из города Каменка (Пензенская область) в Москву. Затем через всю столицу ездили из пригорода на «Спартак», где тогда тренировалась Селехметьева. Сначала – у Ларисы Дмитриевны Преображенской, затем – у Евгении Борисовны Куликовской. А следом, когда она была ещё подростком, уехали с дочерью в Барселону, академию 4Slam, в которой активно тренировался Андрей Рублёв. Кстати, один из тренеров Андрея – Гало Бланко – занимался и с Оксаной.

Всё это помогло Селехметьевой по юниорам выиграть два титула в одиночке, восемь трофеев в паре. Две победы Оксаны в дуэте пришли на «Шлемах»: US Open – 2019 (с Камиллой Бартоне) и «Ролан Гаррос» – 2021 (с Александрой Эалой). По взрослым на уровне ITF россиянка завоевала три кубка в одиночном разряде и восемь – в парном.

В этом году на «Ролан Гаррос» у Оксаны спросили, как она относится к тому, что, например, Эала уже ярко выстреливает в WTA-туре.

«Такие результаты меня мотивируют, злят? Да я просто рада за девочек, что их трудная работа окупается. Моя — постепенно тоже, я уже второй год тренируюсь в Барселоне, у меня шикарная команда, поэтому считаю, что улучшение результатов, этот выход в основу «Ролан Гаррос» — заслуженные», — приводит слова Селехметьевой «Спортс».

Александра Эала и Оксана Селехметьева на «Ролан Гаррос» — 2021 Фото: Robert Prange/Getty Images

Сейчас Селехметьева тренируется в Барселонской академии TEC Carles Ferrer Salat, директором которой является чемпион «Ролан Гаррос» – 2002 Альберт Коста. Наставник россиянки – бывшая 119-я ракетка мира 46-летняя испанка Ана Алькасар.

Несколько лет назад Оксана заявила о желании стать №1 на планете.

«Планы на жизнь — ​выиграть как можно больше турниров серии «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Но пока — ​тренируемся», — цитирует Селехметьеву Tennis Weekend.