Долгожданный камбэк Корнеевой! Чемпионка юниорских ТБШ начинает покорять взрослый тур

Алина Корнеева возвращается! 18-летняя россиянка прошла тернистый путь через большие победы по юниорам, травму, затянувшееся восстановление, перемены в команде и неудачные отборы на ТБШ. Но, похоже, долгожданная форма всё же приходит к Алине.

Посмотреть только на результаты за последние три месяца! Шесть побед подряд (вместе с квалификацией) и финал турнира W-100 в Фигейра-да-Фош, четвертьфинал соревнований WTA-125 в Варшаве, а ещё два титула кряду: в Лейрии и Эворе (оба – серии W-50).

Последний турнир Корнеева выиграла буквально несколько часов назад. В португальской Эворе Алина в финале прошла 191-ю ракетку мира Кайтлин Кеведо и продлила свою серию побед до 10 встреч.

Алина Корнеева с титулом в Лейрии Фото: ITF

Начало текущего сезона не задалось у Корнеевой. Хотя, скорее, стоит вернуться ещё в апрель 2024 года, когда россиянка перенесла операцию на левой кисти. Даже несмотря на лечение у Анхеля Которро – личного врача Рафы Надаля – спортсменке пришлось потерпеть и пройти длительное восстановление.

Этой зимой Алина рассказала, как в тот момент выглядел её тренировочный процесс.

«Сейчас очень мало тренируюсь (смеётся). Я два месяца в академии тренировалась по часу в день. Играть в теннис я могла по часу в день и только справа, и не двигая этой рукой вообще. Подачу нельзя было делать, но могла ОФП заниматься, поэтому ОФП я прямо много делала два месяца», — поделилась теннисистка в интервью «Больше!».

Рафаэль Надаль и Алина Корнеева Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

В начале сезона в команду Корнеевой вошла Анабель Медина Гарригес – бывшая наставница Елены Остапенко, чемпионка двух парных «Шлемов» и главный тренер Академии Рафы Надаля. Неизвестно, работают ли Алина и Анабель сейчас на постоянной основе, однако в Академии легендарного испанца россиянка точно продолжает заниматься.

В этом сезоне Корнеева сыграла в квалификации трёх мэйджоров: Australian Open (поражение в первом круге от Сары Эррани), Уимблдон (поражение в первом круге от Ребеки Масаровой) и US Open (поражение в первом круге от Линды Климовичовой). Хотя один раз – в Австралии в 2024 году – Алине удалось пробраться в основу взрослого «Шлема». По юниорам она, напомним, взяла два ТБШ: Australian Open и «Ролан Гаррос» (оба – в сезоне-2023).

Что касается рейтинга: этот год Корнеева начала на 177-й строчке, после чего за весну опустилась до 287-й позиции и с неё начала возвращение в тур. И вот уже в ближайший понедельник россиянка займёт 159-е место. Наивысшим её положением в рейтинге был №124 в феврале 2024-го.

Потенциал Корнеевой много обсуждали в сезоне-2023, когда она один за другим брала титулы и юниорские мэйджоры. Но совсем недавно, на старте текущего сезона, про Алину заговорила Мирра Андреева, когда ей задали вопрос о перспективных молодых игроках.

«Знаю, что у Алины Корнеевой – девочки, с которой я играла в юниорском финале в 2023-м, есть потенциал. Я уже давно с ней знакома и думаю, что она может хорошо играть в WTA», — сказала Мирра во время пресс-конференции на Australian Open.