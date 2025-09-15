Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу

Даниил проведёт первый турнир с новым тренером. Во втором круге он может сыграть с другим чемпионом US Open.

На минувшей неделе в календаре ATP стоял пропуск — ведущие теннисисты отдыхали после US Open и готовились к азиатской серии, а некоторые из них приняли участие в матчах Кубка Дэвиса. Теперь пауза позади, и вторая половина сентября начнётся двумя турнирами в Китае. Нас больше интересует соревнование категории ATP-250 в Ханчжоу, где выступят российские теннисисты. Турнир пройдёт с 17 по 23 сентября.

Предтечей Ханчжоу в календаре был Чжухай, который удалось провести всего дважды. В 2019 году чемпионом стал Алекс де Минор, затем три года подряд соревнования не проводились из-за пандемии и её последствий, а в 2023-м титул завоевал Карен Хачанов, после чего место в календаре занял другой китайский город. В минувшем сезоне чемпионом Ханчжоу стал Марин Чилич, на двух тай-брейках победивший Чжан Чжичжэня — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Чилич сыграет и в этот раз, но в посев он не попал. Возглавили же список сеяных Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Изначально в Ханчжоу должен был выступить и Карен Хачанов, первая ракетка России. Однако Хачанов, замыкающий топ-10 мирового рейтинга, незадолго до турнира снялся — видимо, из-за накопившейся усталости.

Карен Хачанов Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Турнирная сетка Ханчжоу рассчитана на 28 игроков, а это означает, что теннисисты с номерами посева с первого по четвёртый получили bye в первом круге. Вероятные четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:

Медведев, заведомо располагавшийся в четвёртой четверти, получил гораздо более интересную сетку, чем Рублёв. Напомним, Даниил после поражения в первом круге US Open прекратил сотрудничество с тренером Жилем Сервара, начавшееся ещё в 2017 году. И теперь его наставником как минимум на грядущую азиатскую серию будет победитель Australian Open — 2002 Томас Юханссон.

Во втором круге должна состояться встреча чемпионов US Open прошлых лет. Медведев, победитель Открытого чемпионата США 2021 года, уже в 1/8 финала, а его соперником может стать Марин Чилич, действующий чемпион Ханчжоу, выигравший US Open за семь лет до Даниила. В конце сентября хорвату исполнится 37, однако он по-прежнему в строю. На Уимблдоне Марин, вышедший во вторую неделю турнира, изрядно расстроил английскую публику, сенсационно выбив Джека Дрейпера во втором круге. Чтобы встретиться с Медведевым в Ханчжоу, Чиличу в первом круге необходимо обыграть кого-то из квалифаеров.

В четвертьфинале Медведеву может достаться другой ветеран, а именно Адриан Маннарино, посеянный шестым. В отличие от Чилича, Маннарино пошумел не на Уимблдоне, а на US Open. В третьем круге американского ТБШ 37-летний француз перетерпел Бена Шелтона — американец снялся перед пятым сетом. Другой возможный соперник россиянина в 1/4 финала — Адам Уолтон, обыгравший Даниила во втором круге Цинциннати (6:7 (0:7), 6:4, 6:1). Также с Медведевым на этой стадии может сыграть Себастьян Корда, который в сезоне-2025 много пропустил из-за стрессового перелома голени.

Себастьян Корда Фото: Hannah Peters/Getty Images

Если Медведев выйдет в полуфинал, то там его соперником, вероятно, станет Александр Бублик (3), который в удачный для себя день может обыграть любого, даже первую ракетку мира. В той же третьей четверти сетки оказался финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини (8). Если исходить из посева, Бублик и Берреттини могут пересечься в четвертьфинале. В этом же узле сетки расположились прошлогодний финалист Ханчжоу Чжан Чжичжэнь и бывшая седьмая ракетка мира Давид Гоффен.

Рублёв, первый сеяный, начнёт турнир матчем с победителем противостояния Александр Ковачевич (США) — Лука Нарди (Италия). Далее у Андрея намечается четвертьфинал с 19-летним Лёнером Тьеном. В этом сезоне американский теннисист уже дважды играл с россиянами, причём с теми же Медведевым и Рублёвым. Даниил проиграл ему в пятичасовом матче второго круга на Australian Open – 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10), а Андрей победил в Цинциннати – 7:6 (7:4), 6:3.

Во вторую четверть Ханчжоу попали Корентен Муте (4) и Камило Уго Карабельи (5). Это возможные соперники Рублёва по полуфиналу. А если наши парни выиграют по три матча на турнире, то сразятся друг с другом в финале, чего мы им и желаем.

В те же даты пройдёт и турнир в Чэнду. В турнирной сетке россиян нет, а единственным представителем топ-20 является итальянец Лоренцо Музетти, девятая ракетка мира. С 19 по 21 сентября в Сан-Франциско состоится Кубок Лэйвера, в котором примет участие и первая ракетка мира Карлос Алькарас, шестикратный чемпион ТБШ. А в женском туре состоится интересный «пятисотник» с участием Дианы Шнайдер, Екатерины Александровой, Иги Швёнтек и других сильных теннисисток.