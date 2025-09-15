Скидки
Теннис Статьи

Ива Йович и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана выиграли дебютные турниры WTA: куда поднялись в рейтинге, достижения, рекорды

Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы
Арина Полуянова
Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA!
Ива Йович и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана вошли в команду лучшей молодёжи сезона.

Время после «тысячников» или турниров «Большого шлема» – идеальная почва для восхождения новых звёзд. Все топы берут паузу после насыщенных игровых недель, а у молодых или стоящих низко в рейтинге игроков есть возможность заявить о себе.

Так случилось и после US Open. Сразу на двух турнирах – «пятисотнике» в Гвадалахаре и соревнованиях серии WTA-250 в Сан-Паулу – до трофеев добрались две юные теннисистки. 17-летняя Ива Йович забрала титул в Мексике, а 19-летняя Тьянцоа Ракотоманга-Ражана – в Бразилии.

Теперь о каждой по порядку.

Ива Йович попала в основу Гвадалахары по рейтингу, располагаясь на 73-й строчке. За эту неделю она прошла Катажину Каву (№120), Камилу Осорио (№69), Викторию Хименес-Касинцеву (№123), Николу Бартунькову (№228) и Эмилиану Аранго (№86) в финале.

В четвертьфинальном поединке с Хименес-Касинцевой молодая американка и вовсе ушла с матчбола. А Бартунькова (19 лет), с которой Йович сыграла в полуфинале, тоже оказалась молодой пробивающейся выше в туре спортсменкой.

Этот титул стал для Ивы первым в карьере на уровне WTA – до этого наилучшим достижением спортсменки в про-туре была победа на соревнованиях WTA-125 в Илкли три месяца назад.

Ива Йович

Ива Йович

Фото: Simon Barber/Getty Images

Успех в Гвадалахаре позволил Йович дебютировать на 36-й позиции в рейтинге и вместе с Миррой Андреевой повторить рекорд 2019 года. Американка и россиянка стали первой парой несовершеннолетних теннисисток после Коко Гауфф (Линц-2019) и Аманды Анисимовой (Богота-2019), кому удалось выиграть титулы в одном сезоне.

Ива родилась 6 декабря 2007 года в Лос-Анджелесе. Родители – сербские иммигранты Боян и Елена. Кумир – Новак Джокович. В активе по юниорам – полуфинал Уимблдона и US Open в одиночке и титулы на Australian Open и Уимблдоне в паре.

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана – вторая звезда минувшей недели. 19-летняя француженка в Сан-Паулу добралась до дебютного титула в карьере, одолев на пути Ану-Софию Санчес (№179), Викторию Родригес (№411), Панну Удварди (№118), Ренату Сарасуа (№84) и Джаниче Чен (№130) в решающей битве.

Начинала турнир Тьянцоа в качестве 214-й ракетки мира, а после – заняла 131-ю строчку.

Родилась Ракотоманга-Ражана 15 декабря 2005 года на Мадагаскаре. Левша, тренируется и представляет Францию. Чемпионка четырёх турниров ITF. Её кумиры – Рафаэль Надаль и Серена Уильямс.

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана

Фото: WTA

Из любопытной статистики молодых теннисисток в этом году. Семь раз спортсменки моложе 20 лет сыграли в финалах – и во всех матчах одержали победу!

Вот как выглядит эта статистика:

ТеннисисткаВозраст (на момент победы)Турнир
Мирра Андреева17 летДубай, WTA-1000
Мирра Андреева17 летИндиан-Уэллс, WTA-1000
Майя Джойнт19 летРабат, WTA-250
Майя Джойнт19 летИстбурн, WTA-250
Виктория Мбоко18 летМонреаль, WTA-1000
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана19 летСан-Паулу, WTA-250
Ива Йович17 летГвадалахара, WTA-500

Теперь в топ-100 рейтинга WTA находятся семь теннисисток возрастом 20 лет и младше: Мирра Андреева (18 лет), Виктория Мбоко (19), Линда Носкова (20), Ива Йович (17), Майя Джойнт (19), Александра Эала (20), Тереза Валентова (18).

И, как показывает тур, молодёжи в числе лучших и заметных спортсменок будет становиться всё больше.

