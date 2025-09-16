Цепкий и подвижный как ртуть. Сможет ли Томас Юханссон передать Медведеву свои козыри?

Швед Томас Юханссон недавно стал тренером Даниила Медведева. Россиянин решился на радикальные изменения в своей команде почти сразу же после поражения в первом круге US Open, расставшись в том числе и с Жилем Сервара, который работал с Медведевым много лет (с 2017-го), приведя его ко всем 20 титулам и к первой строчке рейтинга ATP.

Семья Юханссона отнюдь не была спортивной. Более того, его отец болел астмой и сахарным диабетом и был вынужден досрочно уйти на пенсию во второй половине 1970-х, вскоре после рождения сына. Мама работала телефонным оператором, так что больших денег в семье тоже не водилось. Однако с помощью социальных выплат им удавалось жить на уровне, достаточном для того, чтобы Томас мог заниматься теннисом с пяти лет. А вот расходы на его поездки на зарубежные турниры семья уже не тянула, и в 1990-м, когда Юханссону было 15 лет, встал вопрос, может ли он продолжать выступать. К счастью для будущего игрока топ-10, тогда удалось найти несколько небольших спонсоров, которые вложили деньги в выступления Томаса за границей.

За свою карьеру Юханссон выиграл не так уж много турниров. В одиночном разряде у него всего девять титулов – в два с лишним раза меньше, чем на данный момент у того же Медведева. При этом свои самые крупные победы Томас одержал над россиянами. Летом 1999-го, будучи 22-й ракеткой мира, шведский теннисист выиграл «Мастерс» в Монреале. В финале он одержал волевую победу над Евгением Кафельниковым – 1:6, 6:3, 6:3. Кафельникову, кстати, так и не удалось взять ни одного «Мастерса» в одиночном разряде, несмотря на наличие двух титулов на «Шлемах».

«[Доминик] Хрбаты переигрывал меня силой ударов. Я бил сильно, а мяч возвращался ещё сильнее. Они примерно по стилю одинаковые — что Юханссон, что Хрбаты. И поэтому мне казалось, что у них нет слабых сторон. Удар справа хороший, удар слева хороший. Ну, я пытался подачу с выходом к сетке играть, они обводили. Поэтому тяжело было найти ключ к игре каждого», – вспоминал Кафельников в прошлом году в «Лучшем теннисном подкасте».

А через два с половиной года Юханссон сотворил главную сенсацию в своей жизни. Не входя в топ-10 и получив лишь 16-й номер посева, Томас продвигался всё дальше и дальше по сетке Australian Open. Мэйджор в Мельбурне в те годы вообще был полон сюрпризов, и тот чемпионат не стал исключением. Лидеры посева, Ллейтон Хьюитт и Густаво Куэртен, проиграли в первом же круге, Евгений Кафельников и Себастьян Грожан – во втором, Андре Агасси, который должен был защищать там титул, снялся из-за травмы. В итоге по пути к финалу Юханссон из сеяных встретился лишь с Юнесом Эль-Айнауи (21-й номер посева) и Иржи Новаком (26). Новак в полуфинале вёл у него 2:1 по сетам, взяв вторую партию под ноль, но Томасу удалось одержать победу. В финале шведу противостоял Марат Сафин, обыгравший на том турнире Пита Сампраса и Томми Хааса. Россиянин был явным фаворитом, выиграл первый сет – однако три следующие партии остались за Юханссоном. Так Томас, ранее никогда не проходивший на АО дальше третьего круга (а на всех «Шлемах» – дальше четвертьфинала), внезапно оказался в статусе чемпиона мэйджора. Сафин тогда выделил в качестве главной причины неудачи удар Юханссона слева, сказав: «Он превосходил меня в мощи на задней линии, переигрывал в перестрелках с бэкхенда на бэкхенд».

Томас Юханссон Фото: Nick Laham/Getty Images

Кстати, Марату то поражение, пожалуй, придало дополнительной мотивации. Он говорил, что не хотел остаться в истории тенниса чемпионом лишь одного «Шлема» (US Open – 2000), и через пару лет, преодолев последствия травмы, сначала ещё раз добрался до финала Australian Open, проиграв там Роджеру Федереру, а на следующий год, в 2005-м, взял у швейцарца реванш в великом полуфинальном матче, после чего победил в финале Ллейтона Хьюитта. Интересно, что сейчас Сафин является тренером-консультантом Андрея Рублёва – одного из лучших друзей Медведева и к тому же крёстного отца его старшей дочери. Так что если Даниил и Андрей сыграют друг с другом, это получится ещё и заочным противостоянием старых соперников, Юханссона и Сафина.

Марат Сафин Фото: Jon Buckle/Getty Images

Возвращаясь к карьере Томаса, отметим, что больше значимых достижений у него практически не было. В сезоне-2002 он попал на Итоговый турнир, тогда называвшийся Tennis Masters Cup, как чемпион «Шлема», но смог сыграть лишь один матч, в котором уступил Федереру. Весь следующий год Юханссон полностью пропустил из-за серьёзной травмы колена. Учитывая, что Томас, цепкий, быстрый и подвижный как ртуть, всегда любил затяжные розыгрыши на задней линии, неудивительно, что после возвращения ему приходилось тяжело. Швед смог завоевать ещё два титула – на домашнем турнире в Стокгольме в 2004-м и в Санкт-Петербурге в 2005-м (причём в Северной столице он победил во второй раз в карьере). Однако главным результатом для Юханссона стал выход в полуфинал Уимблдона-2005, который даже помог ему на несколько недель вернуться в топ-10.

Кстати, скорость Томаса отмечал и капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев. «Швед очень быстр. За счёт скорости передвижения по корту он успевает отразить любой мощный удар, имея при этом два-три варианта ответа. Чтобы обыграть Томаса, надо обладать колоссальным терпением и хорошими физическими кондициями. Нельзя форсировать атаку», – приводил в те годы слова Тарпищева «Спорт-экспресс». А соперники Юханссона, включая знаменитого Джима Курье, выделяли и отличную для его роста (180 см) подачу.

Ещё одной сильной стороной шведа была его работоспособность. Тренироваться Томас мог часами напролёт, причём не только на теннисном корте – ещё в конце 1990-х он отрабатывал удары в сквоше, чтобы улучшить свою реакцию. Сквош – это игра в замкнутом помещении, мяч там летает быстро, так что реагировать действительно нужно практически моментально. Кстати, в 2028 году сквош должен дебютировать на Олимпиаде.

Томас никогда не был топовым парным игроком, уделяя этому разряду не так много времени и завоевав там всего один титул – в Бостаде-2006 вместе с Йонасом Бьоркманом, который, напротив, был классным парным специалистом (хотя и в одиночном разряде добился многого). Однако именно выступление с другим шведом, специализирующимся на парном теннисе, принесло Юханссону последнюю минуту славы в качестве действующего теннисиста. Вместе с Симоном Аспелином он выиграл в Пекине-2008 серебряные медали Олимпиады, уступив в финале Роджеру Федереру и Стэну Вавринке в четырёх партиях. Перед этим Юханссон и Аспелин одолели в полуфинале Арно Клемана и Микаэля Льодра со счётом 19:17 в третьем сете! Уже в следующем году Томас завершил карьеру, проведя последний матч в марте в квалификации «Мастерса» в Майами.

В качестве тренера Юханссон недолго работал с Каролиной Возняцки. Также он сотрудничал с Давидом Гоффеном, Сораной Кырстей и Кеем Нисикори. Тренером японца Томас перестал быть совсем недавно, в августе. Причины не уточнялись, но, возможно, дело отчасти в регулярных травмах Кея – призовых почти нет, а значит, либо Нисикори оплачивал тренерскую работу себе в минус, либо, если договорённость была в основном о проценте с призовых, Юханссон в последнее время почти ничего не зарабатывал.

Сильные стороны Томаса Юханссона Слабые стороны Томаса Юханссона Высокая скорость передвижения по корту Игра с лёта Выносливость Кручёные удары Работоспособность Слабо выступал на грунтовых кортах Отличная подача Сильный и стабильный бэкхенд

Посмотрим, как пойдёт сотрудничество Томаса (а также австралийца Рохана Гётцке) с Даниилом Медведевым и насколько россиянин прибавит с новой командой. Пока что договорённость у них на пробный период – на ближайшие турниры в Азии. Соревнования там продлятся несколько недель и завершатся финалом «Мастерса» в Шанхае 12 октября.