Волевая победа Шнайдер на старте Сеула! Она выиграла двухдневное сражение у американки

В Сеуле началась азиатская серия турниров – с женского «пятисотника». Соревнования в столице Южной Кореи впервые были проведены в 2004 году, и первой чемпионкой стала 17-летняя Мария Шарапова, уже действующая победительница Уимблдона на тот момент. После этого россиянки ещё трижды добирались до титула в Сеуле. В 2008 году победила Мария Кириленко, в 2010-м — Алиса Клейбанова, а совсем недавно, в 2022-м, успех праздновала Екатерина Александрова. Тогда турнир был категории WTA-250. В 2024 году его повысили до WTA-500. И лучшей стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале обыграла Дарью Касаткину, ныне выступающую под флагом Австралии, — 1:6, 6:4, 6:1.

В этом году на турнир заявились четыре чемпионки турниров «Большого шлема»: Ига Швёнтек, Софья Кенин, Эмма Радукану и Барбора Крейчикова. Из россиянок по рейтингу прошли в основу и попали в посев Екатерина Александрова (11-я ракетка мира) и Диана Шнайдер. Ещё одной представительнице России Татьяне Прозоровой удалось дойти до основной сетки через квалификацию, которая состояла из двух кругов. В первом Татьяна обыграла француженку Варвару Грачёву, а во втором – Кэти Волынец из США. В квалификации также играли Анна Блинкова и Анастасия Захарова. Блинкова вылетела после первого же матча, а Захарова уступила во втором круге японке Маи Хонтаме. Однако в последний момент Анастасия зашла в сетку как лаки-лузер вместо китаянки Чжу Линь. Таким образом, в турнире оказались четыре российские теннисистки.

Во вторник, 16 сентября, свой путь в Сеуле начинали Диана Шнайдер (19) и Татьяна Прозорова (194). Матч Анастасии Захаровой (79) также был запланирован на эту дату, однако из-за погодных условий был перенесён на среду.

Диана выступала в Корее уже во второй раз. В прошлом году она дошла до полуфинала, где проиграла Дарье Касаткиной в двух сетах — 3:6, 4:6.

В этом сезоне в стартовом матче Шнайдер встречалась с американкой Кэти Макнелли, которая пробилась в основу через квалификацию. В прошлом Макнелли победительница восьми турниров уровня WTA и финалистка двух ТБШ (US Open в 2021 и 2022 годах) в парном разряде. Сейчас она располагается на 93-й строчке в рейтинге. За карьеру у Кэти пока не было ни одного титула в одиночном разряде на турнирах категории WTA-250 и выше.

В 2025 году американка на «Шлемах» и «тысячниках» добиралась максимум до второго круга. Исключение — турнир WTA-1000 в Монреале, где Макнелли играла в третьем круге. До этого Кэти выиграла турнир WTA-125 в Ньюпорте и ITF-100 в Эвансвилле. С Дианой Шнайдер американка не пересекалась ни разу.

Кэти Макнелли Фото: Elsa/Getty Images

Плохие погодные условия не позволили вовремя начать игровой день — дождь вынудил отложить старт. Спустя три часа теннисистки всё же появились на корте. Диана тяжело вошла в матч, однако свою первую подачу ей всё же удалось забрать. То же самое сделала и Макнелли. Затем девушки обменялись брейками — 2:2. Но потом Кэти всё же смогла выиграть гейм на подаче россиянки, а затем и на своей – 4:2. Шнайдер подарила американке ещё один брейк — 2:5, и та с помощью весьма сильной подачи и грамотной атаки забрала сет — 6:2 с 50-процентной реализацией брейк-поинтов (3/6).

Второй сет спортсменки начали так же активно, каждая выиграла гейм на своей подаче — 1:1. Диана в нужное время смогла поднажать и забрать три гейма подряд – 4:1. Макнелли пыталась подобраться ближе, но Шнайдер держалась очень уверенно и закончила сет с зеркальным счётом 6:2, к тому же с 74% выигранных очков на первой подаче.

Третью партию теннисистки доигрывали уже в сегодня, 17 сентября, так как непогода взяла своё. Россиянка на старте упустила свою подачу, а вот гейм соперницы взяла без труда — 1:1. Следом девушки снова обменялись геймами — 2:2. Наконец, Диана смогла собраться и переломить ход игры, однако при счёте 3:2 в её пользу матч опять пришлось остановить из-за непогоды. На Шнайдер это никак не сказалось — после многочасовой паузы она уверенно забрала два следующих гейма и дошла до скрытого матчбола — 5:2. Макнелли совсем не хотела сдаваться — забрала свою подачу и даже не позволила Диане подать на сет — 5:4. Но россиянка сделала это в следующем гейме и с брейком завершила сет и встречу — 2:6, 6:2, 6:4.

Вот так Диана Шнайдер вышла во второй круг. Дальше она сыграет с победительницей матча Сюзан Ламенс — Татьяна Мария.

А Татьяне Прозоровой в первом матче в Сеуле по результатам жребия сразу выпала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова (39). Из-за травмы спины чешка пропустила первую половину текущего года, однако во второй части сезона показывает хорошие результаты. На «тысячнике» в Цинциннати она добралась до четвёртого круга, но проиграла итальянке Жасмин Паолини — 1:6, 2:6. Затем на US Open Крейчикова вышла в четвертьфинал, где сильнее оказалась американка Джессика Пегула — 6:3, 6:3. Удивительно, что за много лет карьеры Барбора ни разу не принимала участия в корейском турнире.

Прозорова также играла в Сеуле впервые. Она только начинает свою карьеру во взрослом туре, однако на юниорском уровне Татьяна завоевала семь титулов ITF в одиночном разряде и один — в парном.

Татьяна начала матч неуверенно и сразу отдала стартовый гейм сопернице. Затем Крейчикова под ноль забрала и свою подачу. Прозорова много ошибалась — мячи попадали то в аут, то в сетку, поэтому к середине сета она уступала уже 0:4. Россиянка ничего не могла противопоставить опытной двукратной чемпионке ТБШ. Но один гейм на своей подаче россиянке удалось отыграть, сократив отставание до 1:4. Барбора всё же довела дело до конца и со счётом 6:1 забрала первый сет за 26 минут. У Татьяны не получалось ничего — она выиграла всего 20% розыгрышей на приёме и в отчаянии едва ли не бросала ракетку.

Мало что изменилось во втором сете, Крейчикова забирала гейм за геймом — 3:0. Прозоровой удалось один раз взять свою подачу, однако на ней всё так же не было лица. При переходе при счёте 1:4 она чуть не расплакалась. Тем не менее россиянка собралась и смогла подобраться ближе — 2:4. Но Барбора атаковала всё агрессивнее, стремясь закончить встречу как можно быстрее. Чешка оказалась сильнее в двух следующих геймах и победила – 6:1, 6:2 за 76 минут со 100% выигранных геймов на своей подаче.

В следующем матче Барбору Крейчикову будет ждать победительница пары Жаклин Кристиан — Эмма Радукану.

Анастасии Захаровой, заменившей в сетке представительницу Китая Чжу Линь, предстояло встретиться с опытной 35-летней теннисисткой из Румынии. Сорана Кырстя совсем недавно выиграла турнир WTA-250 в Кливленде. Там же Захарова и Кырстя провели в полуфинале первый очный матч. Сорана победила со счётом 6:1, 7:5.

Однако Анастасия в текущем сезоне может похвастаться победами над Викторией Азаренко и Донной Векич, которые позволили ей подняться на рекордное для себя 79-е место в рейтинге. В Сеул россиянка, как и многие участницы, приехала в первый раз. А вот Кырстя играла здесь однажды — в 2017 году, однако добралась только до четвертьфинала.

Матч спортсменок на «пятисотнике» в Корее был отложен практически на сутки. Румынская теннисистка без проблем взяла стартовый гейм на своей подаче. Анастасия не отставала, но заставила понервничать при счёте 40:40, подарив брейк-пойнт сопернице, который впоследствии отыграла — 1:1. Россиянка уверенно атаковала и смогла повести 2:1, однако Кырстя сделала обратный брейк и сравняла счёт — 2:2. Здесь в игру снова вмешался дождь, поэтому матч отложили. Возобновился поединок спустя 3,5 часа. Девушки вышли на корт новыми силами — атаковали активнее и грамотно оборонялись. Только Захарова стала совершать больше невынужденных ошибок, в результате чего позволила Соране добраться до скрытого сетбола. Румынка повела 5:3, а затем закрыла сет – 6:3.

Во второй партии у россиянки совсем перестала лететь первая подача. Кырстя умело этим воспользовалась и на старте вышла вперёд — 2:0. Анастасия мало что могла противопоставить высокому уровню игры чемпионки Кливленда, поэтому из четырёх следующих геймов смогла взять только один — 1:5. Россиянка выглядела очень разочарованной. Сорана уверенно победила — 6:3, 6:1 за 1 час 13 минут.

Во втором круге Кырстю уже ожидает вторая ракетка мира и шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Ну а россиянок на этой стадии соревнований осталось две — Диана Шнайдер и Екатерина Александрова,

Турнир в Сеуле завершится в воскресенье, 21 сентября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате»