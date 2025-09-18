Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025

Набирает обороты «пятисотник» в Сеуле. Матчи первого круга уже завершились. Из россиянок в 1/8 финала прошли Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Шнайдер в упорной двухдневной борьбе победила американку Кэти Макнелли — 2:6, 6:2, 6:4, а вот Александрова благодаря высокому рейтингу (сейчас она 11-я ракетка мира) была посеяна под вторым номером и стартовала только со второго круга. В основную сетку из квалификации попали также Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова, однако в своих первых матчах они уступили. Прозорова не смогла справиться с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой — 1:6, 2:6. Захарова же во второй раз подряд проиграла румынке Соране Кырсте, с которой недавно пересекалась на турнире в Кливленде, — 3:6, 1:6.

Сегодня, 18 сентября, во втором круге Сеула проходили встречи Екатерины Александровой и Дианы Шнайдер. Александрова играла с француженкой Лоис Буассон. 22-летняя теннисистка в этом году совершила настоящий прорыв. Сезон-2024 она заканчивала на 188-й строчке рейтинга, в мае 2025 года упала до 358-й, а сейчас находится на 49-й.

У Буассон не так много достижений на взрослом уровне — она успела выиграть шесть турниров ITF в одиночном разряде. На уровне WTA стартовой точкой для неё стал «Ролан Гаррос» — 2025. И она сразу же умудрилась добраться до полуфинала. На пути к нему Лоис сенсационно обыграла на тот момент третью ракетку мира Джессику Пегулу в четвёртом круге, а затем в четвертьфинале — Мирру Андрееву, которая тогда была шестой. Позднее француженка забрала титул на турнире категории WTA-250 в Гамбурге.

После Гамбурга Лоис выступала неудачно — дважды покидала соревнования после первого же круга – в Кливленде и на US Open. В «пятисотнике» в Сеуле спортсменка участвовала впервые и начала его с уверенной победы над представительницей Южной Кореи Ён Ву Ку — 6:2, 6:1.

Екатерина Александрова тоже проводит неплохой сезон. Она успела завоевать титул на турнире WTA-500 в Линце, где в трёх сетах обыграла в решающем матче украинку Даяну Ястремскую — 6:2, 3:6, 7:5. Если говорить о выступлениях в столице Южной Кореи, то Александрова уже становилась здесь чемпионкой. Это случилось в 2022 году. Тогда в финале она одолела латвийку Елену Остапенко.

С тремя двойными ошибками на старте вошла в этот матч россиянка, в результате чего Буассон повела с брейком. У Екатерины были большие проблемы с первой подачей. Француженка уверенно забрала и следующий гейм — 2:0. Александрова пыталась вернуться в игру, но для этого на своих подачах приходилось потрудиться, а Лоис действовала весьма агрессивно. В четвёртом гейме россиянка не смогла реализовать брейк-пойнт — 1:3, а следом сама спаслась от двух брейк-пойнтов соперницы — 2:3. Всё дошло до счёта 4:5. Екатерина допустила 17 невынужденных ошибок против семи у Буассон. Француженка без проблем подала на сет и забрала стартовую партию со счётом 6:4 и с довольно приличным процентом первой подачи — 70, в то время как у Александровой с 44% всё ещё были проблемы.

Второй сет Екатерина начала гораздо увереннее, поведя со счётом 3:0. Она уверенно разводила соперницу по линиям, напор Буассон ослабевал. Лоис высказывала недовольство своему боксу. Француженке удалось подобраться ближе к Александровой, однако разрыв в два гейма сохранялся. Не оставалось сомнений, что вторая партия, скорее всего, останется за ней. Россиянка победила со счётом 6:2 за 35 минут.

На старте решающего сета Екатерина буквально расстреливала соперницу, а Лоис не переставала допускать невынужденные ошибки. Александрова снова повела 3:0. Однако Буассон сдаваться не собиралась — она взяла как свою подачу, так и подачу россиянки, причём под ноль, но ещё один брейк всё же подарила — 2:4. У француженки были большие проблемы на приёме, поэтому Екатерина добралась до скрытого матчбола. С брейком она завершила сет и встречу. Волевая победа — 4:6, 6:2, 6:2.

Вот так Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле. Дальше она сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя — Элла Зайдель.

Диана Шнайдер выступала в Корее уже во второй раз. В прошлом году она дошла до полуфинала, где проиграла Дарье Касаткиной в двух сетах — 3:6, 4:6.

В этом сезоне путь в Сеуле она начала с матча с американкой Кэти Макнелли. Поединок переносили несколько раз, однако на Диане это никак не сказалось. Нынешняя соперница Шнайдер — представительница Нидерландов Сюзан Ламенс (64-я ракетка мира) — провела не так много турниров во взрослом туре, однако смогла выиграть соревнования уровня WTA-250 в Осаке в прошлом сезоне. Она с «баранкой» победила австралийку Кимберли Биррелл в финале — 6:0, 6:4. В этом году на всех крупных турнирах спортсменка не проходила дальше второго круга. Исключение — «тысячник» в Монреале, где она вылетела в третьем.

Диана и Сюзан уже однажды встречались. Это было в 2024-м на турнире WTA-250 в Гонконге. Та игра осталась за россиянкой – 6:0, 6:7, 6:2.

Теннисистки забрали по гейму на своей подаче — 1:1. Диана решила активно атаковать с первых минут и спустя 15 минут после начала встречи повела с брейком — 3:1. Россиянка действовала практически безошибочно, сохраняя преимущество — 4:2. Однако в середине партии Шнайдер неожиданно отдала свою подачу сопернице, а затем и Ламенс поднажала и сравняла счёт — 4:4. Тут же пропала прежняя уверенность россиянки, в результате чего она упустила сет — 4:6.

Во второй партии у Дианы совсем ничего не получалось, в её начале она проигрывала 0:2, а затем и 0:4. Невынужденных ошибок было много. Взяв три следующих гейма, Шнайдер смогла сократить отставание – 3:4. Нидерландка показывала хороший уровень игры — выходила к сетке и бежала за каждым мячом. Диана пыталась что-то ей противопоставить и свою подачу забирала. Так девушки добрались до 5:4 в пользу Сюзан, которая успешно подала на матч — 6:4, 6:4 с 71% реализации брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах у теннисисток — 1-1.

Вот так Сюзан Ламенс впервые оказалась в четвертьфинале Сеула. Там её ожидает встреча с победительницей в паре Катержина Синякова — Дарья Касаткина.

Турнир в Сеуле завершится в воскресенье, 21 сентября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».