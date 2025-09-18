Шарапова за $ 25 млн продала дом звезде баскетбола. Дончич теперь живёт в безумной роскоши

Лука вряд ли пожалеет о том, что отдал российской теннисистке круглую сумму за элитный объект недвижимости.

Защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выкупил дом легендарной российской теннисистки Марии Шараповой в Манхэттен-Бич за $ 25 млн. Сделка была заключена ещё в конце августа представителем Дончича, но новость только недавно стала достоянием общественности. В каких роскошных условиях теперь живёт один из лучших баскетболистов мира?

Дом в престижном районе Манхэттен-Бич недалеко от Лос-Анджелеса занимал важное место в жизни Шараповой. В 2012 году Мария приобрела здесь участок земли с видом на Тихий океан за $ 4,1 млн. Она проектировала поместье с нуля в сотрудничестве с архитектурной фирмой KAA Design, а после завершения всех работ даже провела рум-тур специально для программы «По домам» калифорнийского журнала Architectural Digest.

«После турниров я садилась в самолет и летела прямиком в особняк, в офис архитектора или к производителю кухонь. Это был мой проект, и я не собиралась никому его делегировать», – говорила Мария.

Привязанность к определённому месту жительства не длится вечно, особенно у знаменитостей. В июле 2025 года Шарапова выставила на продажу элитный дом в Манхэттен-Бич, чтобы проводить больше времени в Европе с женихом Александром Гилксом и их трёхлетним сыном Теодором. В США Мария решила сохранить более скромный объект недвижимости во Флориде стоимостью $ 3,5 млн на берегу Лонгбот-Ки – острова неподалёку от курортного города Сарасота.

Шарапова запрашивала довольно высокую цену за дом в Манхэттен-Бич, но в Калифорнии хватает обеспеченных людей. Словенский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оказался готов отдать $ 25 млн за элитное поместье Марии.

Лука Дончич купил дом Марии Шараповой за $ 25 млн Фото: Кадр из видео

В августе 26-летний Дончич подписал новый трёхлетний контракт с «Лейкерс» на $ 165 млн. Это не заоблачная по меркам НБА сумма. Лука ещё год назад выступал за «Даллас Маверикс» и имел право на пятилетнее супермаксимальное соглашение на сумму $ 346 млн в межсезонье-2025.

Перед дедлайном словенца неожиданно обменяли в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса. По правилам лиги Дончичу пришлось взять меньшие деньги по краткосрочному контракту, а рекордную зарплату придётся подождать несколько лет, но она точно никуда не убежит от баскетболиста.

Лука Дончич – один из лучших баскетболистов современности Фото: Harry How/Getty Images

Лука станет лицом и главной суперзвездой франшизы «Лейкерс» на годы вперёд, после того как завершит карьеру Леброн Джеймс. Никуда из Лос-Анджелеса он уезжать не собирается, у клуба тоже вряд ли возникнет мысль обменивать игрока такого уровня. Желание словенца обзавестись крутой недвижимостью в Калифорнии более чем логично. Выбор Дончича пал на дом Шараповой, что вряд ли его разочарует.

Трёхэтажный объект в Манхэттен-Бич площадью 800 м² выполнен в японским стиле. Голые бетонные стены, панорамные окна, ландшафтный сад и прекрасный вид на Тихий океан создают особую атмосферу внутри. При входе в дом расположен дворик с японской сосной и фонтаном, созданный специально для этого пространства.

Галерею с потолком высотой в два этажа и стены из цельного бетона Шарапова называла произведением искусства. Возможно, у Дончича иное мнение на этот счёт, и он решит их просто убрать в процессе ремонта, хотя вариант с тем, чтобы оставить недвижимость без радикальных изменений тоже нельзя исключать.

В доме пять спален, просторная гостиная с выходом на веранду с кухней и бассейном, который находится очень близко к дому. На цокольном этаже находится боулинг с двумя дорожками. Вряд ли Дончичу будет чего-то не хватать в этом роскошном поместье. Разве что он решит построить здесь баскетбольный зал, место для которого на такой приличной площади точно найдётся.