У ATP новый гендиректор. Чем кениец с итальянскими корнями должен помочь мужскому туру?

Эно Поло работал в «Ювентусе» и Nike. Теперь он будет развивать теннис.

Важные перестановки случились в руководстве ATP: стал известен новый генеральный директор. До этого на протяжении пяти лет (с 2020-го по июнь 2025-го) должность CEO занимал Массимо Кальвелли. Итальянец помог ассоциации пройти через трудности пандемии, продвигал идею слияния мужской организации с WTA и боролся за рост призовых, но этим летом покинул свой пост и присоединился в роли советника к американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

Функции CEO временно перешли к Андреа Гауденци, председателю ATP. Но пришло время назначить нового человека на должность гендиректора – и им стал Эно Поло.

Поло – 58 лет. Он родился в Кении, там же окончил школу, а высшее образование получил уже в США, где параллельно играл в теннис. На про-уровне Эно входил в топ-600 рейтинга и представлял сборную своей страны на Кубке Дэвиса.

Эно Поло Фото: padelfip.com

После тенниса Поло стал строить карьеру в международном спортивном бизнесе, и получилось довольно успешно. Даже несмотря на то что до назначения на должность CEO ATP он не был известен широкой публике.

Эно был генеральным менеджером в Nike, с тем же функционалом помогал футбольному клубу «Ювентус», занимался развитием бразильской компании по производству шлёпанцев Havaianas на территории США, входил в руководство Global Brands Group, сотрудничал с ФИФА и занимал должность CEO в Premier Padel. Достойное резюме. Параллельно с этим с 2021 года Поло входил в совет директоров ATP, где был представителем игроков.

Отметим, что для руководства ассоциации в последнее время характерен один нюанс: у лиц, принимающих важные решения, либо итальянское гражданство, либо корни. Поло, невзирая на гражданство Кении, родился в полностью европейской, французско-итальянской семье. Да ещё и в юном возрасте перебрался в Штаты, где стал строить карьеру. Так что «чуждым» нынешним лидерам ATP Эно точно назвать нельзя.

Первым назначение Поло прокомментировал глава ATP.

«Эно – динамичный и опытный лидер, который понимает как коммерческую сторону, так и все нюансы профессионального тенниса. Его работа в совете директоров дала ему понимание проблем и возможностей спорта. Сейчас для тенниса наступает увлекательный период с большими перспективами на фоне меняющихся условий. Мы рады приветствовать Эно в роли гендиректора и продолжать развивать спорт», — приводит слова Андреа Гауденци пресс-служба ассоциации.

Сам Эно тоже оставил комментарий.

«Теннис проходит через трансформацию в формате глобального спорта и бизнеса. Возможности, которые открываются перед нами, огромны. Работая в тесном контакте с игроками и турнирами, я убедился в силе сотрудничества. Для меня большая честь возглавить ATP и помочь организации на следующем этапе роста».

Поло должен помочь ассоциации и будет курировать глобальную деятельность ATP, продолжая продвигать OneVision – план преобразований, направленный на развитие спорта, повышение вовлечённости болельщиков и обеспечение долгосрочной ценности для игроков, турниров и партнёров по всему туру.

Конкретные задачи новоиспечённого гендиректора:

повышать уровень вовлечённости болельщиков с учётом развития digital-сферы;

бороться за повышение доходов как для игроков, так и для турниров ATP;

интегрировать бизнес, моду и культуру с целью развития тенниса;

сохранять сбалансированную позицию в условиях растущего влияния со стороны Саудовской Аравии.

Справляться со всем Поло будет из офиса ATP в Лондоне. Понаблюдаем.