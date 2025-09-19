Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Знаменитый теннисист Бьорн Борг: когда выйдут мемуары, проблемы со здоровьем, излечился ли от рака

«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
Александр Насонов
Бьорн Борг
Аудио-версия:
Комментарии
Знаменитый Бьорн Борг не стесняется признавать ошибки молодости в интервью и мемуарах.

В мужском теннисе лишь пять человек сумели выиграть в Открытую эру (то есть с 1968 года) более 10 турниров «Большого шлема». «Большую тройку» — Федерера, Надаля и Джоковича — знают даже те, кто не особо интересуется этим видом спорта, четвёртым в списке идёт Пит Сампрас, 14-кратный победитель ТБШ, а пятым — Бьорн Борг, 11 раз становившийся сильнейшим на мэйджорах.

Материалы по теме
Бьорн Борг. Первопроходец для Надаля
Бьорн Борг. Первопроходец для Надаля

Первым победным ТБШ для Борга стал «Ролан Гаррос» 1974 года — по ходу турнира Бьорну исполнилось 18 лет. А его большая карьера фактически закончилась в 1981 году — нетрудно подсчитать, что Боргу было тогда всего 25. На следующей неделе в США выйдут мемуары прославленного теннисиста под названием Heartbeats («Сердцебиение»), где он приоткроет дверь в личную жизнь, расскажет, что с ним происходило на корте и за его пределами, и признается в ошибках, допущенных по молодости.

В том самом 1981-м Борг дважды подряд проиграл в финале ТБШ (на Уимблдоне и US Open) Джону Макинрою, чего с ним до этого не случалось. По словам шведа, катализатором его решения уйти стал не сам факт неудачи, а как раз наоборот – осознание того, что поражение, в общем-то, не так и беспокоит его. «Всё, о чём я мог думать — это о том, какой ужасной стала моя жизнь. Я не был ни расстроен, ни огорчён, когда проиграл в финале. А ведь это не в моём характере. Я ненавижу проигрывать. У меня кружилась голова. И я понял, что уйду из тенниса», — приводит его слова Associated Press.

Бьорн Борг на Уимблдоне-1981

Бьорн Борг на Уимблдоне-1981

Фото: Allsport/Getty Images

После 1981-го Борг больше не сыграл ни на одном ТБШ. В следующих трёх сезонах он провёл по одному турниру, не добившись успехов. В первой половине 1990-х, уже в возрасте за 35, Бьорн предпринимал попытки вернуться, однако итогом стали 12 поражений в 12 встречах. Последний официальный матч шведский чемпион провёл на Кубке Кремля – 1993, проиграв Александру Волкову.

Материалы по теме
Великий Борг возобновил карьеру в 1991 году в Монте-Карло. Чемпиона ждал жуткий провал
Великий Борг возобновил карьеру в 1991 году в Монте-Карло. Чемпиона ждал жуткий провал

В мемуарах Борг вспоминает и своё детство. За спокойствие на корте Бьорн получил прозвище Ice-Borg (Ледяной Борг; игра слов — отсылка к айсбергу), особенно на контрасте со скандалистом Макинроем. Но таким он был не всегда. В детстве Борг и близко не являлся столь сдержанным. «Я просто ужасно вёл себя на корте. Ругался, обманывал, вёл себя так плохо, как только можно себе представить», — говорил теннисист.

Теннисный клуб, в котором занимался Бьорн, отстранил его на полгода. И полученный урок пошёл на пользу будущему чемпиону. «Я не открывал рта на корте — боялся, что меня снова дисквалифицируют. Внутри всё кипело? Да. Я обязан был контролировать эмоции. Однако этому невозможно научиться за одну неделю. Мне понадобились годы и годы, чтобы понять, как следует вести себя на корте», — вспоминает он.

Шведский спортсмен не вынес испытания ранней славой. В 1982 году, то есть в первый год без полноценного тенниса, Борг попробовал наркотики, употребление которых негативно сказалось на его здоровье. В мемуарах он пишет, что самый большой стыд испытал тогда, когда очнулся на больничной койке в Нидерландах и увидел перед собой отца. «Заниматься такими вещами было глупым решением. Это действительно разрушает тебя. Я был рад уйти из тенниса, уйти из той жизни. Но у меня не было плана, что делать дальше… Рядом со мной не было людей, которые бы поддержали меня и направили в нужное русло».

Материалы по теме
«Абсолютный цирк». Суперзвезда тенниса объявил вечный бойкот Australian Open в 1974-м
«Абсолютный цирк». Суперзвезда тенниса объявил вечный бойкот Australian Open в 1974-м

В книге Борг рассказывает о разных моментах, в том числе и о неприятных. Как получил травму плеча перед US Open — 1977, катаясь на водных лыжах. Как ему угрожали смертью во время US Open — 1981. Как он забрал призовые наличными — и был ограблен. Как одна женщина утверждала, что Бьорн является отцом её сына. Как в него бросали монеты в Риме, из-за чего он не вернулся туда. Как у него диагностировали крайне агрессивный рак предстательной железы. Борг говорит, что на протяжении многих лет проходил соответствующую проверку. «Дело в том, что ты ничего не чувствуешь, всё в порядке. А потом это просто появилось», — говорит он.

В сентябре 2023 года анализы дали тревожный результат, и медики порекомендовали провести повторное обследование. Но произошло это как раз перед тем, как Борг должен был лететь в Ванкувер на Кубок Лэйвера, чтобы, как обычно, возглавить сборную Европы. «Конечно, я улетел в Ванкувер. Я не послушался», — признался прославленный теннисист.

Сразу после турнира Борг вернулся в Швецию, и опасения медиков подтвердились. Его тревожила неизвестность в ожидании перед операцией, назначенной на февраль 2024 года. «Психологически было очень сложно. Потому что кто знает, что будет дальше?» — объяснял он. «Теперь у меня появился новый противник — рак, который я не могу контролировать. Но я собираюсь победить его. Я не сдамся. Я борюсь, словно каждый день — это финал Уимблдона. А они обычно проходили для меня довольно хорошо, не так ли?» — пишет Борг в мемуарах.

Бьорн Борг в 2022 году

Бьорн Борг в 2022 году

Фото: Lewis Storey/Getty Images

К счастью, сейчас со здоровьем у чемпиона всё в порядке — после операции наступила ремиссия. «Сейчас у меня ничего нет. Однако каждые шесть месяцев я должен проходить обследование. Весь этот процесс не доставляет удовольствия. Но я в порядке. Я в порядке. И чувствую себя очень хорошо», — говорит швед.

Эту книгу Борг написал вместе со своей третьей женой Патрисией. «Я пережил несколько трудных периодов, но работа над книгой стала облегчением для меня. Я чувствую себя намного лучше. Люди будут очень удивлены тем, что на самом деле происходило. Раскрыться после всех этих лет, всего, через что я прошёл — а я пережил некоторые трудные времена — это облегчение для меня. Я чувствую себя намного лучше… Больше никаких секретов», — заключил он.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android