«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса

В мужском теннисе лишь пять человек сумели выиграть в Открытую эру (то есть с 1968 года) более 10 турниров «Большого шлема». «Большую тройку» — Федерера, Надаля и Джоковича — знают даже те, кто не особо интересуется этим видом спорта, четвёртым в списке идёт Пит Сампрас, 14-кратный победитель ТБШ, а пятым — Бьорн Борг, 11 раз становившийся сильнейшим на мэйджорах.

Первым победным ТБШ для Борга стал «Ролан Гаррос» 1974 года — по ходу турнира Бьорну исполнилось 18 лет. А его большая карьера фактически закончилась в 1981 году — нетрудно подсчитать, что Боргу было тогда всего 25. На следующей неделе в США выйдут мемуары прославленного теннисиста под названием Heartbeats («Сердцебиение»), где он приоткроет дверь в личную жизнь, расскажет, что с ним происходило на корте и за его пределами, и признается в ошибках, допущенных по молодости.

В том самом 1981-м Борг дважды подряд проиграл в финале ТБШ (на Уимблдоне и US Open) Джону Макинрою, чего с ним до этого не случалось. По словам шведа, катализатором его решения уйти стал не сам факт неудачи, а как раз наоборот – осознание того, что поражение, в общем-то, не так и беспокоит его. «Всё, о чём я мог думать — это о том, какой ужасной стала моя жизнь. Я не был ни расстроен, ни огорчён, когда проиграл в финале. А ведь это не в моём характере. Я ненавижу проигрывать. У меня кружилась голова. И я понял, что уйду из тенниса», — приводит его слова Associated Press.

Бьорн Борг на Уимблдоне-1981 Фото: Allsport/Getty Images

После 1981-го Борг больше не сыграл ни на одном ТБШ. В следующих трёх сезонах он провёл по одному турниру, не добившись успехов. В первой половине 1990-х, уже в возрасте за 35, Бьорн предпринимал попытки вернуться, однако итогом стали 12 поражений в 12 встречах. Последний официальный матч шведский чемпион провёл на Кубке Кремля – 1993, проиграв Александру Волкову.

В мемуарах Борг вспоминает и своё детство. За спокойствие на корте Бьорн получил прозвище Ice-Borg (Ледяной Борг; игра слов — отсылка к айсбергу), особенно на контрасте со скандалистом Макинроем. Но таким он был не всегда. В детстве Борг и близко не являлся столь сдержанным. «Я просто ужасно вёл себя на корте. Ругался, обманывал, вёл себя так плохо, как только можно себе представить», — говорил теннисист.

Теннисный клуб, в котором занимался Бьорн, отстранил его на полгода. И полученный урок пошёл на пользу будущему чемпиону. «Я не открывал рта на корте — боялся, что меня снова дисквалифицируют. Внутри всё кипело? Да. Я обязан был контролировать эмоции. Однако этому невозможно научиться за одну неделю. Мне понадобились годы и годы, чтобы понять, как следует вести себя на корте», — вспоминает он.

Шведский спортсмен не вынес испытания ранней славой. В 1982 году, то есть в первый год без полноценного тенниса, Борг попробовал наркотики, употребление которых негативно сказалось на его здоровье. В мемуарах он пишет, что самый большой стыд испытал тогда, когда очнулся на больничной койке в Нидерландах и увидел перед собой отца. «Заниматься такими вещами было глупым решением. Это действительно разрушает тебя. Я был рад уйти из тенниса, уйти из той жизни. Но у меня не было плана, что делать дальше… Рядом со мной не было людей, которые бы поддержали меня и направили в нужное русло».

В книге Борг рассказывает о разных моментах, в том числе и о неприятных. Как получил травму плеча перед US Open — 1977, катаясь на водных лыжах. Как ему угрожали смертью во время US Open — 1981. Как он забрал призовые наличными — и был ограблен. Как одна женщина утверждала, что Бьорн является отцом её сына. Как в него бросали монеты в Риме, из-за чего он не вернулся туда. Как у него диагностировали крайне агрессивный рак предстательной железы. Борг говорит, что на протяжении многих лет проходил соответствующую проверку. «Дело в том, что ты ничего не чувствуешь, всё в порядке. А потом это просто появилось», — говорит он.

В сентябре 2023 года анализы дали тревожный результат, и медики порекомендовали провести повторное обследование. Но произошло это как раз перед тем, как Борг должен был лететь в Ванкувер на Кубок Лэйвера, чтобы, как обычно, возглавить сборную Европы. «Конечно, я улетел в Ванкувер. Я не послушался», — признался прославленный теннисист.

Сразу после турнира Борг вернулся в Швецию, и опасения медиков подтвердились. Его тревожила неизвестность в ожидании перед операцией, назначенной на февраль 2024 года. «Психологически было очень сложно. Потому что кто знает, что будет дальше?» — объяснял он. «Теперь у меня появился новый противник — рак, который я не могу контролировать. Но я собираюсь победить его. Я не сдамся. Я борюсь, словно каждый день — это финал Уимблдона. А они обычно проходили для меня довольно хорошо, не так ли?» — пишет Борг в мемуарах.

Бьорн Борг в 2022 году Фото: Lewis Storey/Getty Images

К счастью, сейчас со здоровьем у чемпиона всё в порядке — после операции наступила ремиссия. «Сейчас у меня ничего нет. Однако каждые шесть месяцев я должен проходить обследование. Весь этот процесс не доставляет удовольствия. Но я в порядке. Я в порядке. И чувствую себя очень хорошо», — говорит швед.

Эту книгу Борг написал вместе со своей третьей женой Патрисией. «Я пережил несколько трудных периодов, но работа над книгой стала облегчением для меня. Я чувствую себя намного лучше. Люди будут очень удивлены тем, что на самом деле происходило. Раскрыться после всех этих лет, всего, через что я прошёл — а я пережил некоторые трудные времена — это облегчение для меня. Я чувствую себя намного лучше… Больше никаких секретов», — заключил он.