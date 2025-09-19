Новак не горит желанием отвечать на вопросы о новом месте жительства, однако журналистов это не останавливает.

Джокович стал нежеланным гостем в Сербии и переехал в Грецию. Но там его тоже донимают

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович окончательно переехал с семьёй в Грецию. SDNA сообщает, что Джокович снял дом в Глифаде, располагающейся в 12 км от центра Афин. Покупка собственной недвижимости в ближайшее время не исключается.

Новак регулярно тренируется в теннисном клубе Кавури, ходил на матч между греком Стефаносом Циципасом и бразильцем Жоао Фонсекой в Кубке Дэвиса, а также устроил своих детей Стефана и Тару в частную школу. Похоже, серб собирается задержаться в Греции надолго, поскольку в родной стране у него внезапно возникли проблемы.

Информация о готовящемся переезде Джоковича в пригород Афин появилась ещё летом. Тогда же сообщалось, что турнир категории ATP-250 перенесли из Белграда в столицу Греции. Случилось это на фоне конфликта Новака с властями Сербии.

Соревнования пройдут 2-8 ноября на арене баскетбольного «Панатинаикоса». Столица Греции примет турнир уровня ATP впервые с 1994 года. Лицензия на проведение принадлежит семье Новака, поэтому именно за ним было решающее слово при выборе нового места базирования соревнований.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

SDNA, ряд других греческих и европейских СМИ связывали решение о переносе турнира с напряженностью в отношениях между Джоковичем, поддержавшим протесты в Сербии, и президентом страны Александром Вучичем. Mundo Deportivo утверждал, что Новак договорился о переезде турнира в Афины во время июньской поездки в Грецию, когда встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Протесты в Сербии начались после трагического случая на вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024-го обрушился железнодорожный навес. Погибли 16 человек, включая шестилетнюю девочку. Джокович неоднократно публично поддерживал протестующих. После Australian Open – 2025 Новак пришел на баскетбольный матч между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в толстовке с надписью «Студенты – чемпионы». Также он публиковал в соцсетях фото с протестов и писал имя пострадавшей во время митинга студентки на камере после матча. Вучича подобное поведение легендарного спортсмена не обрадовало. Каких-то жёстких мер в отношении Новака не было принято, но СМИ страны стали упоминать его заметно реже и писали о нём в куда менее восторженных тонах, чем раньше.

Джоковича такое отношение к себе не устроило, поэтому он в оперативном порядке решил перенести турнир из Белграда в Афины. Очевидно, что изначально объявленные планы уже не рассматривались, ведь ещё в начале сезона Новак обещал сыграть в столице своей страны в паре с австралийцем Ником Кирьосом.

Джокович находится в Греции уже больше недели. Он приехал сюда сразу после поражения в полуфинале US Open от Карлоса Алькараса. 14 сентября Новак вместе с сыном Стефаном впервые появился на публике в Афинах, посетив матч Кубка Дэвиса между Циципасом и Фонсекой. Хотя в это же время его родная сборная Сербии встречалась с Турцией, и Новак не отказывался представлять свою национальную команду в сентябрьских матчах.

Новак Джокович на домашнем матче сборной Греции в Кубке Дэвиса Фото: Кадр из трансляции

Тогда Джокович избежал общения с журналистами, однако навязчивые представители СМИ всё-таки смогли настигнуть его на улице после тренировки.

«Сейчас я с сыном, извините. У меня всё хорошо. Переезд в Грецию? Ничего не знаю. Я просто наслаждаюсь временем, которое провожу с семьёй. Я буду играть здесь на турнире», — отбивался Новак от представительницы издания Tennisko Reketiranje, буквально прижавшей его к забору и заставившей нехотя отвечать на вопросы.

Новак Джокович отбивается от вопросов греческой журналистки Фото: Кадр из видео

38-летний Джокович сейчас пропускает даже многие «Мастерсы» и «пятисотники», так что его пребывание в Греции явно не связано исключительно с подготовкой к скромному турниру категории АТР-250. SDNA выяснила, что дети теннисиста Стефан (10 лет) и Тара (8 лет) уже зачислены в колледж Святого Лаврентия, частную и независимую британскую школу в Афинах, а семья надолго сняла дом в пригороде столицы. Джокович тренируется в теннисных клубах Кавури и 91 Athens Riviera, туда же водит на занятия сына и дочь.

Очевидно, Новак не хочет вдаваться в подробности переезда, но некоторых журналистов это не останавливает. Греция в данном плане несколько отличается от других мест, где жил Джокович. У Новака есть недвижимость в Белграде, Монте-Карло, Марбелье, Нью-Йорке, Майами. В родной Сербии, США, Монако и Испании его право на частную жизнь медиа уважали больше.

Возможно, потому что там живёт множество других звёзд, не только из области спорта. Особенно это касается Монте-Карло, где Новак купил квартиру ещё на старте карьеры в 2003 году. В Греции культура несколько иная, а переезд персоны уровня Джоковича можно назвать событием национального масштаба. Поэтому Новаку ещё предстоит должным образом наладить диалог с медиа.