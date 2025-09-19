Всё с нуля. Медведеву нужно не только сработаться с новым тренером, но и покопаться в себе

Азиатская серия турниров начнётся для Даниила Медведева с выступления в китайском Ханчжоу (ATP-250). Самое интересное заключается в том, что именно в Азии мы должны увидеть совместную работу россиянина с новыми тренерами. Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.

«Впервые в моей взрослой карьере случился такой момент, когда я оказался без тренера. Общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, прогресс. Кто-то из тех, кому я звонил, был недоступен. Чьё-то видение мне не нравилось. Томас и Рохан представили своё видение — оно мне понравилось. Поэтому решил попробовать и поработать с ними. До конца сезона — пробный период. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переговоры шли отлично. Это оказалось интересно для меня, такой возможности до этого никогда не было. Они сразу были готовы вместе работать. Пока всё отлично. Мы провели полторы недели тренировок в Монако — это было классно. Надеюсь, тот теннис на тренировках смогу показать и на турнирах. Если получится, то результаты будут лучше», — приводит слова Медведева телеграм-канал «Больше!».

Про Даниила в последнее время говорят много. Несмотря на плачевные спортивные результаты, он продолжает оставаться кумиром многих любителей тенниса, поэтому относиться к Медди равнодушно и безразлично практически невозможно. Увы, но эмоции после просмотра игр Медведева в последнее время исключительно негативные. В карьере нашего соотечественника серьёзнейший спад.

Все, включая самого Даниила, прекрасно понимали: пришло время для серьёзных изменений. С французом Жилем Сервара Медведев работал долго, много и вполне успешно (хотя были реальные шансы выиграть не один, а несколько «Шлемов»), однако в итоге теннисист и тренер выжали друг из друга максимум, всё до последней капли. В таких случаях лучше всего полюбовно расстаться, что стороны и сделали.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

Теперь, по сути, россиянину нужно всё начинать с нуля. Конечно, важным моментом станет то, как Даниил сработается с новыми членами своей команды. Всё-таки окружать себя новыми людьми, да ещё и в профессиональном спорте — это всегда большой риск. Однако в данной ситуации у Медведева, по сути, уже не было выбора. Нужно было срочно что-то менять. Не зря же в своём интервью теннисист отдельно отметил, что пока работа с Юханссоном и Гётцке будет носить пробный характер.

Кроме того, важным фактором в дальнейшей карьере Даниила является его ментальное и внутреннее состояние, о котором, кстати, много и подробно рассказала работающая с игроком психолог.

Срывы Медведева переросли в какую-то обыденность и стали неотъемлемой частью едва ли не каждого матча с участием Дани. Это сильно мешает, ведь эмоции расходуются совершенно не в том направлении. Человеку нужно покопаться в себе и понять, что он действительно хочет и ждёт от своей дальнейшей карьеры. Возможно, как говорят некоторые эксперты, нужно взять паузу. Либо же постепенно думать о завершении, хотя в 29 лет ещё можно (и даже нужно) выступать на высоком уровне.

Не погружаясь в теннис целиком и полностью, не отдавая ему практически всё свободное время, невозможно достичь серьёзных высот, особенно на фоне сильно прогрессирующей молодёжи и ушедших в огромный отрыв топов в лице Алькараса и Синнера. Если ты устал и физически, и морально, — то смысла в мучениях нет никакого. Если же чувствуешь прилив новых сил, желание и готов к перезагрузке — стоит попробовать вернуться на прежний уровень.

Очень интересно посмотреть, как Даниил Медведев преодолеет этот сложный отрезок и чем всё в итоге закончится. В ближайшие полгода всё должно стать окончательно ясно.