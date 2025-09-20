Медведев выиграл первый матч с новым тренером! Даниил с 4-го матчбола дожал американца

На календаре вторая половина сентября, а это означает, что в мужском теннисе началась азиатская серия, последним в которой будет «Мастерс» в Шанхае. На этой неделе в Ханчжоу, другом китайском городе, начался турнир ATP-250, в сетке которого первые два номера посева получили россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Подробнее об истории турнира и одиночной сетке читайте в отдельном материале.

Для Медведева этот турнир стал по-настоящему особенным. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, потерпев поражение в первом круге US Open — 2025, ставшее для него четвёртым подряд на турнирах «Большого шлема», в паузе между соревнованиями решился на смену тренера. Жиль Сервара, работавший с россиянином с 2017 года, больше не сидит в боксе Даниила — теперь там располагается чемпион Australian Open — 2002 Томас Юханссон. Сотрудничество Медведева со шведским специалистом пока рассчитано до конца азиатской серии включительно, до есть до «Мастерса» в Шанхае. Первый матч с новым наставником — это всегда очень и очень интересно, хотя каких-то глобальных выводов сейчас, конечно, нет и быть не может.

Соперником Медведева во втором круге — в первом россиянин имел bye — стал 20-летний американский теннисист Нишеш Басаваредди, занимающий 109-е место в мировом рейтинге. В сетку Ханчжоу Басаваредди попал через квалификацию, а в стартовом круге одержал волевую победу над чемпионом US Open — 2014 Марином Чиличем (4:6, 6:4, 6:3). Так что к встрече с Даниилом Нишеш подходил на серии из трёх побед. У российских любителей тенниса была возможность посмотреть на его игру как раз на US Open. В первом круге Басаваредди выиграл стартовый сет у Карена Хачанова, но потерпел поражение — 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1 в пользу первой ракетки России.

Басаваредди выиграл жеребьёвку и выбрал приём, поэтому Медведеву пришлось подавать в первом гейме — сам Даниил, как правило, тоже выбирает приём. Россиянин активно начал, не стеснялся выходить к сетке и без особых трудностей удержал подачу, однако следом то же самое сделал его соперник, так что первые два гейма остались за подающей стороной — 1:1. Начало было положено, и в первой половине стартового сета от этого сценария не было отклонений. Подача у Медведева шла как надо, а на приёме он, как и прежде, становился далеко за задней линией.

Первым до брейк-пойнтов добрался Даниил. В шестом гейме он воспользовался возможностью взять чужую подачу. На втором брейк-пойнте Медведев держал оборону, а Басаваредди рискнул и вышел в хафкорт, но пробил в коридор, и счёт стал 4:2 в пользу его соперника. Российский теннисист подтвердил свой брейк, а в восьмом гейме благодаря точной игре на приёме с первого сетбола принял на партию — 6:2 за 32 минуты. Статистика лишь подтвердила большое преимущество Медведева, продемонстрировавшего хорошее движение по корту. На 11 активно выигранных очков у него пришлось всего четыре невынужденных ошибки. Процент попадания первой подачи составил 71%. Даниил четырежды подал навылет без единой двойной ошибки и всего на первой подаче выиграл 12 очков из 15, то есть 80%.

Во втором сете перевес Медведева поначалу был ещё более заметным. Подача, приём — всё оставалось на должном уровне, а у Басаваредди ещё и двойные ошибки посыпались одна за другой. Однако американец упирался до последнего и всё-таки смог создать определённые проблемы россиянину, после того как тот повёл 5:0.

В шестом гейме Даниил не реализовал матчбол на приёме, а в седьмом впервые не смог удержать подачу, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте (первую в матче!). После этого он упустил двойной матчбол на приёме, ошибаясь в неподходящие моменты. Но со второй попытки подал на матч, использовав четвёртый матчбол с учётом предыдущих, — 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут.

Так Медведев прервал серию из трёх поражений — третий круг Канады, второй круг в Цинциннати и стартовый матч на US Open. Даниил в 85-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Среди игроков, родившихся в 90-е, больше только у Александра Зверева (105) и Григора Димитрова (95).

В четвертьфинале Медведева ожидает встреча с победителем игры У Ибин (Китай, WC) — Себастьян Корда (США).

Чуть позже в этот день Андрей Рублёв сыграет с французом Валентеном Руае, другим квалифаером. Этот матч начнётся не ранее 10:00 мск.

Турнир в Ханчжоу завершится во вторник, 23 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».