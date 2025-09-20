Александрова выиграла два матча за день! За титул Сеула она сразится со Швёнтек

В субботу, 20 сентября, на турнире ATP-250 в Ханчжоу (Китай) проходили матчи второго круга. В борьбу вступил российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под первым номером. Рублёв проводил первый поединок после US Open, на котором ему удалось дойти до четвёртого круга, — в стартовом круге Ханчжоу россиянин имел bye. Соперником Андрея, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, был французский теннисист Валентен Руае, 88-я ракетка мира. Руае, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в первом матче на турнире одержал волевую победу над Александром Ковачевичем — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

В начале встречи Рублёв отдал подачу — Руае был настроен серьёзно и агрессивно принимал. На первом брейк-пойнте россиянин каким-то чудом устоял и дождался ошибки от соперника, а на втором сам допустил неточность, и француз начал с брейка. С подтверждением его у Валентена проблем не возникло — 2:0. Следующие два гейма взял Андрей: на брейк-пойнте в четвёртом гейме он здорово отзащищался и сравнял счёт — 2:2.

Рублёву в этой партии сильно мешало отсутствие нормальной первой подачи, процент попадания которой у него колебался в районе 50%. В пятом гейме он вновь позволил сопернику сделать брейк, а в шестом отчаянно цеплялся на приёме, однако упустил все три брейк-пойнта — 4:2 в пользу Руае. Добытое преимущество позволило Валентену подавать на сет в 10-м гейме. Этот гейм он забрал под ноль и закрыл партию, закончив её эйсом, — 6:4 за 51 минуту. Что касается Рублёва, то у него на восемь активно выигранных очков пришлось 14 невынужденных ошибок, восемь из которых — с форхенда.

Во второй партии Рублёв, несмотря на 72% попадания первой подачи и семь эйсов, так и не смог перевернуть игру — Руае действительно был хорош, несмотря на скромный статус. Андрей, правда, в шестом гейме вышел на брейк-пойнт, но упустил его; за исключением этого, ни у кого из теннисистов не было возможностей взять чужую подачу. А тай-брейк россиянин провалил, и его соперник проследовал в четвертьфинал — 6:4, 7:6 (7:2) за 1 час 49 минут.

Ранее в этот день в 1/4 финала пробился Даниил Медведев, который проводил первый поединок под руководством Томаса Юханссона. Медведев со счётом 6:2, 6:3 победил Нишеша Басаваредди. «Для меня это был отличный матч. Я доволен своей игрой, своей подачей. Конечно, я рад победе. Я выигрывал не так уж много [в последнее время], поэтому рад победе. Мне очень нравится этот город, мне здесь понравилось. Поэтому я рад остаться ещё на пару дней», — так прокомментировал Даниил свой успех в послематчевом интервью на корте.

А на турнире WTA-500 в этот день состоялись все четвертьфинальные и полуфинальные матчи. В пятницу из-за дождя не удалось провести ни одной одиночной встречи, поэтому теннисисткам-победительницам 1/4 финала пришлось играть по два поединка за день. В их числе оказалась и 11-й номер рейтинга Екатерина Александрова (2).

В четвертьфинале Александрова противостояла 20-летней немке Элле Зайдель (Q), 105-й ракетке мира. В первом сете, продолжавшемся 37 минут, Зайдель ни разу не смогла удержать подачу, и россиянка победила со счётом 6:2. У Екатерины, правда, тоже были большие проблемы в своих геймах: 44% попадания первой подачи и пять двойных ошибок при четырёх эйсах. Ведя 5:1, Александрова не подала на партию и подарила сопернице второй брейк, после чего добилась четвёртого брейка подряд.

Во втором сете Александрова сделала на один брейк больше, чем её соперница, — два против одного. Поведя 4:2, Екатерина спокойно довела дело до победы — 6:2, 6:3 за 1 час 18 минут. Первую подачу в этой партии удалось подтянуть до 50%, однако общий показатель по матчу составил всего 47%.

В полуфинале соперницей Александровой стала чешка Катержина Синякова, вторая ракетка мира в парном разряде. В одиночном рейтинге Синякова идёт 77-й. В первом сете шла равная борьба — пожалуй, с небольшим преимуществом российской теннисистки. Екатерина первой добралась до брейк-пойнтов (в четвёртом гейме) и первой же взяла чужую подачу (в шестом). Синякова нашла в себе силы на обратный брейк, после чего, отыграв брейк-пойнт и продравшись через серию «ровно», восстановила равенство — 4:4. Но в концовке партии чуть лучше была Александрова. В 10-м гейме её соперница допустила двойную ошибку на сетболе, и сет взяла россиянка — 6:4 за 57 минут.

В начале второй партии в лидеры вырвалась Синякова — 2:0. Однако на большее её не хватило. Чешку постепенно стала накрывать усталость, и Александрова этим пользовалась. Екатерина не всегда действовала безупречно, но все важные мячи оставались за ней. Брейк-пойнты она отыгрывала, а на приёме дожимала соперницу. Синякова ни одного гейма не отдала без борьбы, однако Александрова тем не менее смогла оформить скрытую «баранку» — 6:4, 6:2 за 1 час 42 минуты. Екатерину ждёт третий финал в сезоне и 11-й — в карьере.

В финале Александрова сразится с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек (1). В четвертьфинале полька разгромила двукратную победительницу мэйджоров Барбору Крейчикову — 6:0, 6:3 за 1 час 26 минут. В первом сете Швёнтек повесила «баранку», несмотря на то что процент попадания первой подачи был у неё около 50%. Во второй партии он упал ещё ниже, и Ига дважды отдавала свои геймы, но сама сделала три брейка и добилась победы.

В полуфинале Швёнтек играла с 19-летней австралийкой Майей Джойнт, занимающей 46-ю строчку в классификации. Полька подтянула подачу (процент попадания первой составил 76%), но сценарий оказался похожим: «баранка» в первом сете и небольшие проблемы во второй партии. В ней Ига, ведя 4:1, впервые отдала подачу, однако забрала следующие два гейма и вышла в финал — 6:0, 6:2 за 1 час 7 минут.

Финал с участием Александровой и Швёнтек (в личных встречах 5-2 в пользу польки) состоится в воскресенье, 21 сентября. А мужской турнир в Ханчжоу завершится во вторник, 23 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».