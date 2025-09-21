Скидки
Главная Теннис Статьи

Сеул 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек

Как обидно! Александрова громила 2-ю ракетку мира и была в 2 мячах от титула, но проиграла
Александр Насонов
Екатерина Александрова проиграла Иге Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии
«Пятисотник» в Сеуле взяла шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек, отдавшая первый сет 1:6. По победам в сезоне она обошла Соболенко.

В воскресенье, 21 сентября, на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) состоялся финальный матч. Участницами решающей встречи стали шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек и россиянка Екатерина Александрова, первая и вторая сеяные соответственно. Швёнтек располагается на второй строчке в мировом рейтинге, а Александрова идёт 11-й.

В предыдущий игровой день теннисисткам пришлось провести по два поединка, так как четвертьфиналы, изначально запланированные на пятницу, из-за дождя перенесли на субботу. Швёнтек и Александрова не потеряли в этих встречах ни сета. При этом Ига, выбившая Барбору Крейчикову и Майю Джойнт, повесила соперницам две «баранки», а Екатерина, которая во втором круге одержала волевую победу (4:6, 6:2, 6:2) над Лоис Буассон, в четвертьфинале последовательно прошла Эллу Зайдель (6:2, 6:3) и Катержину Синякову (6:4, 6:2). Стоит отметить, что россиянка закончила свой полуфинал на два часа позже соперницы, поэтому времени на восстановление у неё было чуть меньше.

Швёнтек проводила четвёртый финал в сезоне и 30-й – в карьере. У польки была прекрасная статистика в предыдущих 29 титульных матчах: 24 победы и всего пять поражений. Александрова же до этого дважды сражалась за трофей в 2025-м, и в обоих случаях это были «пятисотники». В Линце россиянка победила украинку Даяну Ястремскую (6:2, 3:6, 7:5), а в Монтеррее уступила соотечественнице Диане Шнайдер (3:6, 6:4, 4:6). Что касается общей статистики Екатерины в финалах, то из предыдущих 10 встреч она выиграла ровно половину.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

В личных встречах преимущество также было на стороне Швёнтек: 5-2, в том числе 2-0 в текущем сезоне. В этом году Александрова уступила ей в четвертьфинале Бад-Хомбурга (4:6, 6:7 (5:7)) и в четвёртом круге US Open (3:6, 1:6). Так что полька была явным фаворитом противостояния — её шансы на победу оценивались в 84%. «Просто сосредоточусь на себе и на целях, которые ставила перед собой, и буду продолжать делать то, что делала на протяжении всего турнира. Это ведь работает. Финал, как правило, самый сложный, он всегда вызывает особый стресс. Поэтому я просто рада, что уже сыграла здесь несколько хороших матчей», — приводит слова Иги, сказанные после победы в полуфинале, пресс-служба WTA.

Также стоит отметить, что в этом финале встретились теннисистки, которые чаще других вешали «баранки» в текущем сезоне. Швёнтек 14 раз выигрывала сет со счётом 6:0, а Александрова — в два раза реже, то есть семь.

Ига Швёнтек

Ига Швёнтек

Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

Для Александровой это был уже второй финал в Сеуле. Три года назад она победила здесь Елену Остапенко. «Рада вернуться в финал здесь, в Сеуле. Было бы потрясающе снова выиграть здесь. Но будет очень сложный матч. Финал — это всегда что-то особенное. Я просто выйду на корт и постараюсь сыграть как можно лучше, а там посмотрим, как всё сложится», — говорила Екатерина после победы в полуфинале.

* * *

Швёнтек не лучшим образом вошла в матч, и Александрова, пользуясь ошибками соперницы, начала с брейка. В следующем гейме россиянка подтвердила его. У Екатерины сразу же пошла первая подача, и она, исполнив два эйса, оторвалась в счёте — 2:0. А Ига в попытках исправить ситуацию уже по ходу третьего гейма сменила ракетку. Гейм этот она всё же взяла, пусть и с трудом, отыграв брейк-пойнт. Однако большего на этом отрезке Александрова ей не позволила. Екатерина вновь без брейк-пойнтов (и с двумя эйсами!) удержала подачу, после чего выдала брейк под ноль (в основном на неточностях Иги, но тем не менее) — 4:1!

Ига у Швёнтек вообще не клеилась. Полька ошибалась не переставая и больше не взяла ни одного гейма в этой партии. В седьмом гейме она ещё и две двойные ошибки подряд допустила, а в следующем розыгрыше Александрова реализовала первый же сетбол на приёме — 6:1 за 31 минуту. Россиянка оказалась лучше соперницы и по активно выигранным очкам (восемь против шести), и по невынужденным ошибкам (три против 14).

Проиграв сет, Швёнтек ненадолго ушла с корта. В первом гейме второй партии полька добилась брейка, после того как Александрова сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. Ига была близка к тому, чтобы подтвердить брейк, однако не преуспела в этом. Екатерина и на приёме искала возможности для атаки, точно укладывала мячи в корт по линии и ответила обратным брейком — 1:1.

Как ни странно, после такого боевого начала брейк-пойнтов и тем более брейков не было. У обеих теннисисток по сравнению с первым сетом чуть просел процент попадания первой подачи, но это не мешало им. Александрова подавала в нечётных геймах и потому регулярно выходила вперёд в счёте — Швёнтек не отпускала её. В 10-м и 12-м геймах россиянка оказывалась в двух мячах от победы, однако полька в критические для себя моменты не допускала неточностей. А на тай-брейке Ига сделала два мини-брейка и перевела матч в решающую партию — 7:6 (7:3) за 1 час 7 минут.

Ига Швёнтек

Ига Швёнтек

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

В третьем сете определяющим мог стать провал Швёнтек в третьем гейме, в котором она допустила целых три двойные ошибки, в том числе две подряд после 30:30. Однако Александрова не смогла удержать добытый брейк. В шестом гейме она отдала подачу, причём польке на втором брейк-пойнте изрядно помог трос. Психологическое преимущество в эти минуты явно было на стороне Иги, но Екатерина чудом вытащила восьмой гейм, начатый с 15:40 на подаче, — 4:4.

В девятом гейме отыгрывать брейк-пойнты пришлось уже Швёнтек. Александрова на втором брейк-пойнте совсем чуть-чуть не попала в корт и лишила себя возможности подавать на титул. Как бы то ни было, в 10-м гейме россиянка в любом случае должна была держать подачу. Екатерина нервничала, допустила две двойные ошибки, однако не подпустила соперницу к матчболам — 5:5.

Концовку лучше провела Швёнтек. Ига забрала свой гейм, а в 12-м гейме давила на приёме и со второго матчбола добилась победы — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 46 минут.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Так Швёнтек завоевала третий титул в сезоне и 25-й — в карьере. По количеству выигранных матчей в этом году полька оставила позади Арину Соболенко — 57 против 56. Призовые Иги на этом турнире составили $ 164 тыс. А Александрова за выход в финал заработала $ 101 тыс. В рейтинге WTA россиянка останется 11-й, а её соперница — второй. В Чемпионской гонке Александрова идёт 10-й, а Швёнтек уже квалифицировалась на Итоговый турнир.

Следующим в расписании у женщин идёт «тысячник» в Пекине. Он пройдёт с 24 сентября по 5 октября. В столице Китая выступят все сильнейшие теннисистки, за исключением первой ракетки мира Арины Соболенко.

