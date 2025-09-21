Медведев проиграл 3-часовой марафон в Ханчжоу! Он не подал на матч и уступил 196-й ракетке

Азиатская серия продолжает радовать достойным теннисом и солидными матчами. Один из таких состоялся днём в воскресенье, 21 сентября, на турнире серии ATP-250 в Ханчжоу между Даниилом Медведевым (№18) и У Ибином (№196).

Ещё до старта встречи можно было назвать её исход предсказуемым. Во-первых, между Даниилом и У колоссальный разрыв в рейтинге – 178 позиций. Во-вторых, россиянин крайне убедительно одолел квалифаера Нишеша Басаваредди (6:2, 6:3). В-третьих, Медведев в сетке расположился под вторым номером посева, а вот У попал в основу по уайлд-кард. А ещё Даниил дважды без потери партии переиграл Ибина: на US Open – 2022 и в Вашингтоне месяц назад.

Но, несмотря на всё это, У всё равно оставался опасным соперником. В тяжёлом трёхсетовике он сначала одолел Адриана Маннарино (4:6, 7:6, 7:5), а затем тоже в трёх партиях прошёл Себастьяна Корду (4:6, 6:1, 6:4).

И действительно, легко Медведеву на старте матча не было. Даниил всё держал под контролем, вёл классную комбинационную игру, смело двигал соперника по корту и сам здорово перемещался по площадке, однако заполучить первый номер никак не мог.

Стойко Ибин выдерживал прессинг – что ему в целом свойственно. Но давление в этот день было и на Медведеве, который играл в Китае с хозяином кортов. Так что приходилось россиянину выдерживать то, как публика невзрачно реагировала на его удачные удары и как мощно поддерживала при этом У.

У Ибин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Первые брейк-пойнты Медведев заработал ещё в седьмом гейме, но ни одной из трёх попыток из-за своих же неточностей не воспользовался. В остальном же парни по счёту и игре друг от друга не отставали.

У исполнял шикарные приёмы, гонял соперника противоходами и укороченными, но тот всё догонял. В итоге Медведеву помогла стабильность.

При 5:5, 30:40 на подаче Ибина парни держали мяч на задней линии, однако первым, как часто случалось в подобных ситуациях, ошибся У. А Даниил сделал долгожданный брейк. Правда, следующий гейм начал с двойной, невынужденной и со счёта 0:30, но пара мощных подач и дисциплина в розыгрышах помогли россиянину за 57 минут забрать стартовый сет (7:5).

По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам Даниил набрал 12/14, Ибин – 9/18. Причём семь виннеров россиянина – это эйсы.

Что важно: в прошлых встречах в Ханчжоу У тоже начинал с упущенного первого сета, поэтому расслабляться Медведеву было рано. К тому же после нескольких розыгрышей на старте второй партии парням пришлось сделать короткую паузу, так как стал накрапывать дождь. Однако этот перерыв буквально в пару минут пошёл на руку Даниилу – он тут же сделал брейк, а У стал явно сдавать физически и терять концентрацию. При счёте 1:0, 40:0 на подаче Медведева вновь возникла пауза из-за дождя, но на этот раз организаторы уже решили крышу закрыть, что вновь сыграло против У.

Томас Юханссон на протяжении всего матча был сдержан и одобрительно кивал своему подопечному. Даже в моменты, когда Даниил должен был дожимать соперника, но позволял тому собраться, спасать брейк-пойнты и оставаться в игре. На протяжении всего второго сета сохранялось ощущение, что и Медведев, и его команда уверены в приближающейся победе.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

После пятого гейма Ибин взял медицинский тайм-аут: беспокоило правое плечо. В каждом следующем переходе врач проминал руку У, да и сил у китайского теннисиста оставалось всё меньше. Медведев это видел и старался не излишне, но всё же гонять соперника по корту.

При 5:4 Медведев вышел подавать на матч и провёл гейм так же непросто, как в похожей ситуации в концовке первого сета. Только если в стартовой партии Даниилу всё же удалось забрать свою подачу, то теперь дело дошло до брейка – первого для У в этом матче.

Всё должно было решиться на тай-брейке, перед которым Медведев крайне убедительно провёл гейм на своей подаче. Только вот начал Даниил тай-брейк с невынужденных ошибок и счёта 0:4. Ибин же только играл на удержание и дожидался неточностей от соперника. И вот в момент, когда У начал обострять, то сам засуетился и позволил Медведеву вернуться в игру.

В итоге Даниил выиграл пять поединков кряду, заставил Ибина занервничать и разбить ракетку. Дело дошло до счёта 5:5, при котором россиянин допустил серьёзный срыв с форхенда. Этим он подарил оппоненту сетбол, а У им сразу воспользовался. Просто партия упущенных возможностей для Медведева.

По активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам теннисисты оказались близки друг к другу: 8/20 у Даниила, 7/21 – у Ибина.

Решающая партия тоже выдалась для обоих теннисистов рабочей и энергозатратной. Медведев сохранял тотальное спокойствие и дисциплину, благодаря которым завоевал брейк-пойнт уже в четвёртом гейме. В этом розыгрыше Даниил попытался тактически переиграть соперника, отодвинул того за заднюю, а затем потянул укороченным вперёд, но удар получился очень неудачным, а У смог без проблем обвести россиянина.

Однако игра продолжилась, Медведев удерживал себя в нейтральном эмоциональном состоянии. На протяжении всего матча было любопытно наблюдать за таким сдержанным Даниилом, но казалось, что при подаче на сет/матч и на брейк-пойнтах ему не хватало былых взрывов и сверхмощных ударов.

Подача сегодня стала для Медведева лучшим другом и вместе с этим – главным врагом, который подводил в самые волнительные моменты. При счёте 3:3 Даниил позволил Ибину сделать брейк и вновь обрести крылья. У россиянина же всё шло слишком ровно.

В переходе при счёте 4:5 Медведев пожаловался на боли в правой кисти и взял медицинский тайм-аут. Однако и это Даниилу не помогло. Ибин тут же вышел подавать на матч и сделал это со второй попытки.

В трёхсетовом марафоне, за 3 часа 11 минут и с итоговым счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4 У Ибин одержал волевую победу.

Для Медведева это лишь третье с 2021 года поражение на харде от соперника, стоящего ниже топ-100 рейтинга. Две прошлые неудачи пришлись на Australian Open – 2025 (а матче с Лёнером Тьеном) и Метц-2022 (в поединке со Стэном Вавринкой).

Ибин же во второй раз в карьере переиграл теннисиста из двадцатки лучших. В лайв-рейтинге после выхода в полуфинал У занял 158-ю строчку. За выход в решающую стадию он сразится с Александром Бубликом или Далибором Сврчиной.

За развязкой турнира в Ханчжоу следите на «Чемпионате»!