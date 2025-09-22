Медведеву нужна революция в голове. Есть ли у него шанс завоевать ещё хоть один титул?

Даниил Медведев — лучший теннисист России последних 10-15 лет. Если на звание сильнейшего в новой российской истории, то есть начиная с 1990-х годов, претендуют ещё Евгений Кафельников и Марат Сафин, то в период с начала прошлого десятилетия Медведев не знает себе равных. Речь, разумеется, о мужчинах — так-то Мария Шарапова с её пятью «Шлемами» вне конкуренции. Однако Даниила, которому ещё не исполнилось и 30, настиг не просто спад, а серьёзнейший кризис. Кто-то считает, что он начался у Медведева в этом сезоне, когда россиянин слишком уж часто стал проигрывать соперникам, находящимся далеко внизу в рейтинге. Другие ведут отсчёт с марта 2024-го, когда он в предпоследний раз побывал в финале, проиграв Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но сам факт проблем не отрицает никто.

После провала на US Open — 2025 Медведев сменил тренера — подробнее об этом поговорим чуть ниже. И уже провёл один турнир, проиграв 196-й ракетке мира в четвертьфинале в Ханчжоу. Очередной провал налицо; вместе с тем не следует посыпать голову пеплом и кричать, что переход к новому наставнику не помог. По турниру в Ханчжоу в любом случае нельзя было бы делать выводов, даже если бы Даниил завоевал титул. Выражаясь языком биатлона, первый огневой рубеж россиянин прошёл неудачно, однако впереди Пекин и «Мастерс» в Шанхае, которые, возможно, дадут больше информации для анализа.

Регулярные неудачи на «Шлемах»

Мерилом успеха любого теннисиста являются выступления на турнирах «Большого шлема». Можно ничего не выиграть в сезоне, но за титулы на ТБШ тебе простят всё, как Барборе Крейчиковой в прошлом году. И, наоборот, сезон почти наверняка сочтут неудачным, если игрок провалится на «Шлемах» — тогда его могут спасти разве что несколько титулов на «Мастерсах». Сравним результаты Медведева на мэйджорах, которые он показывал в последних шести сезонах, и, чтобы был чёткий критерий, посчитаем очки, заработанные Даниилом, по одной схеме. За основу везде возьмём принятую в этом сезоне, где за финал дают 1300 очков, а не 1200, за полуфинал — 800, а не 720, и так далее. Сезоны до 2019-го рассматривать брать не будем — тогда Медведев ещё не вышел на уровень, необходимый для борьбы с сильнейшими теннисистами.

Результаты Медведева на ТБШ

Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open Итого 2019 4-й круг 1-й круг 3-й круг Финал Очки 200 10 100 1300 1610 2020 4-й круг 1-й круг — 1/2 финала Очки 200 10 0 800 1010 2021 Финал 1/4 финала 4-й круг Титул Очки 1300 400 200 2000 3900 2022 Финал 4-й круг — 4-й круг Очки 1300 200 0 200 1700 2023 3-й круг 1-й круг 1/2 финала Финал Очки 100 10 800 1300 2210 2024 Финал 4-й круг 1/2 финала 1/4 финала Очки 1300 200 800 400 2700 2025 2-й круг 1-й круг 1-й круг 1-й круг Очки 50 10 10 10 80

Отсюда следует вывод, что в 2024-м о кризисе в игре Медведева говорить было ещё нельзя. Тот год стал для него вторым самым успешным в разрезе выступлений на мэйджорах. А вот 2025-й — да, провал. Собственно, это было понятно и без подсчёта очков: одна победа в пяти матчах, четыре поражения подряд — катастрофа. Однако таблица позволяет хотя бы примерно представить, насколько глубоким является падение бывшей первой ракетки мира. Из всех этих поражений в 2025-м наиболее болезненной стала неудача на Открытом чемпионате США, который Медведев выиграл четыре года назад, а в 2023-м он дошёл там до финала.

Провальные результаты Медведева не могли не вызвать обсуждений в теннисном сообществе — и в российском, и в мировом. Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников дал неутешительный прогноз, заявив, что Даниилу надо поменять приоритеты, а он этого не сделает. «Чему удивляться? Если он так играет, тут нечему удивляться. Можно было бы удивляться, если бы он играл, как три или четыре года назад, и проиграл в первом круге. Не верю, что Медведев найдёт себя. Пока он не поменяет приоритеты, так и будет. А он их не поменяет, — говорил Кафельников в интервью «Чемпионату» после поражения Медведева в первом круге US Open.

Вторит Евгению бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн. «Ему нужно остановиться и пересмотреть своё отношение к делу и уровень своей игры. Он был таким стабильным теннисистом, но его форма пошатнулась. Ему нужно будет серьёзно поговорить с самим собой и своей командой», — говорил британец в эфире Sky Sports в августе.

Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер назвал поведение Медведева в том злополучном матче первого круга US Open «публичной истерикой» и высказал мнение, что россиянину нужна помощь специалистов. Чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 в парном разряде Патрик Макинрой заявил, что Даниилу нужно пропустить остаток сезона. А на пресс-конференции после того поражения Медведеву задали вопрос в лоб: не конец ли это карьеры? «Нет, не сегодня. Никогда не знаешь, где именно захочешь это сделать. Сегодня я думал, что завершить её здесь было бы неплохо», — ответил теннисист. Хочется верить, что он имел в виду место, а не время.

Редкие встречи с топами

Теперь посмотрим, как с течением времени менялся процент побед Медведева. Для наглядности матчи против первой десятки посчитаем отдельно от встреч со всеми остальными соперниками.

Матчи Даниила Медведева

Против топ-10 Победы, % Остальные Победы, % Всего Победы, % 2019 8-9 47,1 51-12 81 59-21 73,8 2020 7-2 77,8 21-8 72,4 28-10 73,7 2021 10-5 66,7 53-8 86,9 63-13 82,9 2022 3-8 27,3 42-11 79,2 45-19 70,3 2023 12-9 57,1 54-9 85,7 66-18 78,6 2024 6-9 40 40-12 76,9 46-21 68,7 2025 1-2 33,3 26-17 60,5 27-19 58,7

Что бросается в глаза? В противостояниях с лучшими был у Медведева сезон и похуже: в 2022-м он выиграл всего три матча из 11 у игроков из первой десятки. А вот процент побед во встречах со всеми остальными теннисистами снизился до 60,5%, хотя в прежние годы не опускался ниже 72,4%. Всё это привело к тому, что общий процент побед Даниила в 2025-м впервые упал ниже 60% — после первого падения за отметку 70% сезоном ранее.

По предыдущим годам прослеживается тенденция: нечётные сезоны Медведев проводит гораздо лучше чётных. В 2025-м она нарушилась. И ещё один важный момент: в этом году россиянин, чей рейтинг пока позволяет попадать в посев на турнирах, успел провести всего-навсего три встречи против первой десятки. Это означает, что он попросту не добирается до тех стадий, где вероятность сыграть с топовым соперником выше, чем в стартовых раундах.

Куда делась подача?

В лучшие времена важным оружием Медведева была подача — может, и не такая, как у Джона Иснера, но тоже очень и очень крепкая. Ник Кирьос после поражения от россиянина во втором круге Australian Open — 2023 отвесил шикарный комплимент сопернику. Даниил тогда победил со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2, исполнив 31 эйс. После матча Кирьоса спросили на пресс-конференции, что он будет есть на ужин. «Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку», — ответил Ник. А уж он знает толк в хорошей подаче.

ATP, помимо традиционной классификации по итогам 52 недель и Чемпионской гонки, ведёт рейтинг, учитывающий действия игроков на подаче (и на приёме тоже, но об этом ниже). У каждого теннисиста суммируются процент попадания первой подачи, проценты очков, выигранных на первой и второй подачах, процент выигранных геймов, среднее количество эйсов за матч и среднее количество двойных ошибок — последний показатель, разумеется, идёт со знаком минус.

Подача Даниила Медведева

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Баллы 279,6 285,7 285,8 283,1 275,9 266 269,5 Место 16 4 8 13 27 56 43

Регресс виден невооружённым глазом. В лучшие годы Медведев подавал на уровне топ-10 и даже топ-5, однако потом далеко откатился. Разве что в последнее время наметилось небольшое улучшение, но именно что небольшое. О том, что россиянин сломал тренд, говорить не приходится.

В прошлом сезоне Даниил, рассказывая о проблемах с подачей, заявил, что мячи стали ощутимо хуже. «Даже если вспомнить мои самые успешные годы – 2020-й и 2021-й — я всё равно допускал двойные ошибки, рискуя или теряя концентрацию при счете 40:0. Самое важное – это не общее количество ошибок, а то, сколько их приходится на брейк-пойнты и ключевые моменты.

Сейчас я много работаю над своей подачей. Она становится всё лучше и лучше, но, на мой взгляд, за последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, и играть с ними стало сложнее, сложнее подавать, сложнее проводить розыгрыши, сложнее выигрывать очки. По моему мнению, количество двойных сильно зависит от этого, и поэтому, думаю, многие игроки сейчас допускают больше ошибок», — говорил он на пресс-конференции во время турнира в Пекине.

Журналист испанского Punto de Break Диего Хименес Рубио согласился, что дело может быть в мячах. «Замедление мяча стало серьёзным ударом для Медведева, который строил свой путь к славе на умении контратаковать, используя силу соперника, становясь неудержимым на задней линии и надёжным на подаче», — писал он в своей статье в июле.

А бывший тренер Медведева Жиль Сервара в интервью «Чемпионату» в декабре 2024 года говорил, что его подопечный слишком много думает перед подачей. «Причин много. Возможно, для меня удивительно это говорить, но даже такие игроки, как Медведев, могут потерять чувство подачи, быть подвергнуты панике во время её исполнения, начать выходить из себя.

Даниил способен подавать отлично, мы это знаем. В Турине после проигрыша Фрицу мы пошли тренировать подачу. Это заняло 20 минут, после чего он начал подавать прекрасно.

В тот день я попытался донести до него, что он слишком много думает во время подачи. В его случае хорошо подавать гораздо проще, чем он думает. Когда Даниил успокаивается, когда его разум в порядке, он подаёт хорошо. Ему нужно просто концентрироваться на хорошем. Ему нужна концентрация, чтобы помнить о подбросе и работе ног. Этого хватит», — заметил французский специалист.

А что с приёмом?

Также интересно посмотреть, как изменились показатели Медведева касаемо игры на приёме. Для анализа тоже воспользуемся рейтингом ATP, в котором учитываются четыре показателя: процент очков, выигранных на приёме первой подачи, то же самое — на приёме второй подачи, процент геймов, выигранных на приёме, и процент отыгранных брейк-пойнтов. Все эти числа суммируются — и получается итоговый рейтинг.

Приём Даниила Медведева (таблица 1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Баллы 157,6 156,7 165,3 154,7 163,3 155 145,2 Место 4 11 4 8 1 8 16

Здесь регресс не столь значителен, но всё же есть. Особенно он виден в сравнении с сезоном-2023. Ещё два года назад Медведев на приёме был лучшим в мире! Если взять тот год за эталон, то проценты очков, выигранных на приёме первой и второй подач, просели не так сильно, а вот проценты брейков и отыгранных брейк-пойнтов стали значительно ниже.

Приём Даниила Медведева (таблица 2)

Очки на приёме первой подачи, % Очки на приёме второй подачи, % Выигранные геймы на приёме, % Отыгранные брейк-пойнты, % Итого 2023 33 54,2 30,1 46 163,3 2025 31,7 52,1 24,9 36,5 145,2

Приём Медведева — вообще отдельная история. Даниил любит становиться далеко за задней линией, порой чуть ли не у фона. В прошлом году он подробно рассказал о своём выборе. «Не знаю, как и когда я решил, что буду играть на приёме далеко на второй подаче и на первой тоже. Но из того, что помню, как было в 2017-м, когда я пришёл в тур АТР, наверняка есть видео с финала в Ченнае. Уверен, что на всех вторых подачах я играл близко к задней линии, и на первых подачах тоже рядом с ней.

Помню, как играл с Цонгой в Монпелье в 2017-м и вообще не мог принять ни одну подачу. Он легко меня обыграл, потому что мне не удавался приём. Это был один из тех матчей, после которых думаешь: так, что я могу улучшить? И однажды, играя на приёме издалека, я понял, что так могу обыграть многих игроков.

Может, не в 100% случаев это идеально. Поэтому всегда стараюсь работать на тренировках, принимать с более близких позиций. В некоторых матчах я это использую, но не в какой-то определённой ситуации. Тут больше дело в опыте игры, понимании, что лучше, и развитии своего стиля, который выигрывает много матчей», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций.

Беда с психологией

Наконец, психологические моменты. Эти вещи в рамки чисел не загонишь, так что придётся ориентироваться на внешние впечатления. На US Open 2025 года Медведев, проигравший в первом круге, устроил большой скандал, а на пресс-конференции признавался, что сделал бы «кое-что похуже», не будь ограничений в правилах.

Спортивный психолог Вадим Гущин в прошлом году объяснял, откуда берутся проблемы Медведева. Прошёл почти год, но мнение не утратило актуальности. «Чтобы зарядиться, Даниил конфликтует с судьями и зрителями. А это банальное раздражение, неуверенность и непонимание происходящего.

Медведев много говорит о мячах. Играют ими все, а жалуется почему-то только он. Закономерный итог сезона, вторая половина которого прошла в поисках причин неудач. Сейчас есть психологический тупик, выхода из которого он пока не видит. Это отражается на игре, где он не находит тактических поведенческих вариантов. А ведь тактика – сильная сторона Медведева. Это прямое следствие того, в каком состоянии он находится», — приводит слова психолога Metro Moscow.

Кроме того, в этом сезоне в пятисетовых матчах Медведев выглядит далеко не так здорово, как в предыдущие годы. Сейчас на счету россиянина три поражения подряд в таких встречах. Такого не случалось с ним более пяти лет. Успех в пятисетовом противостоянии зависит не только от психологии, но и от банальной физической подготовки. Когда кажется, что Даниил после 6:1 (или даже 6:0) в четвёртой партии дожмёт соперника, тот опровергает эти предположения. Так было в матчах с Лёнером Тьеном, Кэмероном Норри, Бенжаменом Бонзи — в лучшие годы Медведев просто не заметил бы сопротивление от этих теннисистов.

Дошло до того, что даже Андрей Рублёв, которого не назовёшь примером психологической стойкости, сам предлагает помощь товарищу. «Я ещё с ним не разговаривал. Думаю, ему нужно немного отдохнуть, потому что это было для него тяжёлым поражением, но я напишу ему. Год, который он провёл на турнирах «Большого шлема», был для него непростым. Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, много других друзей и родственников, которые ему помогут», — приводит слова Рублёва BBC.

Семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой усомнился, что Медведев сможет вернуться на прежний уровень. «Ему нужно собраться. Не уверен, что он сможет. Думаю, он сейчас совершенно потерян, не знаю, что его ждёт в будущем. Мне всегда нравился Даниил. На US Open есть что-то необычное, что раскрывает в нём как лучшие, так и худшие качества», — приводит слова Макинроя We love tennis.

А чемпион «Ролан Гаррос» 1976 года Адриано Панатта и вовсе призвал Медведева завершить карьеру. «Я думаю, ему пора остановиться навсегда, голова уже не та, он на последнем издыхании. Он потерял голову, он в отчаянии. Его жена тоже в отчаянии, потому что тоже больше не хочет его видеть [на корте]. Профессиональный теннис не идёт на пользу мозгу и оставляет неизгладимые следы», – приводит слова Панатты Corriere Dello Sport.

Читатели «Чемпионата» тоже не могли пройти мимо кризиса Медведева. Пользователи пишут, что Даниил пытается играть в теннис XX века, то есть уже прошлого; что ему не хватает физподготовки, ментальной стойкости, понимания, как надо вести игру, мотивации; что его раскусили, вырос уровень предсказуемости… В соцсетях пишут, что россиянин стал медленнее — как в скорости движения по корту, так и в смысле принятия решений во время розыгрыша; отсюда и утрата контроля в игре на задней линии.

Новый тренер — новый этап карьеры

Поражение на US Open стало критической точкой. И Даниил принял решение прекратить сотрудничество с Жилем Сервара, тренером, который привёл его ко всем без исключения успехам на профессиональном уровне. Теперь в ложе россиянина находится чемпион Australian Open 2002 года Томас Юханссон.

Решение это назревало давно. Согласитесь, есть ощущение, что оно пришло к Даниилу поздновато. Он уже сложившийся теннисист, так что новый наставник не вылепит из него принципиально иного игрока, который регулярно будет обыгрывать всяких алькарасов и синнеров. Для начала требуется наладить рабочий контакт с новой командой, чтобы как можно скорее определить, какие «провисания» в игре спортсмена являются наиболее критическими, и в соответствии с этим выбрать направление для дальнейшего развития.

То, что Медведев не стал дожидаться окончания сезона, вполне понятно. Итоговый чемпионат ему в этом году не светит, так что впереди лишь два по-настоящему важных турнира — «Мастерсы» в Шанхае и Париже. При этом Даниил не собирается ограничиваться ими. Раз уж он решил не пропускать остаток сезона, то имеет смысл сыграть побольше турниров, чтобы, так сказать, в боевых условиях оценить, что может дать теннисисту новый тренер. «Если бы я так менял тренера после восьми лет — надо, наоборот, заранее поменять. Потому что если я поменяю после сезона — как пройдёт предсезонка? А там уже Австралия. Предсезонка — достаточно важное время в сезоне», — объяснил в эфире «Больше!» российский теннисист Евгений Донской.

«После восьми лет пускать внутрь в команду — это почти в семью. На это нужно время. Нужно время найти этого человека. В конце сезона если заканчиваешь, там уже до предсезонки очень мало времени. Она сама всего две-три недели длится. Это катастрофически мало. И вот здесь есть время, чтобы осознать, понять, кто тебе нужен», — добавила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина.

Перед Шанхаем Медведев выступит ещё и в Пекине. Изначально сообщалось, что выводы будут сделаны по окончании азиатской серии — продолжать ли сотрудничество или искать нового специалиста. Однако впоследствии со слов Даниила стало известно, что решение будет принято по окончании сезона, читай — вскоре после «Мастерса» в Париже. Что может дать россиянину Томас Юханссон (и Рохан Гётцке)?

«Впервые в моей взрослой карьере случился такой момент, когда я оказался без тренера. Общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, прогресс. Кто-то из тех, кому я звонил, был недоступен. Чьё-то видение мне не нравилось. Томас и Рохан представили своё видение — оно мне понравилось. Поэтому решил попробовать и поработать с ними. До конца сезона — пробный период. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переговоры шли отлично. Это было интересно для меня, такой возможности до этого никогда не было. Они сразу были готовы вместе работать. Пока всё отлично. Мы провели полторы недели тренировок в Монако — это было классно. Надеюсь, тот теннис на тренировках смогу показать и на турнирах. Если это получится, то результаты будут лучше», — так прокомментировал Медведев своё решение в интервью «Больше!».

Рост Даниила — 198 см, Юханссон почти на 20 см ниже. То есть они априори не могут играть в похожий теннис. Но это-то и здорово. Швед может дать подопечному что-то новое, такое, чего соперники не будут от него ожидать. База у Медведева в любом случае никуда не делась.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина подметила и схожие моменты в игре Даниила и Томаса. «Помню Юханссона в качестве игрока. Он всегда был достаточно неудобным для всех наших игроков (смеётся). Он был достаточно умным игроком. В этом они близки. Даня тоже очень комбинационный, заточен на слабую сторону соперника, где надо разваливать игру, выводить соперников на невынужденные ошибки. Сложно сказать, получится сразу у них или нет. Однако если Даня выбрал этого специалиста, у них уже сложился определённый контакт», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В лучшие годы Томас носился по корту так, как мало кто в туре. Во многом благодаря этому Юханссон из 14 матчей с Евгением Кафельниковым выиграл девять. «Чем Юханссон неудобен для Кафельникова? Тем, что швед очень быстр. Евгений любит сам создавать игру, наращивать темп и в конце концов разрывать соперника. А против Юханссона такая тактика не проходит. За счёт скорости передвижения по корту он успевает отразить любой мощный удар, имея при этом два-три варианта ответа. Чтобы обыграть Томаса, надо обладать колоссальным терпением и хорошими физическими кондициями. Нельзя форсировать атаку. Приходится возить соперника по корту, создавая ситуацию, когда можно взять очко. А для этого нужно быть в соответствующем состоянии», — говорил в 2002 году глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит «Спорт-экспресс».

А знаменитый Джим Курье восхищался подачей Юханссона — мол, нет такого другого невысокого игрока, который подавал бы столь классно.

При этом Кафельников не верит в возвращение Медведева на прежние позиции. По его мнению, высокий статус Даниила парадоксальным образом играет против него самого. «Поймите, проблема заключается в следующем: спортсмены в таком статусе никого не хотят слушать, они никого не воспринимают. Кого бы сейчас Медведеву ни дали, он не будет воспринимать этого человека как тренера, как наставника и выполнять всё безукоризненно, что ему будут говорить. Это уже всё.

У Медведева огромное количество титулов. Я не знаю, чего он хочет добиться, какая у него ещё остается мотивация. Выиграть турнир «Большого шлема»? Вернуться на первую строчку в рейтинге? Я не знаю. Всё, к сожалению, не так радужно, как многие хотят видеть. В следующем году ему исполнится уже 30 лет — это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут», — так объяснил свою позицию Кафельников в интервью ТАСС.

А в интервью «Чемпионату» Евгений заявил, что для возвращения прежней формы Медведеву необходимы «перемены в голове». «Может ли Медведев вернуться на уровень, когда играл в финалах «Шлемов»? Нет. Ему ничего не поможет, если он в своей голове не поменяет отношение к работе. Эти радикальные перемены не будут работать, если у самого Медведева в голове не будет радикальных перемен. Если он не захочет ничего менять в своём процессе, толку не будет — ему хоть кого подавай.

Дело не в тренере, а в самом Медведеве? Да», — сказал двукратный чемпион ТБШ.

Так что же делать?

Исчерпывающий ответ Кафельникова. Получается, Даниила уже ничто не спасёт? Другие представители российского теннисного сообщества настроены не столь пессимистично. К примеру, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что технику ударов Медведев перестроить, скорее всего, не сможет, зато имеет смысл набрать мышечную массу. «Менять технику каких-либо ударов Даниилу уже нет смысла. Техническая база у него своеобразная, но она сложившаяся, и что-то кардинально изменить будет сложно.

На мой взгляд, чтобы вернуться на прежний уровень, Дане нужно набрать мощь и мышечную массу. Нужно укрепить ноги, руки, пресс, спину, чтобы быть более взрывным, скоростным, мощным, чтобы хорошо выходить из углов. С качеством ударов это тоже поможет — они станут плотнее, подача тоже будет мощнее», — цитирует Петрову Sports.

Дальнейшие перспективы Даниила Надежда оценивает с осторожным оптимизмом. «Сможет ли Даниил вернуться на былой уровень? В десятку сможет. И, мне кажется, он заслуживает быть там. Сможет ли выиграть «Шлем» — вот тут у меня есть сомнения. Но Даня хороший, опытный игрок, у него светлая голова. Всё зависит от желания как следует потрудиться», — приводит её слова «Российская газета». То есть опять-таки без перестройки мышления ничего не получится — вспоминаем слова Кафельникова на эту тему.

Почини голову — и будешь побеждать. Сказать-то легко, а сделать как? Без помощи профессионального психолога вряд ли можно на что-то рассчитывать. Работа специалистов подобного профиля почти всегда остаётся за кадром, но это не значит, что она менее важна, чем другие составляющие успеха. Крайне редки ситуации, когда игрок срывается на корте, злится на всех и вся — а потом вопреки всему побеждает; куда чаще подобные скандалы ведут к новым поражениям. Бывает это и с Медведевым, чего греха таить.

За этими рассуждениями маячат вроде бы противоречащие друг другу тезисы. Даниилу советуют менять отношение к делу — мол, ему не так важен теннис. Но уже сам тот факт, что он проявляет эмоции, свидетельствует о том, что ему далеко не всё равно, что происходит на корте! А истина, как водится, где-то посередине. Вполне можно допустить, что теннис в приоритетах Медведева оказался сейчас на втором месте — после семьи. Однако для почти 30-летнего мужчины это нормально и понятно, особенно если учесть, что в своей сфере деятельности он добился того, чего не добилось подавляющее большинство конкурентов. А когда выходишь на корт, тебя вновь и вновь захватывает прежний азарт — отсюда и срывы. О чём говорить, если даже в любительском спорте порой кипят такие страсти, что куда там профессионалам!..

Елена Веснина утверждает, что Медведев — если, конечно, будет достаточно мотивирован — может брать пример с Андре Агасси. Помните же, как всё было? Знаменитый американец пребывал на вершине, в середине 1990-х провалился куда-то во вторую сотню (и не только из-за травмы запястья; Даниилу такие ужасы и не снились), а потом возродился — и выиграл ещё больше ТБШ, чем в первой фазе карьеры. «Может ли Медведев вернуться на тот уровень, когда играл в финалах «Шлемов»? Может. Если у него всё это было, никуда не делось. Вопрос уверенности, мотивации и готовности где-то меняться, выходить из зоны комфорта.

Сейчас сложная ситуация для игрока, который был в самом топе. Он вылетел из этой десятки. Агасси был даже в худшем состоянии, когда шёл первым в мире, а в итоге вылетел из топ-100. В любом случае никуда не девается мастерство игроков, которые были первыми в мире. Вопрос именно мотивации, здоровья и формы. Всё возможно», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Отмечают и чисто технические моменты в игре Медведева, нуждающиеся в усилении. Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский призывает Даниила действовать активнее и постараться улучшить подачу, которая, как мы уже отмечали в нашем материале, изрядно просела. «Ему нужно что-то поменять в своей игре. Может быть, попытаться играть активно. Я говорю о подготовке, которая необходима с его стилем игры — ты должен быть сильнее, лучше в движении, чем соперники. Конечно, нужно играть увереннее на своей подаче. Думаю, у Медведева ещё есть потенциал прибавить в подаче», — такое мнение высказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук указал, что Медведеву не хватает остроты и скорости, и признал, что для возвращения на топ-уровень «должно произойти чудо». «Потенциал не исчерпан. Нужно поймать состояние наивысшей формы так, чтобы это совпало. Однако время работает не на Медведева. Процесс неудач затягивается, и становится меньше шансов. Должно произойти своеобразное чудо. Должны быть форма и правильная подготовка.

Медведеву нужно обострить свою игру. Он держит мяч, хорошо разбрасывает, но не хватает остроты. Соперники помоложе играют острее и на высоких скоростях. Медведеву не хватает скорости, а эта вещь связана с хорошей физической формой. С трудом верится, что он сможет вернуть эту форму и быть на пике, когда надо», — так объяснил он свою позицию в интервью «Чемпионату».

* * *

Перед турниром в Ханчжоу Медведев ещё раз подробно высказался о смене тренера. «Это было непростое решение, но я рад попробовать с ними поработать до конца сезона, а затем посмотрю, как пойдёт. Мне нравится, как они работают, что они говорят, и это интересный новый этап в моей карьере.

Я не играл в теннис примерно две недели после US Open, потому что знал, что следующий турнир будет не сразу. На прошлой неделе у меня была очень хорошая тренировочная неделя. Мой уровень был очень хорошим – может, это был даже лучший теннис, который я показывал в этом году. И цель — попытаться воспроизвести это на корте, потому что если у меня это получится, то смогу выигрывать турниры или играть в хороший теннис, а это для меня самое важное», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Подытожим. Желание работать дальше у Медведева есть. Вряд ли он лукавит — какой в этом смысл? Вопрос в том, насколько велико это желание; иными словами, готов ли Даниил поставить теннис на первое место, как в юности? Готов ли часами пропадать на тренировках? Готов ли поставить всё на карту, как ранее сделали его родители? Если нет — на возвращение не стоит рассчитывать. Если да — в дело вступает Томас Юханссон, второй человек, от которого зависит дальнейший спортивный путь Медведева. А первый — это сам Даниил.